Khởi nghiệp với 10 triệu đồng

Tiếng máy cắt gỗ vang lên trong xưởng khung tranh Canvas ở xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An. Những thanh gỗ lần lượt được đo, cắt góc, bào nhẵn rồi ghép thành khung tranh hoàn chỉnh. Giữa nhịp làm việc khẩn trương, Hoàng Văn Thanh (SN 1994) cẩn thận kiểm tra từng công đoạn, bảo đảm sản phẩm đạt yêu cầu trước khi giao cho khách.

Ít ai biết, chàng trai đang điều hành cơ sở sản xuất này từng trải qua tuổi thơ nhiều thiệt thòi. Sinh ra với đôi tay co quắp do dị tật bẩm sinh, phải đến năm 7 tuổi Thanh mới biết đi. Thương con, bố mẹ từng mời bác sĩ về nhà thăm khám, bó nẹp suốt 4 tháng với hy vọng giúp con cải thiện khả năng vận động.

Hoàng Văn Thanh khởi nghiệp với nghề sản xuất khung tranh canvas từ số vốn ban đầu chỉ 10 triệu đồng.

Đến tuổi đi học, Thanh thường phải nhờ bố mẹ hoặc bạn bè chở đến trường. Những việc tưởng chừng đơn giản với bạn bè đồng trang lứa lại đòi hỏi anh nhiều nỗ lực hơn. Nhưng thay vì khép mình trước hoàn cảnh, Thanh vẫn kiên trì học tập, nuôi ước mơ tự lập.

Tốt nghiệp THPT, anh theo học nghề vẽ tranh rồi làm thuê ở Hà Nội. Những ngày tháng xa nhà giúp Thanh tích lũy kinh nghiệm, hiểu hơn về thị trường tranh và tìm hướng đi cho tương lai.

Năm 2023, anh quyết định trở về quê, khởi nghiệp với nghề sản xuất khung tranh canvas với số vốn chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng. “Lúc mới bắt đầu, tôi gần như không có gì trong tay. Vốn ít, máy móc chưa có, nhiều công đoạn phải tự làm hoặc đi mượn thiết bị của những người làm nghề mộc trong làng. Đôi tay của mình không thuận lợi nên làm việc gì cũng phải kiên trì, cẩn thận hơn”, Thanh chia sẻ.

Những ngày đầu, anh tự xoay xở từ tìm nguồn nguyên liệu, đo đạc, cắt gỗ đến hoàn thiện sản phẩm. Trong đó, công đoạn cắt gỗ vừa mất nhiều thời gian, vừa đòi hỏi sự chính xác cao. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng khung tranh.

Mỗi ngày, xưởng khung tranh của Thanh sản xuất khoảng 500 sản phẩm, mang lại doanh thu khoảng nửa tỉ đồng mỗi năm.

Khó khăn còn đến từ việc tìm nguồn hàng có giá hợp lý, bảo đảm chất lượng trong khi lượng khách chưa ổn định. Thanh phải vừa làm vừa học hỏi, tìm cách tiết kiệm nguyên liệu, cải thiện thao tác và giữ uy tín với từng khách hàng.

“Có những việc người khác làm rất nhanh, mình phải làm chậm hơn. Nhưng tôi nghĩ cứ kiên trì, làm tốt từng sản phẩm thì khách hàng sẽ tin tưởng. Tôi không muốn vì hoàn cảnh của mình mà từ bỏ điều mình đã chọn”, anh nói.

Sau một năm miệt mài gây dựng, công việc dần đi vào nền nếp. Năm 2024, khi có thêm vốn, Thanh đầu tư máy móc, chủ động hơn trong sản xuất và từng bước mở rộng quy mô.

Xưởng nhỏ mở lối mưu sinh cho những người cùng cảnh khó

Từ cơ sở ban đầu còn thiếu thốn, xưởng khung tranh của Thanh hiện sản xuất khoảng 500 sản phẩm mỗi ngày, cung cấp cho khách hàng tại Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương khác, mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. Tùy kích thước, mỗi khung tranh có giá từ 8.000 đến 80.000 đồng.

Hoàng Văn Thanh chia sẻ về hành trình khởi nghiệp.

Không chỉ tạo việc làm cho 6 lao động tại xưởng với mức thu nhập 5-8 triệu đồng/người/tháng, trong đó có hai người khiếm thính, Thanh còn hỗ trợ những người khuyết tật hạn chế khả năng vận động bán hàng trực tuyến cho cơ sở. Với anh, phát triển kinh tế không chỉ là tự lập, ổn định cuộc sống mà còn là tạo thêm cơ hội việc làm, giúp những người cùng cảnh ngộ có thu nhập và vươn lên.

Mỗi người đảm nhận những công việc phù hợp, cùng nhau hoàn thiện sản phẩm theo từng công đoạn. Với những lao động này, công việc không chỉ đem lại thu nhập mà còn giúp họ có thêm cơ hội hòa nhập, tự chủ cuộc sống.

“Tôi hiểu rằng để tìm được một công việc phù hợp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, nếu cơ sở có thể tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh giống mình hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống thì tôi rất vui. Mọi người cùng cố gắng, ai làm được việc gì thì góp sức việc đó”, Thanh bộc bạch.

Không dừng lại ở khung tranh canvas, anh còn tìm tòi tận dụng những mẩu gỗ, quả thông và các vật liệu tự nhiên để làm sản phẩm trang trí. Cách làm này vừa giúp tận dụng nguyên liệu sẵn có, vừa mở ra hướng phát triển thêm các mặt hàng mới cho cơ sở.

Không chỉ phát triển kinh tế, Thanh còn tạo việc làm cho những thanh niên cùng cảnh ngộ.

Chị Trần Thị Vân - Bí thư Đoàn xã Tân Châu đánh giá, Hoàng Văn Thanh là một trong những thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Theo chị, điều đáng ghi nhận ở Thanh không chỉ là nỗ lực vượt qua khó khăn của bản thân, mà còn là tinh thần chủ động học hỏi, mạnh dạn khởi nghiệp và tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh tương tự.

“Dù bị ảnh hưởng khả năng vận động từ nhỏ, Thanh nỗ lực vượt qua mặc cảm, chủ động tìm tòi, học hỏi nghề nghiệp và mạnh dạn phát triển kinh tế ngay trên quê hương. Từ nguồn vốn ban đầu còn hạn chế, Thanh từng bước xây dựng được cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho 6 lao động, trong đó có 2 lao động khiếm thính. Đây là mô hình đáng ghi nhận, thể hiện ý chí vươn lên và tinh thần sẻ chia với cộng đồng”, chị Vân chia sẻ.

Theo Bí thư Đoàn xã Tân Châu, Hoàng Văn Thanh còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, thường xuyên tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, anh còn mong muốn góp sức giúp đỡ những người xung quanh.

Là Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tân Châu, anh không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Tùy kích thước, mỗi khung tranh có giá từ 8.000 đến 80.000 đồng.

Nhìn lại hành trình đã qua, anh Thanh cho rằng điều quan trọng nhất là không ngừng cố gắng, không để những khó khăn của bản thân trở thành rào cản trên con đường lập nghiệp. Thời gian tới, anh dự định tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

“Tôi mong muốn không chỉ tự lo được cho bản thân mà còn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. Nếu có điều kiện, tôi sẽ mở rộng xưởng để tạo thêm việc làm cho bà con, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh nghèo. Tôi nghĩ mình còn sức khỏe thì còn cố gắng làm những việc có ích cho gia đình và cộng đồng”, Thanh chia sẻ.