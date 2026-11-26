Liên quan đến một chiếc xe máy bị sửa ổ khóa, ngày 26/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Tiến (SN 1995, trú phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 13h28 ngày 6/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện xe máy bị mất trộm tại một cửa hàng sửa chữa xe máy trên tuyến Quốc lộ 6, phường Yên Nghĩa, Hà Nội.

Hồ Văn Tiến cùng tang vật là chiếc xe máy đã bị sửa ổ khóa.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, biển kiểm soát 29D2-691.xx, có dấu hiệu đã bị sửa chữa ổ khóa; đồng thời tạm giữ đối tượng Hồ Văn Tiến, nghi có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quá trình điều tra, Công an TP. Hà Nội xác định Tiến đã phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nên đã tiến hành khởi tố đối tượng để xử lý theo quy định.