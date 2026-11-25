Đây là định hướng quan trọng, là cơ hội để thành phố Huế chuyển hóa những giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển bền vững, khẳng định vị thế của một đô thị di sản.

* Chuyển hóa di sản thành nguồn lực

Thành phố Huế có hệ thống di sản vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu phong phú. Đây là tài sản vô giá của dân tộc, nguồn lực quan trọng tạo nên bản sắc, sức hấp dẫn và lợi thế cạnh tranh của Huế trong quá trình phát triển.

Ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho biết, thành phố xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản phải gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng du lịch văn hóa, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Bên cạnh bảo tồn Quần thể di tích Cố đô Huế, thành phố quan tâm gìn giữ cảnh quan, không gian kiến trúc truyền thống, nhà rường, nhà vườn, làng cổ và những không gian văn hóa đặc trưng.

Đây cũng là yêu cầu trong quá trình phát triển đô thị: hiện đại hóa nhưng không đánh mất bản sắc, bảo đảm hài hòa giữa mở rộng không gian phát triển với gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa. Cộng đồng là chủ thể sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản. Những loại hình như ca Huế, bài chòi, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công và tri thức dân gian chỉ có thể được bảo tồn bền vững khi tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Do đó, thành phố xác định người dân, nghệ nhân và cộng đồng nắm giữ di sản không chỉ tham gia vào quá trình bảo tồn mà còn phải được thụ hưởng lợi ích thiết thực từ hoạt động phát huy giá trị di sản. Các chính sách hỗ trợ, tôn vinh nghệ nhân, người thực hành di sản và câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục được quan tâm; hoạt động truyền dạy trong gia đình, cộng đồng và trường học được chú trọng nhằm tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận, học tập và kế thừa giá trị văn hóa của cha ông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đặc biệt, bảo tồn di sản cần gắn với phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Thành phố khuyến khích các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, làng nghề truyền thống, không gian trình diễn nghệ thuật và sản phẩm thủ công mang bản sắc Huế. Người dân, nghệ nhân cần được tạo điều kiện tham gia trực tiếp vào hoạt động cung cấp dịch vụ, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm văn hóa. Cùng với phát huy nội lực, Huế xác định tăng cường hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và bảo tồn di sản. Thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Ca Huế trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; thúc đẩy định hướng tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực, đồng thời phát huy vai trò của Festival Huế và các sự kiện văn hóa quốc tế trong quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Lê Minh Nhân cho hay, Huế ưu tiên phát triển những lĩnh vực có lợi thế như áo dài, ẩm thực, Ca Huế, nghệ thuật truyền thống, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn. Thành phố cũng định hướng khai thác hợp lý các không gian di sản, cảnh quan và không gian công cộng, kết nối biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản, ẩm thực và dịch vụ để hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch về đêm mang bản sắc địa phương. Việc khai thác phải gắn với yêu cầu bảo tồn di sản, gìn giữ cảnh quan và bảo đảm môi trường sống của người dân.

Chuyển đổi số là một giải pháp quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận di sản. Đây là hướng tiếp cận giúp di sản vượt qua giới hạn của không gian trưng bày truyền thống, tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ và du khách quốc tế. Tuy nhiên, công nghệ cần được xem là công cụ hỗ trợ, không thay thế giá trị nguyên gốc và trải nghiệm trực tiếp với di sản.

Ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế phát biểu khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Những định hướng này đang từng bước được cụ thể hóa. Ngày 23/11, Huế công bố Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm chuyển hóa tiềm năng di sản và bản sắc văn hóa thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị kinh tế, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa mang đặc trưng Huế. Thành phố tập trung phát triển 6 nhóm ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm (du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo). Huế đặt mục tiêu các ngành này tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030, từng bước trở thành trung tâm lớn về du lịch văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa của Việt Nam, khu vực châu Á. Huế định hướng chuyển từ khai thác riêng lẻ các giá trị văn hóa sang hình thành hệ sinh thái liên kết giữa bảo tồn, sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu dùng sản phẩm văn hóa.

* Con người - chủ thể gìn giữ và trao truyền văn hóa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế chia sẻ, vị thế đặc biệt của Huế được tạo nên bởi sự hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa, gắn bó với lịch sử vùng đất. Trước những tác động của đô thị hóa và toàn cầu hóa, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ phai nhạt. Vì vậy, Huế cần nhận diện đầy đủ những giá trị cốt lõi để có giải pháp bảo tồn và phát huy phù hợp. Thành phố cần lựa chọn mô hình phát triển đặc thù của một đô thị di sản, bảo tồn phải gắn với phát triển, để di sản văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn đóng góp thiết thực cho kinh tế - xã hội.

Một hướng đi quan trọng là chuyển hóa di sản thành sản phẩm công nghiệp văn hóa. Muốn vậy, Huế cần nghiên cứu, kiểm kê, phân loại và đánh giá từng loại hình di sản theo khả năng khai thác. Có những giá trị có thể sớm trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại còn nhiều di sản khác cần được bảo tồn, nghiên cứu và có lộ trình phát huy lâu dài. Đặc biệt, Huế cần mở rộng khai thác các giá trị văn hóa dân gian, lễ hội, trò chơi truyền thống, nghề thủ công, kiến trúc cổ, văn hóa tôn giáo, làng quê và đầm phá, thay vì tập trung quá nhiều vào di sản cung đình.

Người dân, du khách có cơ hội tìm hiểu về thư pháp tại sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Trong định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc, vấn đề phát huy vai trò con người trong bảo tồn, phát triển và giao lưu văn hóa được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh quan tâm đặc biệt. Ông nói, văn hóa con người xứ Huế với sự tinh tế, sâu sắc, nhẹ nhàng và coi trọng các giá trị truyền thống là một đặc trưng nổi bật, góp phần hình thành vị thế đặc biệt của vùng đất Cố đô. Những yếu tố như tình cảm gia đình, quan hệ dòng họ, gia tộc, nếp sống trong những ngôi nhà rường, nhà vườn vẫn được gìn giữ khá đậm nét. Đây là biểu hiện sinh động của văn hóa địa phương và là giá trị tiêu biểu của văn hóa dân tộc được người dân Huế lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Do đó, việc bồi đắp các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh những tác động của đô thị hóa, toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ. Thế hệ trẻ đang đứng trước nhiều thay đổi về lối sống, nhận thức và cách tiếp cận các giá trị văn hóa. Vì vậy, Huế cần xây dựng chương trình giáo dục về văn hóa Huế và lịch sử địa phương trong giáo dục phổ thông, chú trọng xây dựng thôn, làng văn hóa, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong gìn giữ nếp sống, phong tục và các giá trị truyền thống tại cộng đồng dân cư. Câu chuyện phát triển văn hóa Huế còn là quá trình sáng tạo, làm mới và đưa các giá trị ấy vào đời sống đương đại. Muốn vậy, cần có sự kết nối đồng bộ giữa cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư và hình thành môi trường thuận lợi cho sáng tạo văn hóa.

Từ những định hướng quan trọng đến thực tiễn phát triển của Huế có thể thấy, yêu cầu đặt ra không chỉ là giữ gìn một đô thị giàu di sản mà còn phải tạo dựng một đô thị có đời sống văn hóa phong phú, nơi di sản được bảo vệ, sáng tạo được khuyến khích và người dân thực sự là chủ thể thụ hưởng thành quả phát triển. Khi những giá trị văn hóa và bản sắc con người Huế được kết nối, phát huy đúng hướng, văn hóa sẽ là niềm tự hào, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng để thành phố phát triển bền vững, hiện đại mà vẫn giữ được cốt cách riêng của vùng đất Cố đô.