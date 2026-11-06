Từ cậu bé Madeira đến huyền thoại bóng đá thế giới

Cristiano Ronaldo đã khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 41, để lại những con số khiến lịch sử bóng đá phải ghi nhớ: 234 lần ra sân và 146 bàn thắng. Nhưng phía sau những kỷ lục ấy là hành trình dài của một cậu bé rời hòn đảo Madeira khi mới 12 tuổi, mang theo giấc mơ bóng đá và khát vọng vươn tới đỉnh cao.

Ronaldo sinh ngày 5/2/1985 tại Funchal, thủ phủ của Madeira, một hòn đảo thuộc Bồ Đào Nha nằm giữa Đại Tây Dương. Anh lớn lên trong một gia đình không dư dả. Tuổi thơ của Ronaldo gắn với căn nhà nhỏ, cuộc sống giản dị và niềm đam mê bóng đá sớm bộc lộ. Theo The Guardian, tài năng của cậu bé Madeira nhanh chóng được chú ý, đầu tiên ở Andorinha, rồi đến Nacional trước khi Sporting Lisbon đưa ra lời mời.

Từ cậu bé nghèo ở Madeira, Ronaldo vươn lên trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters

Năm 12 tuổi, Ronaldo rời gia đình để đến Lisbon gia nhập học viện Sporting. Đó là quyết định mở ra cánh cửa lớn cho sự nghiệp, nhưng cũng là thử thách không nhỏ với một đứa trẻ phải sống xa cha mẹ. The Guardian từng nhắc đến những ngày đầu khó khăn của Ronaldo tại thủ đô, khi anh nhớ nhà, bị trêu chọc vì giọng địa phương và nhiều lần gọi điện xin mẹ cho trở về. Tuy nhiên, Ronaldo đã chọn ở lại. Anh hiểu rằng muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bản thân phải vượt qua những giới hạn của tuổi thơ.

Năm 2002, Ronaldo ra mắt đội một Sporting. Một năm sau, cuộc đời anh bước sang trang mới sau trận giao hữu giữa Sporting và Manchester United. Màn trình diễn nổi bật của cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha khiến nhiều cầu thủ Man United đề nghị Sir Alex Ferguson chiêu mộ anh. Ngày 12/8/2003, Ronaldo chính thức gia nhập đội bóng nước Anh ở tuổi 18 và được trao chiếc áo số 7 từng thuộc về những tên tuổi lớn như George Best, Eric Cantona và David Beckham.

Tại Old Trafford, Ronaldo không lập tức trở thành một cỗ máy ghi bàn. Anh ban đầu được biết đến với tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý giàu tính biểu diễn. Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, cầu thủ người Bồ Đào Nha dần hoàn thiện khả năng dứt điểm, di chuyển và tư duy thi đấu. Mùa giải 2007/08 trở thành bước ngoặt lớn khi Ronaldo ghi 42 bàn trên mọi đấu trường, cùng Man United vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Cuối năm 2008, anh giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 2009, Ronaldo chuyển đến Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới thời điểm đó. Tại sân Santiago Bernabéu, anh vươn lên một tầm vóc khác. Trong chín mùa giải, Ronaldo ghi 451 bàn sau 438 trận chính thức, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh cùng Real Madrid giành bốn chức vô địch Champions League, đồng thời bổ sung thêm bốn Quả bóng vàng vào bộ sưu tập cá nhân. Những cuộc cạnh tranh với Lionel Messi trong giai đoạn này cũng góp phần tạo nên một trong những thời kỳ đáng nhớ nhất của bóng đá hiện đại.

Sau Real Madrid, Ronaldo tiếp tục chinh phục những thử thách mới tại Juventus, trở lại Manchester United rồi chuyển đến Al Nassr. Dù đi qua nhiều môi trường bóng đá khác nhau, anh vẫn duy trì khả năng ghi bàn và khát vọng chinh phục những cột mốc mới. Sự nghiệp của Ronaldo không chỉ được định hình bằng tài năng thiên bẩm, mà còn bởi kỷ luật tập luyện, ý chí cạnh tranh và khả năng thích nghi qua từng giai đoạn.

Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo từng trải qua nỗi đau thất bại ở chung kết EURO 2004 trên sân nhà, trước khi cùng đội tuyển đăng quang EURO 2016. Anh tiếp tục cùng Bồ Đào Nha giành chức vô địch UEFA Nations League năm 2019 và 2025. Theo Reuters, khi tuyên bố chia tay đội tuyển ngày 5/11/2026, Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng, đều là những kỷ lục thế giới ở cấp độ đội tuyển nam.

Từ một cậu bé rời Madeira trong nỗi nhớ gia đình đến cầu thủ sở hữu những kỷ lục chưa từng có, hành trình của Ronaldo là câu chuyện về khát vọng và sự bền bỉ. Anh chưa từng có một con đường bằng phẳng, nhưng luôn biết cách biến những thử thách thành động lực để tiến lên. Chiếc áo số 7 của Bồ Đào Nha giờ sẽ được trao cho thế hệ kế tiếp, còn cái tên Cristiano Ronaldo đã trở thành một phần đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới.