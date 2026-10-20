Từ chiếc xe lăn đến những bước đi vì cộng đồng

Chị Lê Thị Diện là 1 trong 26 gương mặt tiêu biểu vừa được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Vượt qua mặc cảm, tự chủ cuộc sống

Tháng 6-2019, một cú ngã khi trèo cây hái quả bán đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị Lê Thị Diện. Chấn thương cột sống khiến chị liệt hoàn toàn hai chân. Sau phẫu thuật và điều trị, chị trở về nhà bố mẹ đẻ, bắt đầu đối diện với thực tế phải gắn bó với chiếc xe lăn.

Điều khiến chị Diện suy sụp không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là cảm giác bất lực khi không thể tự làm những việc thường ngày. Từ một người phụ nữ có thể tự do đi lại, lao động, chăm sóc gia đình, chị phải học lại cách sinh hoạt và thích nghi với cơ thể đã đổi khác.

Chị Lê Thị Diện. Ảnh: NVCC

“Tôi khóc mỗi ngày, có lúc cảm thấy mình vô dụng, là gánh nặng cho gia đình. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao”, chị nhớ lại.

Giữa những ngày tưởng chừng không thể vượt qua, hình ảnh cậu con trai nhỏ đã níu chị trở lại với cuộc sống. Sau tai nạn, hai mẹ con phải xa nhau hơn nửa năm. Nỗi nhớ con cùng tình mẫu tử giúp chị tìm thấy lý do để tiếp tục cố gắng.

“Tôi tự nhủ, dù không thể đi lại như trước, mình vẫn là mẹ, mình còn có con. Tôi không thể từ bỏ”, chị chia sẻ.

Năm 2020, con trai chị gặp tai nạn giao thông, gãy đùi trái và phải điều trị tại bệnh viện suốt một tháng. Trong những đêm dài bên con, người mẹ đang chật vật thích nghi với chiếc xe lăn càng thấm thía trách nhiệm của mình.

“Tôi âm thầm nắm tay con và tự nhủ phải mạnh mẽ. Dù mình không đi được, mình vẫn phải là chỗ dựa cho con”, chị kể.

Tình yêu thương, giúp đỡ của mọi người trong thời điểm khó khăn đã tiếp thêm sức mạnh để chị bước ra khỏi mặc cảm. Khi cuộc hôn nhân kết thúc, trở thành mẹ đơn thân, chị hiểu rằng mình phải chủ động gây dựng cuộc sống cho hai mẹ con.

Chị Lê Thị Diện tích cực hoạt động cộng đồng. Ảnh: NVCC

Chị mở lại quán bán hàng nhỏ tại nhà, bán hàng trực tuyến, nhận thu tiền điện, nước và hỗ trợ thanh toán dịch vụ cho người dân trong khu vực. Những công việc bình dị ấy giúp chị có thêm thu nhập, từng bước khẳng định khả năng lao động và tự chủ.

“Cuộc sống có thể không còn như trước, nhưng tôi vẫn có thể làm việc bằng đôi tay, chăm sóc con và tự quyết định tương lai của mình. Tôi muốn con thấy rằng mẹ luôn cố gắng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu”, chị tâm sự.

Với chị, vượt lên nghịch cảnh bắt đầu từ những điều giản dị: Tự chăm sóc bản thân, duy trì công việc, nuôi dạy con và không để mình chìm trong mặc cảm. Khi tìm lại được niềm tin, chị cũng muốn bước ra khỏi không gian gia đình để kết nối với những người cùng hoàn cảnh.

Lan tỏa nghị lực, đồng hành cùng người khuyết tật

Từng là ủy viên Ban Thanh niên Hội Người khuyết tật thị xã Sơn Tây, khi Hội Người khuyết tật phường Tùng Thiện được thành lập, chị tiếp tục được tín nhiệm làm ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Thanh niên và Trưởng ban Truyền thông. Chị tích cực kết nối hội viên, vận động mọi người tham gia hoạt động xã hội, học nghề và rèn luyện kỹ năng.

Chị Lê Thị Diện tham gia chương trình trình diễn thời trang. Ảnh: NVCC

Chị còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Khát vọng, từng được trao giấy khen thành viên xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023 của Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam. Bên cạnh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tập huấn kỹ năng, chị còn hỗ trợ dạy thêu cho người khuyết tật học nghề.

