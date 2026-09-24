Từ chiếc lợp, cái trúm đến trải nghiệm du lịch Tràm Chim mùa nước nổi

Dòng nước hiền hòa len lỏi qua từng kênh rạch, đong đầy phù sa, tưới tắm cho những cánh đồng trù phú, biến nơi đây thành vùng đất ngọt lành đón chào bầy cá, tôm, lươn về trú ngụ.

Thuận theo tự nhiên, người dân Tràm Chim từ bao đời nay đã biết chắt chiu cái ơn của đất trời — khéo léo buông lờ, thả lợp, đặt trúm lươn, rồi nhẹ nhàng thổi từng trải nghiệm ấy vào hoạt động du lịch sinh thái đượm tình quê.

Đặc biệt, bà con ở 4 xã vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim giờ đây còn được tiếp thêm cảm hứng qua các khóa tập huấn, để mỗi người dân đều có thể tự hào trở thành một "người kể chuyện", mang những nét đẹp bản địa mộc mạc, chân thành chạm đến trái tim du khách.

Du khách trải nghiệm du lịch sông nước trong Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Du khách trải nghiệm đi thuyền trong Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Du khách đi thuyền trải nghiệm mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Các loại ngư cụ mùa nước nổi. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Du khách trải nghiệm cách dỡ lờ cá. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Du khách trải nghiệm hái bông súng. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Du khách trải nghiệm cách dỡ lưới chài cá. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Du khách trải nghiệm hái rau rừng trong Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Du khách câu cá lóc trong Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN