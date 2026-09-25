Từ chiếc điện thoại, bản làng vùng cao đến gần du khách

Từ những bản làng vùng cao, người dân Phú Thọ đang tận dụng điện thoại thông minh và các nền tảng số để quảng bá cảnh sắc, văn hóa, sản phẩm và trải nghiệm du lịch địa phương, từng bước đưa những điểm đến còn xa lạ đến gần hơn với du khách.

Nếu trước đây việc tìm kiếm thông tin du lịch chủ yếu dựa vào sách báo, người quen hoặc các đơn vị lữ hành, hiện du khách có thể chủ động tra cứu điểm đến, xem hình ảnh, đánh giá dịch vụ, định vị, đặt phòng và liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú qua các nền tảng số. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các xã vùng cao, nơi hạ tầng và dịch vụ du lịch còn hạn chế.

Tại Pà Cò, chàng trai Giàng A La đã sớm nhận thấy cảnh sắc và văn hóa của đồng bào Mông chỉ có thể trở thành nguồn sinh kế khi được nhiều người biết đến. Từ đó, A La đầu tư điện thoại thông minh, máy ảnh và thiết bị ghi hình, thường xuyên giới thiệu thiên nhiên, đời sống, văn hóa và các trải nghiệm tại địa phương trên mạng xã hội.

Cùng với việc xây dựng A La Homestay, anh chủ động kết nối các tour, tuyến, học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại nhiều địa phương để vận dụng vào thực tế Pà Cò. Hiện homestay đón khoảng 20-30 lượt khách mỗi tháng, doanh thu ước 30-40 triệu đồng/tháng, đồng thời tạo thêm việc làm thời vụ cho người dân tham gia hướng dẫn, vận chuyển, biểu diễn văn nghệ và các dịch vụ hỗ trợ.

Không dừng ở mô hình của gia đình, A La còn tham gia đào tạo, kết nối các nhóm thanh niên khởi nghiệp, góp phần hình thành cách làm du lịch mới tại địa phương. Với anh, công nghệ số không chỉ phục vụ quảng bá mà còn giúp kết nối cộng đồng và mở rộng cơ hội phát triển du lịch ngay trên quê hương.

Tại xã Vân Sơn, việc quảng bá điểm đến trên môi trường số cũng đang tạo những chuyển biến tích cực. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Duy Tư thường xuyên sử dụng điện thoại ghi lại cảnh sắc địa phương trong quá trình công tác và chia sẻ trên các nền tảng số.

Những hình ảnh về rừng nguyên sinh, thác nước, thung lũng su su hay biển mây được giới thiệu bằng những video ngắn, góp phần đưa cảnh sắc, văn hóa và đời sống Vân Sơn đến với đông đảo cộng đồng mạng. Cùng sự hỗ trợ của những người trẻ, địa phương tiếp tục xây dựng các kênh truyền thông để quảng bá bài bản hơn.

Video đầu tiên giới thiệu Vân Sơn thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. Hiệu ứng từ các nền tảng số góp phần đưa nhiều du khách đến địa phương; sau một tháng, thêm 5 hộ gia đình đăng ký phát triển homestay, cho thấy sự quan tâm của người dân đối với hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Không chỉ Pà Cò và Vân Sơn, nhiều địa phương vùng cao như Đà Bắc, Mai Châu, Tân Mai, Quy Đức, Tiền Phong cũng đang tận dụng công nghệ số để quảng bá điểm đến. Các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube cùng những kênh đặt phòng, thanh toán trực tuyến ngày càng được doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh du lịch sử dụng để tiếp cận thị trường.

Theo ông Đặng Tuấn Hùng, Trưởng Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, nhu cầu khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa của du khách, trong đó có khách quốc tế, đang gia tăng. Đây là cơ sở để ngành du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh quảng bá homestay, tour trải nghiệm và đặc sản địa phương.

Việc kết hợp công nghệ số với bảo tồn bản sắc văn hóa và phát huy tài nguyên bản địa đang tạo thêm cơ hội để người dân vùng cao tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch. Qua đó, du lịch không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận du khách mà còn góp phần tạo sinh kế, nâng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn miền núi.