Từ câu chuyện dự thi đến trách nhiệm gìn giữ nghệ thuật múa truyền thống

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại cuộc họp báo Cuộc thi “Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026”

Chia sẻ tại cuộc họp báo Cuộc thi “Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026” do Bộ VHTTDL tổ chức ngày 23.10 ở Hà Nội, các đơn vị tham gia khẳng định nỗ lực bồi dưỡng tài năng múa trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Cuộc thi đồng thời góp phần cụ thể hóa các chủ trương phát triển văn hóa, nguồn nhân lực văn hóa và hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Đưa kiến thức từ giảng đường vào thực tiễn sân khấu

Mang chủ đề Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai, cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 11.2026 tại TP.HCM và Hà Nội, với 188 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo, 158 tiết mục và tổng số 421 thành viên các đoàn dự thi.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, bà Hoàng Kim Anh, Trưởng khoa Múa, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cho biết: “Cuộc thi là sân chơi bổ ích dành cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật múa.

Tham gia cuộc thi lầm này Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội có 20 thí sinh tham gia ở hai hạng mục: tài năng diễn viên múa và tài năng biên đạo múa.

Trong hai tháng qua, trường đã phân công giảng viên, biên đạo múa hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện kỹ năng biểu diễn, phát huy khả năng sáng tạo và chuẩn bị các tác phẩm dự thi”.

Tuy nhiên, theo bà Hoàng Kim Anh, mục tiêu của nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giành giải thưởng.

Điều quan trọng hơn là tạo điều kiện để sinh viên giao lưu, kết nối với người học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên toàn quốc, đồng thời đưa kiến thức từ giảng đường vào thực tiễn sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Thông qua quá trình chuẩn bị và tham gia cuộc thi, giảng viên cũng có thêm cơ hội nhìn nhận, đánh giá lại quá trình giảng dạy, từ đó điều chỉnh phương pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là một trong những giá trị thiết thực mà sân chơi chuyên môn này mang lại cho các cơ sở đào tạo.

Đặc biệt, ở hạng mục biên đạo múa, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội khuyến khích sinh viên xây dựng những tác phẩm mang hơi thở, sức sống của tuổi trẻ, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần sống có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội.

Ngoài công tác chuẩn bị cho thí sinh tham gia cuộc thi, bà Hoàng Kim Anh còn cho biết, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội còn được giao xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc và bế mạc cuộc thi.

Bà Hoàng Kim Anh, Trưởng khoa Múa, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chia sẻ tại sự kiện

Theo bà Hoàng Kim Anh, kịch bản đã được Ban tổ chức xét duyệt, hướng tới thể hiện mạch nguồn sáng tạo và khát vọng tỏa sáng của sinh viên.

Với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, việc tham gia cuộc thi gắn liền với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của khu vực miền núi phía Bắc.

Ông Nguyễn Minh Cường, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, cho biết ngay sau khi nhận được công văn của Bộ VHTTDL về việc tổ chức cuộc thi, trường đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị.

Theo ông, đây là cơ hội để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực chuyên môn, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với thế mạnh đào tạo của nhà trường.

Với định hướng đó, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc đăng ký bốn tiết mục, đều thuộc bảng C dành cho múa dân gian dân tộc và múa truyền thống. Các tác phẩm khai thác những điệu múa của đồng bào miền núi phía Bắc, trong đó có múa khèn Mông, múa Thái.

Thông qua các tiết mục dự thi, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc mong muốn giới thiệu nét đặc sắc của nghệ thuật múa các dân tộc, đồng thời thể hiện kết quả đào tạo gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Hiện các giảng viên cùng học sinh, sinh viên đang tập trung tập luyện, hoàn thiện tiết mục, dự kiến tổ chức thẩm định nội bộ vào cuối tháng 10 để sẵn sàng tham gia cuộc thi.

Nỗ lực vượt khó để lưu giữ những điệu múa truyền thống

Cùng chú trọng khai thác chất liệu múa dân gian, dân tộc, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc cũng đang tích cực chuẩn bị các tác phẩm dự thi, dù còn gặp khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất.

Bà Thanh Mai, Phó Trưởng khoa Múa Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc cho biết, thông tin về cuộc thi mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho thầy và trò nhà trường.

Ngay sau khi nhận được thông báo, lãnh đạo nhà trường đã họp triển khai, phân công giảng viên bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh, sinh viên chuẩn bị dự thi.

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc dự kiến tham gia 6 tác phẩm, trong đó có 5 tác phẩm thuộc bảng C về múa dân gian dân tộc và một tác phẩm thuộc bảng B về múa đương đại.

Thời gian qua, giảng viên và học sinh, sinh viên đã tích cực tập luyện với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm cao.

Tuy nhiên, trong thời gian phòng tập múa đang sửa chữa, thầy và trò đã tận dụng nhà thi đấu, sân bê tông và một số khu vực tại ký túc xá để tập luyện. Dù điều kiện còn hạn chế, nhà trường vẫn nỗ lực khắc phục để hoàn thiện các tác phẩm.

Ông Nguyễn Minh Cường, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, cho biết ngay sau khi nhận được công văn của Bộ VHTTDL về việc tổ chức cuộc thi, trường đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị

Theo bà Thanh Mai, đóng trên địa bàn khu vực Đông Bắc, nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nhà trường chú trọng khai thác chất liệu múa truyền thống, gắn công tác đào tạo với việc gìn giữ bản sắc văn hóa.

Đáng chú ý, có những điệu múa đến nay chỉ còn lưu truyền hai, ba động tác. Các giảng viên đã nỗ lực tìm hiểu, khai thác những chất liệu này, đặc biệt là múa trong các nghi lễ, để đưa vào giảng dạy và xây dựng tác phẩm.

Những chia sẻ của các đơn vị tham gia cho thấy việc gìn giữ nghệ thuật múa truyền thống không chỉ nằm ở định hướng đào tạo, mà còn đòi hỏi sự tìm tòi, chắt lọc chất liệu và nỗ lực của người làm chuyên môn trong quá trình giảng dạy, sáng tạo.

Bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VHTTDL và Ban tổ chức khi tạo sân chơi chuyên môn cho học sinh, sinh viên, bà Thanh Mai cho rằng cuộc thi là cơ hội để các em học sinh, sinh viên thể hiện tài năng, giao lưu, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, qua đó góp phần phát triển đội ngũ nghệ sĩ múa trong tương lai.

Từ những cách chuẩn bị khác nhau, các đơn vị cùng hướng đến mục tiêu đưa năng lực của người học đến gần hơn với thực tiễn biểu diễn, đồng thời phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong sáng tạo nghệ thuật.

Bà Thanh Mai, Phó Trưởng khoa Múa Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc cho biết, Trường dự kiến sẽ tham gia 6 tiết mục

Với chủ đề Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai, cuộc thi không chỉ là nơi thể hiện thành quả đào tạo, mà còn mở ra cơ hội để các tài năng trẻ tiếp tục rèn luyện, trưởng thành và đóng góp cho nghệ thuật múa Việt Nam.