Tự cắt tay, giả bị cướp để... mong chủ nợ thông cảm

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý N.V.K. (SN 2006, ngụ xã Khánh Bình) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 8/10, K. đến Công an xã Khánh Bình trình báo bị cướp tấn công, lấy đi toàn bộ tài sản.

Theo lời trình báo, khoảng 19h cùng ngày, K. đang lưu thông trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn đầu xe, dùng dao tấn công gây thương tích ở tay. Sau đó, đối tượng cướp 18 triệu đồng của K.

N.V.K. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Khánh Bình nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ liên quan. Qua kiểm tra dấu vết tại hiện trường và thương tích trên người K., lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm bất thường, không phù hợp với nội dung trình báo.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng còn phát hiện K. đang nợ tiền nhiều người.

Trước những chứng cứ của cơ quan công an, K. thừa nhận do thiếu nợ nhiều người, muốn các chủ nợ thông cảm nên đã tự dùng dao cắt vào tay, tạo hiện trường giả rồi đến công an trình báo bị cướp.

Theo cơ quan công an, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hành vi báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.