Từ chàng trai mặc cảm vì hội chứng Tics đến Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp'

Đinh Viết Tường chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Vietnam+)

Từ chàng trai từng chịu nhiều kỳ thị vì hội chứng Tics, một dạng rối loạn thần kinh gây ra những cử động hoặc âm thanh không chủ ý, Đinh Viết Tường vừa được vinh danh là một trong 15 gương mặt được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026. Lễ trao giải vừa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chiều qua, 10/10.

Tại chương trình, anh chia sẻ về hành trình vượt qua mặc cảm, theo đuổi nghệ thuật và những cơ hội mà bản thân từng nghĩ khó có thể chạm tới.

Vượt qua mặc cảm để theo đuổi đam mê

Sinh ra tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, Đinh Viết Tường đã trải qua những năm tháng không dễ dàng khi sống chung với hội chứng Tics. Những cử động, âm thanh bất chợt ngoài ý muốn không chỉ gây trở ngại trong sinh hoạt mà còn khiến anh từng bị kỳ thị, bắt nạt và tự ti về bản thân.

Thay vì khép mình trước những rào cản ấy, Tường lựa chọn theo đuổi âm nhạc và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Thông qua những video về cuộc sống, những trải nghiệm cá nhân và hành trình đối diện với hội chứng Tics, anh từng bước tìm được sự đồng cảm, đón nhận của khán giả.

Đến nay, kênh Tiktok của Tường thu hút hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích. Bên cạnh những nội dung về âm nhạc, anh thường xuyên chia sẻ câu chuyện của bản thân, góp phần tiếp thêm động lực cho những người trẻ có hoàn cảnh tương tự.

Năm 2025, Tường thử sức tại chương trình “Tân binh toàn năng” và lọt Top 100. Cũng trong năm này, anh trở thành một trong 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”.

Năm 2026, Tường tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhận vai Nhân trong bộ phim “Trại buôn người”, đánh dấu lần đầu thử sức với điện ảnh. Nhân là một người khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo tại khu vực biên giới, phải trải qua những tình huống nguy hiểm và nhiều tổn thương về tinh thần.

Vai diễn đòi hỏi Tường thể hiện những trạng thái tâm lý phức tạp, từ sợ hãi, hoảng loạn đến đau đớn và bất an. Đây là thử thách mới đối với một người trước đó chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và âm nhạc.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho Đinh Viết Tường và các cá nhân. (Ảnh: Vietnam+)

Từ một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội đến những lần thử sức trên sân khấu và màn ảnh, Tường từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật, đồng thời cho thấy mong muốn được nhìn nhận qua năng lực và những công việc mình thực hiện.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Đinh Viết Tường còn tham gia công tác Hội với vai trò Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 đồng thời là hội viên Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam.

Lời biết ơn nghẹn ngào

Tại buổi giao lưu trong chương trình gala, Tường xúc động khi nhắc đến tình yêu thương, sự đón nhận của khán giả, đặc biệt sau khi tham gia bộ phim “Trại buôn người” và được vinh danh tại giải thưởng năm nay.

Anh bày tỏ lòng biết ơn vì được sống, cống hiến, dấn thân và có cơ hội kể câu chuyện của mình trước đông đảo khán giả. Tường cũng nhìn nhận việc dám bước ra khỏi vùng an toàn là một trong những thay đổi quan trọng giúp anh có thể làm được những điều bản thân chưa từng nghĩ tới.

Những câu nói đôi lúc ngắt quãng, xen lẫn âm thanh bất chợt do hội chứng Tics, Đinh Viết Tường khiến khán giả xúc động khi gửi gắm thông điệp về sự tự tin, khả năng nhận ra giá trị của bản thân: “Nếu không có những tháng ngày ngụp lặn trong những vũng bùn, chúng ta sẽ không biết được những thứ xinh đẹp như hoa sen vốn được mọc ra từ đó”. Theo anh, những giai đoạn khó khăn không phải là dấu chấm hết cho hành trình của mỗi người.

Qua câu chuyện của mình, Tường mong những người trẻ đang gặp khó khăn có thêm niềm tin vào bản thân, không từ bỏ những điều muốn theo đuổi. Anh cũng hóm hỉnh nhắn nhủ rằng nếu hôm nay mệt quá thì cứ ngủ một giấc, mọi chuyện để ngày mai tính tiếp.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, Đinh Viết Tường đã vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật không chỉ để cống hiến cho khán giả mà còn lan tỏa câu chuyện về nghị lực sống đến hàng trăm nghìn người thông qua mạng xã hội.

Từ câu chuyện của một người từng mặc cảm vì sự khác biệt, anh đang góp phần gửi đến những người trẻ có hoàn cảnh tương tự thông điệp về niềm tin và khả năng tự khẳng định mình./.