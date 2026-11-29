Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng phường Hải Vân đã cử cán bộ đến phối hợp với người thân kịp thời đưa các em nhập viện. Cụ thể, các em bị bỏng gồm các em: Huỳnh Anh H., (2015); Bùi Tuấn. Q., (2016); Bùi Văn.T.Đ., (2017’; em Đinh Chí.T., (2013) và em Huỳnh Trần M.H., (2017), cùng trú Tổ dân phố Tà Lang-Giàn Bí hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện 600 giường Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tự chế pháo gây bỏng cho 5 em thiếu nhi tại Tà Lang-Giàn Bí.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 5 thiếu niên này mua hoá chất trên không gian mạng về rồi cùng nhau tự chế làm pháo nổ. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan, phục vụ công tác điều tra, xử lý.

PHƯƠNG KIẾM