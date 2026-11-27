Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đưa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào giáo dục, ứng xử hằng ngày. Thông điệp này đặt ra yêu cầu không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải được cụ thể hóa bằng hành động trong đời sống.

Đưa các hệ giá trị văn hóa vào từng hành vi, việc làm hằng ngày Ảnh: TR.HUẤN

Nhìn nhận về vấn đề này, PGS.TS Bùi Văn Dũng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, các giá trị văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi mỗi người hiểu, tin và tự giác thực hành; đồng thời cần sự chung tay, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và các lĩnh vực sáng tạo, truyền thông.

Để các hệ giá trị trở thành nếp sống

Bày tỏ sự tâm đắc trước yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thể hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giáo dục, ứng xử hằng ngày, PGS.TS Bùi Văn Dũng cho rằng, ý nghĩa sâu sắc của thông điệp này là đưa những định hướng lớn về xây dựng văn hóa, con người trở thành điều mỗi người hiểu, tin và tự giác thực hiện trong cuộc sống.

Theo đại biểu, các hệ giá trị có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Những mục tiêu chung của quốc gia được nuôi dưỡng bằng nền tảng văn hóa, được trao truyền trong gia đình và thể hiện qua phẩm chất, hành vi của từng con người. Một xã hội nhân ái cần những gia đình biết yêu thương, những công dân biết tôn trọng và có trách nhiệm với nhau. Đây cũng là tinh thần nhất quán trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt các hệ giá trị làm nền tảng cho sự phát triển toàn diện văn hóa và con người.

Ý nghĩa sâu sắc của thông điệp này là đưa những định hướng lớn về xây dựng văn hóa, con người trở thành điều mỗi người hiểu, tin và tự giác thực hiện trong cuộc sống. Các hệ giá trị có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Những mục tiêu chung của quốc gia được nuôi dưỡng bằng nền tảng văn hóa, được trao truyền trong gia đình và thể hiện qua phẩm chất, hành vi của từng con người.

Một xã hội nhân ái cần những gia đình biết yêu thương, những công dân biết tôn trọng và có trách nhiệm với nhau. Đây cũng là tinh thần nhất quán trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt các hệ giá trị làm nền tảng cho sự phát triển toàn diện văn hóa và con người.

(PGS.TS BÙI VĂN DŨNG)

Từ nhận thức đó, PGS.TS Bùi Văn Dũng nhấn mạnh sự cần thiết phải gắn các hệ giá trị với những hành vi cụ thể. Bởi con người không chỉ học từ những lời dạy mà còn từ những điều mình chứng kiến trong cuộc sống.

Trẻ hiểu thêm về lòng nhân ái khi thấy cha mẹ giúp người gặp khó khăn; hiểu sự trung thực khi người lớn dám nhận lỗi; học tinh thần trách nhiệm khi được giao việc và được hướng dẫn làm đến nơi đến chốn. Trong hoạt động công vụ cũng vậy. Người dân cảm nhận sự công tâm qua cách công việc của mình được giải quyết, cảm nhận sự tôn trọng qua cách cán bộ lắng nghe và trả lời. Một việc được giải quyết đúng, một lời hứa được thực hiện nghiêm túc có sức thuyết phục rất lớn.

Vì vậy, xây dựng các hệ giá trị trước hết đặt ra yêu cầu đối với chính mỗi người. Người lớn phải làm gương cho trẻ; cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm. Những giá trị tốt đẹp được thực hành thường xuyên sẽ dần trở thành nếp sống. Qua đó, mỗi người vừa góp phần tạo nên môi trường văn hóa, vừa được chính môi trường ấy nuôi dưỡng và nâng đỡ.

Gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng vun đắp nhân cách

Đề cập đến trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong nuôi dưỡng nhân cách, bảo vệ trẻ em, PGS.TS Bùi Văn Dũng đồng tình với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc gắn giáo dục nhân cách với yêu cầu bảo vệ trẻ em.

Đại biểu cho rằng, trẻ cần được sống trong môi trường an toàn, được tôn trọng và hướng dẫn để từng bước trưởng thành. Điều cần thay đổi trước hết là làm cho sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trở thành trách nhiệm thường xuyên, thay vì chỉ liên hệ khi trẻ mắc lỗi hoặc khi đã xảy ra một vụ việc đáng tiếc.

PGS.TS Bùi Văn Dũng dẫn Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó yêu cầu phân định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các môi trường này trong giáo dục đạo đức, nhân cách. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả giáo dục thế hệ trẻ, bảo đảm sự thống nhất giữa những điều trẻ được dạy và những gì trẻ trải nghiệm trong cuộc sống.

Theo đó, gia đình cần dành thời gian lắng nghe, quan tâm cả những điều con lo lắng, những mối quan hệ bạn bè và cách con ứng xử. Nhà trường cần kết hợp trang bị kiến thức với rèn luyện khả năng hợp tác, giải quyết bất đồng, nhận lỗi và sửa lỗi. Giáo dục sẽ có sức thuyết phục hơn khi trẻ được trải nghiệm sự công bằng và nhìn thấy tấm gương của người lớn.

