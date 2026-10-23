Từ chặt chém đến thiếu tiện nghi, du lịch Hàn Quốc lộ nhiều điểm nghẽn

Con phố Myeongdong sầm uất tại Seoul, Hàn Quốc

Một du khách Nhật Bản đi taxi từ Myeongdong, khu vực trung tâm Seoul, đến sân bay quốc tế Gimpo đã bị tính phí 480.000 won (362 USD), cao gấp khoảng 16 lần mức giá thông thường. Do chuyến bay sắp khởi hành, du khách này đành miễn cưỡng thanh toán cho tài xế. Sau đó, khi được biết giá cước thông thường cho chặng đường nói trên chỉ vào khoảng 30.000 won (23 USD), người này đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Kết quả điều tra cho thấy tài xế đã chạy xe mà không bật đồng hồ tính cước, sau đó tự nhập số tiền phải trả khi đến nơi.

Vụ việc là một trong số vô vàn khiếu nại từ du khách nước ngoài tới Hàn Quốc. Dù đang trên đà đạt cột mốc kỷ lục 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, nhưng chất lượng dịch vụ thực tế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Lượng khách quốc tế tới Hàn Quốc dự kiến chạm ngưỡng kỷ lục trong năm nay

Theo Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO), nước này đã đón 15 triệu lượt khách quốc tế trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Với tốc độ này, lượng khách quốc tế dự kiến vượt 22 triệu lượt trong năm nay. Chi tiêu bằng thẻ tín dụng của người nước ngoài trong cùng giai đoạn tăng vọt 48,5%, lên 14.000 tỷ won.

Tuy nhiên, trích dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu dữ liệu Du lịch Hàn Quốc (Korea Tourism Data Lab), tổng cộng đã có 2.057 khiếu nại đã được ghi nhận trên toàn quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026. Con số này gần gấp đôi mức 1.023 khiếu nại trong cả năm 2019, trước đại dịch Covid-19, đồng thời cao hơn mức 1.593 khiếu nại của năm ngoái, thời điểm lượng khách quốc tế đạt mức cao.

Dịch vụ lưu trú là lĩnh vực nhận nhiều khiếu nại nhất, tiếp theo là mua sắm, taxi, sân bay và hãng hàng không, cùng các nhà hàng. Số khiếu nại đang gia tăng tại Seoul, cũng như Busan, Incheon và đảo Jeju.

Tình trạng thu phí quá mức là vấn đề được phản ánh nhiều nhất. Một du khách Mỹ gần đây cho biết hóa đơn tại một nhà hàng có thêm khoản phí riêng 15.000 won với nội dung “dụng cụ ăn uống và món ăn kèm”. Tháng trước, một du khách Trung Quốc cho biết đã đặt taxi qua ứng dụng tại Seoul và thanh toán tự động, nhưng tài xế vẫn yêu cầu trả tiền thêm trực tiếp tại chỗ. Trong một số trường hợp khác, các cơ sở lưu trú yêu cầu khách trả thêm phí dù đặt phòng đã được xác nhận; hoặc đơn phương hủy đặt phòng để bán lại với giá cao hơn.

Các cáo buộc phân biệt đối xử với người nước ngoài cũng xuất hiện. Một du khách Philippines bị từ chối phục vụ tại một nhà hàng vào buổi tối khi chủ quán nói rằng cơ sở đã đóng cửa. Tuy nhiên, theo lời du khách này, sau đó họ nhìn thấy tám người Hàn Quốc bước vào cùng nhà hàng và dùng bữa tại đó.

Số lượng đơn khiếu nại của du khách quốc tế cũng gia tăng

Khác với những điểm du lịch lớn, các địa điểm sinh hoạt thường ngày như những con phố mua sắm trong khu dân cư thường thiếu hệ thống hướng dẫn và tiện nghi đầy đủ dành cho khách nước ngoài. Nhà vệ sinh công cộng là một ví dụ điển hình. Tính đến tháng 1, Seoul có 5.703 nhà vệ sinh công cộng, nhiều hơn con số khoảng 4.200 của Tokyo (Nhật Bản). Nhưng việc tìm nhà vệ sinh công cộng vẫn là điều khó khăn đối với du khách. Nhiều nhà vệ sinh tư nhân cho phép công chúng sử dụng nằm trong các con hẻm nhưng chưa được cập nhật đầy đủ trên Google Maps. Một số nơi khóa cửa bằng mã số hoặc không có biển chỉ dẫn bằng tiếng Anh. Khó khăn này phổ biến đến mức đã có một ứng dụng được phát triển riêng nhằm giúp du khách nước ngoài tìm nhà vệ sinh công cộng tại Seoul.

Hiện nay, những lời kêu gọi tập trung nâng cao chất lượng du lịch đón khách quốc tế đang ngày một gia tăng.

Theo Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, tỷ lệ du khách nước ngoài quay trở lại Hàn Quốc tương đối cao, đạt 56,5%, nhưng vẫn thấp hơn Nhật Bản 8 điểm phần trăm. Trong khi đó, dữ liệu do KTO cung cấp cho nghị sĩ Jung Yeon-wook thuộc đảng Quyền lực Nhân dân, thành viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc, cho thấy thời gian lưu trú trung bình của du khách nước ngoài đã giảm 1,3 ngày, từ mức 7,8 ngày năm 2023 xuống còn 6,5 ngày vào năm 2025.