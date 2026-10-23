Từ chi bộ đến Đảng bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản: Xây dựng Đảng từ những việc làm thiết thực

Đồn Biên phòng Xuân Trường quản lý, bảo vệ đường biên giới trải dài hơn 20 km ở địa bàn hai xã Xuân Trường, Khánh Xuân (Cao Bằng). Xác định "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.