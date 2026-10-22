Từ câu lạc bộ đến giáo dục toàn diện

Tiết sinh hoạt thực tế trải nghiệm đánh cồng chiêng của các thành viên CLB Âm thanh đại ngàn, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS - THPT Tuy Đức

Sân chơi để học sinh trưởng thành

Tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa), các CLB trở thành một phần trong đời sống học đường, nơi học sinh được chủ động lựa chọn lĩnh vực yêu thích, thử sức với những vai trò mới và học hỏi từ bạn bè. Nhà trường hiện có 12 CLB hoạt động ở nhiều lĩnh vực như truyền thông và sự kiện, tranh biện, mỹ thuật, thể thao, âm nhạc... Mỗi CLB có khoảng 40 thành viên, tạo điều kiện để học sinh cùng tổ chức hoạt động, phối hợp công việc và chia sẻ kinh nghiệm.

Theo thầy Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đoàn trường thì ngay từ đầu cấp, học sinh được đăng ký tham gia CLB phù hợp với khả năng, sở thích. Hoạt động CLB dựa trên tinh thần tự nguyện. Học sinh được lựa chọn nơi phù hợp với năng khiếu, sau đó đảm nhận những nhiệm vụ tương ứng với khả năng của mình. Qua quá trình tham gia, nhiều bạn trở nên tự tin, mạnh dạn hơn, có cơ hội bộc lộ sở trường và tìm thấy định hướng cho bản thân.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS - THPT Tuy Đức (xã Tuy Đức), CLB còn là không gian để học sinh tìm hiểu, thực hành và tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng. Trường có hơn 200 học sinh, hiện duy trì CLB Âm thanh đại ngàn và CLB Bóng chuyền, thu hút gần 100 học sinh tham gia. Nhà trường đang chuẩn bị thành lập thêm CLB Tiếng Anh. “Tham gia CLB Âm thanh đại ngàn, em có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Qua các hoạt động của CLB, em học hỏi thêm kiến thức, tự tin hơn và hiểu được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”, em Thị San, thành viên CLB, chia sẻ.

Thầy giáo Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đoàn trường cho biết: “Các CLB không chỉ tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu mà còn giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc, góp phần lưu giữ những truyền thống được trao truyền qua các thế hệ. Đáng chú ý, từ hoạt động của CLB Âm thanh đại ngàn, một số học sinh có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa, xây dựng đề tài tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và đoạt giải cao cấp tỉnh”.

Tiết mục văn nghệ của các thành viên CLB Văn nghệ Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

Mở rộng không gian giáo dục ngoài lớp học

Hiện nay, hầu hết trường học tổ chức các CLB dựa trên điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu của học sinh. Tùy đặc điểm từng trường, CLB có thể tập trung vào văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngoại ngữ, khoa học, đọc sách, kỹ năng sống hoặc bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương.

Để hoạt động hiệu quả, các nhà trường đã căn cứ nhu cầu học sinh và điều kiện thực tế để tránh tổ chức hình thức hoặc chạy theo số lượng. Giáo viên luôn giữ vai trò định hướng, hỗ trợ chuyên môn, bảo đảm an toàn. Học sinh luôn được trao cơ hội đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động... Cách làm này giúp các em không chỉ là người tham gia mà còn trở thành chủ thể của quá trình trải nghiệm.

Theo ông Phan Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, việc tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu, năng lực học sinh và điều kiện từng cơ sở là một trong những yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các CLB cần được xây dựng theo hướng thiết thực, tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng khiếu, rèn kỹ năng và phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Từ thực tế ở các trường, có thể thấy CLB không chỉ làm phong phú đời sống học đường mà còn kết nối kiến thức với trải nghiệm, năng khiếu cá nhân với trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, ở những trường có đông học sinh dân tộc thiểu số, các CLB văn hóa còn góp phần tạo môi trường để học sinh hiểu hơn về di sản của dân tộc mình và tìm cách tiếp nối bằng những hình thức phù hợp với thế hệ trẻ.