Cùng với gia đình và nhà trường, cộng đồng cũng cần thực hiện trách nhiệm của mình bằng những hoạt động thiết thực. Các đoàn thể, thôn, bản, tổ dân phố có thể tạo cơ hội để người trẻ tham gia đọc sách, thể thao, tìm hiểu di sản, chăm sóc môi trường, giúp đỡ người khó khăn. Qua những việc làm vừa sức, các em hiểu rằng mình có trách nhiệm và có thể đóng góp cho nơi mình sống.

Riêng đối với công tác bảo vệ trẻ em, đại biểu cho rằng cần xác định rõ người tiếp nhận thông tin, người xử lý và người theo dõi kết quả. Khi một em nói mình bị bắt nạt, phải có người lắng nghe, bảo vệ và kiểm tra xem tình trạng ấy đã chấm dứt hay chưa. Điều quan trọng là trẻ cần cảm thấy an toàn khi nói thật và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Từ góc độ giáo dục nhân cách, PGS.TS Bùi Văn Dũng cho rằng cần có sự kiên trì, trong đó yêu thương phải đi cùng những giới hạn rõ ràng; tôn trọng trẻ phải đi cùng hướng dẫn trẻ biết tôn trọng người khác; bảo vệ trẻ đồng thời giúp trẻ biết tự chịu trách nhiệm. Gia đình, nhà trường và cộng đồng phải cùng vun đắp những điều ấy để hình thành nhân cách, lối sống và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp bằng chất lượng và trách nhiệm

Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về vai trò của báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật trong mở mang tri thức, bồi đắp tâm hồn, hướng con người tới những điều tốt đẹp, PGS.TS Bùi Văn Dũng cho rằng, cần nhìn nhận trách nhiệm của các lĩnh vực này trong mối quan hệ trực tiếp với việc bồi dưỡng con người.

Theo đại biểu, mỗi tác phẩm cần được nhìn nhận không chỉ ở khả năng thu hút công chúng mà còn ở những điều nó để lại trong suy nghĩ, tình cảm và cách ứng xử của người tiếp nhận.

Đối với báo chí, yêu cầu trước hết là giữ sự chính xác, công tâm và tinh thần nhân văn, từ lựa chọn đề tài đến đặt tiêu đề, sử dụng hình ảnh. Một thông tin thu hút nhiều người xem nhưng khiến công chúng hiểu sai sẽ làm tổn hại niềm tin.

Việc phản ánh tiêu cực, đấu tranh với sai phạm cần được thực hiện có căn cứ và trách nhiệm, giúp bảo vệ lẽ phải, quyền lợi chính đáng của người dân và góp phần sửa chữa những bất cập. Đó cũng là đóng góp thiết thực cho văn hóa.

Với lĩnh vực xuất bản, cần coi trọng chất lượng bản thảo, công tác biên tập, kiểm chứng và sự phù hợp với từng nhóm bạn đọc, nhất là trẻ em. Một cuốn sách có thể ảnh hưởng lâu dài đến người đọc, vì vậy trách nhiệm đối với nội dung cần được giữ vững trước sức ép kinh doanh.

Trong khi đó, văn học, nghệ thuật cần có những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh chân thực đời sống và có sức lay động. Công chúng được bồi đắp tâm hồn khi hiểu thêm một số phận, biết cảm thông, biết suy nghĩ về những lựa chọn và trách nhiệm của mình.

Để có được những tác phẩm như vậy, cần tôn trọng tìm tòi sáng tạo, chăm lo tài năng, bảo vệ quyền tác giả và tạo điều kiện để người làm nghề đầu tư nghiêm túc cho chất lượng. PGS.TS Bùi Văn Dũng cũng nhấn mạnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam là những căn cứ quan trọng để triển khai các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này.

Theo ông, cần đặc biệt quan tâm hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng thụ hưởng của người dân, nhất là ở vùng khó khăn. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nội dung, các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật cũng cần đổi mới cách thể hiện, quảng bá và phân phối trên nền tảng số. Những tác phẩm có giá trị cần được thể hiện hấp dẫn hơn để có thể tiếp cận đông đảo công chúng.

Nhấn mạnh yêu cầu giữ vững giá trị và trách nhiệm trong môi trường truyền thông số, ông cho rằng: “Lượt xem giúp nhận biết mức độ tiếp cận; còn uy tín lâu dài được tạo dựng từ chất lượng, trách nhiệm và sự tôn trọng người đọc, người xem”.

Theo đó, lan tỏa các giá trị tốt đẹp không chỉ là nhiệm vụ của riêng một lĩnh vực hay một chủ thể, mà cần được thực hiện đồng bộ trong đời sống xã hội. Từ mỗi gia đình, nhà trường, cơ quan công quyền đến các hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, những giá trị văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành nhận thức, thái độ và hành động cụ thể của con người.