Từ chăm sóc người già đến cãi nhau, giới trẻ Trung Quốc thuê người làm thay mọi việc

Thuê giúp việc chăm sóc người cao tuổi cũng là một trong những xu hướng ngày nay ở giới trẻ. Ảnh: AI

Thuê giúp việc làm những công việc dọn dẹp trong gia đình sẽ giúp mọi người có thêm thời gian và tự do.

Từ nấu ăn, đưa người thân đi khám đến đứng ra giải quyết những cuộc tranh cãi, người trẻ Trung Quốc đang thuê người làm thay ngày càng nhiều việc trong cuộc sống, kể cả những việc vặt và tình huống họ không muốn tự mình đối mặt.

Xu hướng này đang ngày càng phổ biến trong nhóm người tiêu dùng thiếu thời gian và sẵn sàng trả tiền để đổi lấy sự tiện lợi khi những trách nhiệm thường nhật vượt quá quỹ thời gian, sự kiên nhẫn hoặc khả năng của họ.

Tại Trung Quốc, kể từ lần đầu công bố vào năm 2024, xu hướng này đã phát triển thành một thị trường lớn dành cho các dịch vụ làm việc vặt được cá nhân hóa cao.

Trên RedNote, các bài đăng về dịch vụ thuê người làm đồ thủ công và lắp ráp đã thu hút hơn 120 triệu lượt xem. Chẳng hạn, một số người dùng mua những bộ Lego cầu kỳ nhưng không có đủ thời gian để tự lắp ráp, nên lựa chọn thuê luôn những người chuyên nghiệp thực hiện.

Khách hàng có thể yêu cầu người lắp ráp đến tận nhà hoặc gửi bộ Lego qua đường bưu điện. Chi phí thường dao động từ 200 NDT (30 USD) đến 1.000 NDT, tùy thuộc vào độ phức tạp của bộ Lego và khối lượng công việc.

Các dịch vụ được cung cấp cũng bắt đầu phát triển theo những hình thức ngày càng khác thường.

Ở Quảng Châu, dịch vụ “đứng ra cãi nhau thuê” có trả phí trên đường phố đã gây chú ý. Mức phí người thuê phải trả là 50 NDT (7,46 USD) cho các cuộc tranh cãi trực tuyến và 188 NDT (28 USD) cho các buổi tranh luận trực tiếp không giới hạn.

Tất nhiên, dịch vụ thuê người "cãi nhau" dựa trên tiêu chí là thuyết phục thay vì gây hấn, đồng thời từ chối những yêu cầu liên quan đến đe dọa, đòi nợ hoặc xô xát.

Một trường hợp khác ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang được biết đến với dịch vụ mang rác đi đổ. Đáng chú ý, chỉ trong 3 ngày, dịch vụ này đã có hơn 20 khách hàng, sau đó tiếp tục mở rộng sang các việc làm khác như nhận hàng và cho mèo ăn trong thời gian chủ đi nghỉ.

Trên các nền tảng mua bán đồ cũ và dịch vụ làm việc vặt, người dùng cũng có thể trả từ 10 đến 30 NDT để thuê người xếp hàng tại những nhà hàng nổi tiếng.

Tại Thâm Quyến, một số lao động trẻ sống một mình còn đưa khái niệm này đi xa hơn. Một người dùng mạng đã trả 2.500 NDT (370 USD) mỗi tháng để thuê người nấu cơm tại nhà hằng ngày.

Các dịch vụ khác còn yêu cầu đáp ứng nhu cầu về mặt cảm xúc.

Ở Chiết Giang, dịch vụ đưa ra với mức phí 50 NDT để thay khách hàng đến thăm bệnh nhân tại bệnh viện, đồng thời thay họ gửi quà và lời hỏi thăm. Trong khi đó, một nhà cung cấp dịch vụ khác ở Thâm Quyến thu 300 NDT cho mỗi chuyến thăm kéo dài 2 giờ tới người cao tuổi, bao gồm trò chuyện và nấu ăn.

Các nhà kinh tế xem xu hướng này là sự mở rộng của “nền kinh tế lười biếng”, theo đó người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để tối ưu hóa giá trị thời gian của mình.

Theo các chuyên gia, những dịch vụ này có thể nâng cao hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống cá nhân, đồng thời tạo ra những hình thức việc làm mới.

Tuy nhiên, việc các giao dịch chủ yếu được thực hiện theo hình thức cá nhân với cá nhân cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư và những khó khăn trong việc yêu cầu bồi thường hoặc giải quyết khi dịch vụ không đáp ứng kỳ vọng.