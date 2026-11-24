Đây là những nội dung được trao đổi tại Hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh - Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp”, tổ chức ngày 23/11/2026, trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026, với sự tham dự của hơn 420 đại biểu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chủ trì hội thảo, phối hợp với UBND TP. Cần Thơ. Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI).

Ngành hàng lúa gạo không chỉ giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và sinh kế của hàng triệu hộ nông dân, mà còn là niềm tự hào với vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ lương thực thế giới. Tuy nhiên, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, biến động nguồn nước, áp lực chi phí đầu vào cùng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về chất lượng, môi trường và truy xuất nguồn gốc, ngành lúa gạo buộc phải chuyển đổi mạnh mẽ và thực chất hơn.

Kết nối định hướng phát triển ngành hàng với các giải pháp khoa học

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng xanh, chất lượng cao và phát thải thấp là định hướng quan trọng trong chuyển đổi nông nghiệp của TP. Cần Thơ. Yêu cầu đặt ra là nâng cao giá trị hạt gạo, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người trồng lúa. Trong quá trình đó, khoa học, công nghệ và số hóa cần trở thành những công cụ thiết thực, giúp nông dân tổ chức sản xuất hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Với vai trò là địa phương tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần II, Cần Thơ mong Hội thảo tạo diễn đàn trao đổi chuyên sâu, kết nối kinh nghiệm quốc tế với thực tiễn sản xuất; đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân.

Các chuyên gia cùng trao đổi, thảo luận tại 1 phiên thảo luận

Tại 4 phiên thảo luận chuyên môn, các đại biểu trao đổi toàn diện từ định hướng chiến lược đến các giải pháp kỹ thuật đồng ruộng, bài toán số hóa và cơ chế triển khai thực tế. Các chuyên gia quốc tế đến từ Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và nhiều viện, trường, doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và mô hình hay trong cách đưa công nghệ vào sản xuất gắn với kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Các chuyên gia nhấn mạnh, cần đẩy mạnh áp dụng đồng bộ tiến bộ về giống lúa, quản lý nước, dinh dưỡng và xử lý rơm rạ nhằm phát triển sản xuất xanh, giảm phát thải khí nhà kính. Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số và dữ liệu canh tác để giám sát mùa vụ, quản lý chuỗi giá trị và theo dõi phát thải. Nhà nước cần quan tâm nâng cấp cơ sở hạ tầng và có các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiếp cận vốn, khoa học, công nghệ và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế và trao đổi kinh nghiệm Nam-Nam được đặt trong mối liên hệ với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực và nhân rộng các mô hình phù hợp. Qua đó, hướng tới xác định những ưu tiên có thể tiếp tục triển khai thông qua phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Kết nối thực hành canh tác với nhận diện sản phẩm trên thị trường

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt nhãn hiệu tập thể “Gạo Việt Xanh - Phát thải thấp” của VIETRISA và giới thiệu công cụ ViRiCert. Công cụ này hỗ trợ ghi nhận, theo dõi và đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác của người sản xuất, làm cơ sở khoa học để xem xét cấp quyền sử dụng nhãn hiệu. Việc phát triển nhãn hiệu tập thể gắn với mục tiêu xây dựng niềm tin đối với gạo Việt Nam được sản xuất theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp. Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy liên kết tiêu thụ, tạo thêm cơ hội thị trường và đưa lợi ích của chuyển đổi xanh trở lại với người sản xuất.

Lễ ra mắt nhãn hiệu tập thể “Gạo Việt Xanh - Phát thải thấp” của VIETRISA và giới thiệu công cụ ViRiCer

Thông điệp tầm nhìn hạt gạo xanh 2026-2050 xác định rõ các trụ cột ưu tiên về tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hoàn thiện chính sách, huy động nguồn lực và nâng cao năng lực cho hợp tác xã, vùng nguyên liệu…

Tại Hội thảo, những định hướng trọng tâm để có hạt gạo xanh được gắn kết với Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Từ nền tảng này, việc mở rộng sản xuất cần dựa trên hiệu quả đã được đánh giá, điều kiện từng vùng, hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật phù hợp, cùng sự tham gia chủ động của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Võ Văn Hưng phát biểu tại sự kiện

“Chuyển đổi xanh chỉ thực sự bền vững khi giải quyết hài hòa ba mục tiêu cốt lõi: Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa; Doanh nghiệp chủ động được vùng nguyên liệu ổn định và sản phẩm đáp ứng chuẩn mực thị trường; Các kết quả tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải được đo đếm, ghi nhận minh bạch trên cơ sở khoa học” - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Võ Văn Hưng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường Võ Văn Hưng cho rằng: “Để hiện thực hóa các mục tiêu này, rất cần sự vào cuộc và chung tay góp sức của tất cả chúng ta, nhấn mạnh: “trong đó: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và hạ tầng thiết yếu; các viện nghiên cứu, trường đại học cung cấp giải pháp khoa học – công nghệ khả thi; doanh nghiệp và hợp tác xã hình thành chuỗi liên kết trách nhiệm; các đối tác quốc tế đồng hành chia sẻ tri thức, công nghệ cùng nguồn lực tài chính. Tôi kỳ vọng, những trao đổi tại Hội thảo sẽ không dừng lại ở các luận cứ khoa học, mà sẽ nhanh chóng được cụ thể hóa thành các sáng kiến hợp tác, chương trình nghiên cứu, mô hình dịch vụ và hợp đồng liên kết thực chất - lấy sinh kế của người trồng lúa và sức cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam làm thước đo cao nhất. Bộ NN-MT cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế để thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi xanh này”.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với biểu trưng “Gạo Việt xanh - phát thải thấp”

Tương lai của hạt gạo xanh Việt Nam được xây dựng từ những thay đổi cụ thể trên đồng ruộng và sự phối hợp trong toàn chuỗi giá trị. Thành công của hành trình này cần được thể hiện bằng một ngành lúa gạo phát triển bền vững, thu nhập tốt hơn cho nông dân, cùng với những cánh đồng được gìn giữ để mầu mỡ và xanh tươi, cho các thế hệ tiếp theo.