Thể thao giúp chị rèn luyện sức khỏe, củng cố sự tự tin. Tham gia các chương trình thể thao dành cho người khuyết tật và các giải pickleball mở rộng, chị tìm thấy niềm vui trong từng buổi tập, từng lần ra sân.

Năm 2025, chị tham gia cuộc thi “Hoa hậu Trăng Khuyết” và giành danh hiệu Người đẹp có gương mặt khả ái nhất. Chị cũng lần đầu trình diễn tại chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. Với chị, đó là cơ hội khẳng định người khuyết tật cũng có quyền làm đẹp, thể hiện cá tính và tỏa sáng bằng giá trị riêng.

Chị Lê Thị Diện (bên trái, hàng đầu) là người truyền cảm hứng tích cực cho nhiều người khuyết tật khác. Ảnh: NVCC

Không ngừng học hỏi, chị tham gia chương trình “Sắc màu nghị lực” và đạt giải Quý quân, đồng thời được lựa chọn vào khóa học “Lãnh đạo trẻ” dành cho thanh niên khuyết tật. Câu chuyện của chị cũng được chia sẻ trong chương trình “Trạm yêu thương”, tiếp thêm động lực cho những người còn tự ti, mặc cảm.

Nhưng với chị, giá trị của việc kết nối cộng đồng không chỉ nằm ở những chương trình hay danh hiệu, mà còn ở sự thay đổi của từng người. Chị Hoàng Thị Đảm, người dân tổ dân phố Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, cho biết trước đây chị ít quan tâm đến hoạt động của Hội Người khuyết tật. Nhờ sự nhiệt tình vận động, động viên của chị Diện, chị mạnh dạn tham gia, tìm thấy sự sẻ chia và thêm tự tin trong cuộc sống.

“Với tôi, Diện không chỉ là người kết nối mà còn là người truyền cảm hứng, giúp chúng tôi vượt qua sự tự ti, mặc cảm để tự tin bước ra cộng đồng”, chị Đảm chia sẻ. Từ sự động viên ấy, chị Đảm đã mạnh dạn tham gia Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật phường Tùng Thiện.

Ngày 16-10-2026, Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật phường Tùng Thiện chính thức ra mắt, chị Diện được bầu làm Chủ nhiệm. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của chị, đồng thời mở ra cơ hội để chị tiếp tục kết nối, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật địa phương, giúp các hội viên sẻ chia khó khăn, phát huy năng lực và tự tin hòa nhập xã hội.

Chị Lê Thị Diện luôn được đánh giá cao về khả năng kết nối góp phần giúp nhiều người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng. Ảnh: NVCC

Bà Trần Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Người khuyết tật phường Tùng Thiện, đánh giá chị Diện có tinh thần vượt khó, trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc. Sự tích cực kết nối, động viên hội viên của chị góp phần giúp người khuyết tật thêm tự tin, phát huy khả năng và hòa nhập cộng đồng. Theo bà Vân, việc chị được tín nhiệm làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp ấy.

Bên cạnh hoạt động xã hội, chị Diện vẫn kiên trì phát triển cửa hàng tạp hóa nhỏ, tìm hiểu thương mại điện tử và kỹ năng số để mở rộng kinh doanh. Chị mong muốn tự tạo dựng cuộc sống ổn định cho hai mẹ con, đồng thời lan tỏa tinh thần tự lập đến những người cùng hoàn cảnh.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị không cho rằng mình phi thường. Chị chỉ chọn cách không đầu hàng trước những điều không may.

“Tôi từng mất khả năng đi lại, nhưng chưa bao giờ muốn đánh mất niềm tin. Đi nhanh hay đi chậm không quan trọng, quan trọng là không bao giờ dừng lại”, chị Diện chia sẻ.

Chiếc xe lăn đã làm thay đổi cách chị bước đi, nhưng không thể ngăn chị tiến về phía trước. Từ nỗ lực vượt qua mặc cảm, nuôi con bằng sức lao động của mình đến hành trình đồng hành cùng cộng đồng, chị Diện cho thấy nghị lực không phải là chưa từng gục ngã, mà là biết tìm lại niềm tin để tiếp tục sống có ích và lan tỏa những điều tốt đẹp.