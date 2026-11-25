Trước đó, khoảng 2 giờ 55 phút ngày 25/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường An Cựu phát hiện một xe mô tô hiệu Air Blade nằm sát dải phân luồng tại vòng xuyến Tố Hữu – Võ Nguyên Giáp, không có người trông giữ. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Huế.

Đến ngày 29/10, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn TP Huế và Công an TP Đà Nẵng truy xét, làm rõ phương tiện trên có liên quan đến 20 đối tượng thanh thiếu niên, trong đó nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi.

Kết quả điều tra xác định, trước đó, các thanh thiếu niên này đã tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bấm còi, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng sử dụng vỏ chai bia ném về phía đối phương, sử dụng thanh gỗ đập phá xe mô tô.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định số bình xịt hơi cay được một đối tượng đặt mua qua mạng xã hội, sau đó đưa cho các thành viên trong nhóm sử dụng, trong đó có 2 trường hợp trực tiếp sử dụng để tấn công nhóm khác.

Hiện Công an phường An Cựu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, bắt tạm giam 8 đối tượng, các đối tượng còn lại tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.