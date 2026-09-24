Từ chiếc lợp, cái trúm đến trải nghiệm du lịch Tràm Chim mùa nước nổi
Mỗi khi mùa nước nổi ghé thăm, Tràm Chim cùng dải đất Đồng Tháp Mười lại khoác lên mình một sắc thái rất riêng.
Dòng nước hiền hòa len lỏi qua từng kênh rạch, đong đầy phù sa, tưới tắm cho những cánh đồng trù phú, biến nơi đây thành vùng đất ngọt lành đón chào bầy cá, tôm, lươn về trú ngụ.
Thuận theo tự nhiên, người dân Tràm Chim từ bao đời nay đã biết chắt chiu cái ơn của đất trời — khéo léo buông lờ, thả lợp, đặt trúm lươn, rồi nhẹ nhàng thổi từng trải nghiệm ấy vào hoạt động du lịch sinh thái đượm tình quê.
Đặc biệt, bà con ở 4 xã vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim giờ đây còn được tiếp thêm cảm hứng qua các khóa tập huấn, để mỗi người dân đều có thể tự hào trở thành một "người kể chuyện", mang những nét đẹp bản địa mộc mạc, chân thành chạm đến trái tim du khách.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tu-chiec-lop-cai-trum-den-trai-nghiem-du-lich-tram-chim-mua-nuoc-noi/438019.html