Từ chi bộ đến Đảng bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản: Xây dựng Đảng từ những việc làm thiết thực
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Huỳnh Thị Thúy Nhịp
Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Xem chi tiết tại đây: Từ chi bộ đến Đảng bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản: Xây dựng Đảng từ những việc làm thiết thực
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-chi-bo-den-dang-bo-truong-tieu-hoc-tran-quoc-toan-xay-dung-dang-tu-nhung-viec-lam-thiet-thuc-470898.html