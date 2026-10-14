Từ cây keo đến viên nén gỗ FSC xuất khẩu sang Nhật Bản

Tại thôn Khe Cò, xã Sơn Tiến, Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được cấp chứng nhận FSC CoC (kiểm soát chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng - FSC). Chứng nhận này có giá trị quan trọng trong việc đưa gỗ rừng trồng vào chuỗi sản xuất có trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

Nguyên liệu phục vụ sản xuất của công ty là gỗ keo. Để chủ động nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp hỗ trợ các HTX và một số hộ dân về cây giống, cho ứng trước kinh phí trồng, chăm sóc rừng và ký cam kết bao tiêu sản phẩm. Sự liên kết giữa doanh nghiệp, HTX và người trồng rừng không chỉ bảo đảm đầu vào cho sản xuất mà còn tạo động lực để phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững.

Mỗi năm, nhà máy thu mua từ 120.000 - 150.000 tấn gỗ keo. Nguồn nguyên liệu được cung ứng từ các hợp tác xã có diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng FSC gồm: HTX Chứng chỉ rừng Hương Khê (xã Hương Khê), Liên hiệp HTX Chứng chỉ rừng Tây Kim (xã Sơn Kim 1) và một số hộ dân có hồ sơ nguồn gốc gỗ rõ ràng.

Sau khi tập kết, gỗ được đưa vào các công đoạn băm, nghiền để chuẩn bị cho quá trình tạo viên. Một phần dăm gỗ được tận dụng làm nhiên liệu cung cấp nhiệt cho công đoạn sấy. Việc sử dụng sinh khối tại chỗ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu; đồng thời, giúp kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn và an toàn phòng cháy nổ.

Thành phẩm sau công đoạn nghiền sẽ được đưa vào máy sấy khô, nghiền tinh và ép thành viên nén. Các công đoạn được tổ chức liên hoàn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Sau khi hoàn thành khâu sản xuất, sản phẩm tiếp tục được quản lý trong các khâu đóng gói, vận chuyển và lưu kho. Việc kiểm soát xuyên suốt giúp doanh nghiệp bảo đảm yêu cầu của chuỗi hành trình sản phẩm FSC CoC.

Từ nguồn gỗ rừng trồng, những viên nén gỗ được tạo ra để phục vụ thị trường năng lượng (dùng trong các nhà máy nhiệt điện sinh khối)﻿. Hiện nay, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu chủ lực của VBE Hà Tĩnh. Thị trường này có những yêu cầu khắt khe về chất lượng sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu.

Mỗi năm, nhà máy sản xuất khoảng 50.000 - 60.000 tấn viên nén gỗ phục vụ xuất khẩu. Từ nguồn nguyên liệu rừng trồng đến sản phẩm hoàn thiện đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm nâng cao giá trị gỗ và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Việc doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC không chỉ góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu mà còn thúc đẩy thay đổi phương thức trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng theo hướng có trách nhiệm; qua đó, bảo vệ sinh thái và nâng cao giá trị rừng trồng tại Hà Tĩnh.

Chúng tôi xác định chứng nhận FSC không chỉ là tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu mà còn là hướng đi để phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các HTX, chủ rừng và địa phương mở rộng liên kết, nâng cao nhận thức về quản lý rừng có trách nhiệm, giúp người dân gia tăng giá trị rừng trồng. Khi lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên rừng, chuỗi liên kết sẽ duy trì lâu dài, góp phần phát triển lâm nghiệp Hà Tĩnh theo hướng bền vững. Ông Phan Tấn Mẫn - Giám đốc Công ty TNHH MTV VBE Hà Tĩnh