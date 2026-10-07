Từ cánh đồng hữu cơ đến thương hiệu 'Gạo Tân Trào'

Mô hình liên kết sản xuất gạo hữu cơ chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu “Gạo Tân Trào” được triển khai tại Tân Trào

Thử sức ba giống lúa

Trong mô hình, ba giống lúa Nếp A.Sào, TBR16 và ST25 được đưa vào sản xuất nhằm đánh giá khả năng thích ứng với điều kiện canh tác thực tế tại Tân Trào.

Vụ sản xuất năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài, có thời điểm trùng với giai đoạn lúa trỗ - thời kỳ quan trọng quyết định năng suất và chất lượng hạt.

Thực tế trên đồng ruộng cho thấy, cùng chịu tác động của thời tiết nhưng mỗi giống lúa có khả năng thích ứng khác nhau. Có giống sinh trưởng khá ổn định, cho năng suất thực thu gần 55 tạ/ha; trong khi một số giống khác gặp khó khăn khi trỗ đúng thời điểm mưa kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn và năng suất.

Kết quả này cho thấy lựa chọn giống cần được đánh giá trên điều kiện sản xuất thực tế, không chỉ dựa vào năng suất lý thuyết hay chất lượng gạo. Khả năng thích ứng với thời tiết cũng cần được xem là tiêu chí quan trọng trong xây dựng vùng sản xuất ổn định.

Ảnh: Khảo sát, đánh giá giống lúa Nếp A Sào trong mô hình sản xuất lúa hữu cơ tại Tân Trào.

Hiệu quả phải được tính từ đồng ruộng đến thị trường

Với sản xuất theo hướng hữu cơ, một giống lúa phù hợp không chỉ cần cho năng suất mà còn phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, khả năng thích ứng, tính ổn định và hiệu quả kinh tế. Do đó, việc đánh giá mô hình cần tính đến tổng thể các yếu tố như chi phí đầu vào, công chăm sóc, năng suất thực thu và giá bán sản phẩm.

Sản xuất hữu cơ cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy trình và đầu vào. Giá trị của hạt gạo vì vậy không chỉ nằm ở sản lượng, mà còn ở chất lượng, tính minh bạch của quy trình và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tạo nền tảng cho thương hiệu “Gạo Tân Trào”

Mục tiêu lớn hơn của mô hình là từng bước hình thành vùng nguyên liệu lúa gạo chất lượng cao, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu “Gạo Tân Trào”.Để một sản phẩm gạo địa phương có chỗ đứng trên thị trường, lựa chọn giống mới chỉ là bước đầu. Cùng với đó là tổ chức vùng nguyên liệu, xây dựng quy trình canh tác đồng bộ, kiểm soát chất lượng từ đồng ruộng đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ.

Liên kết sản xuất sẽ giúp hình thành vùng nguyên liệu tập trung, thuận lợi cho kiểm soát quy trình và truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là cơ sở để sản xuất lúa gạo chuyển dần từ nhỏ lẻ sang hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Đặc biệt, “Gạo Tân Trào” có thể gắn sản phẩm nông nghiệp với những giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của vùng đất cách mạng, tạo nên câu chuyện riêng cho thương hiệu.

Ảnh: Khảo sát cánh đồng lúa Tân Trào.

Gieo hạt cho một thương hiệu

Điều đáng giá từ mô hình không chỉ là năng suất của từng giống lúa, mà còn là những dữ liệu thực tế về khả năng thích ứng, quy trình canh tác và hiệu quả sản xuất.Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc lựa chọn giống phù hợp và hoàn thiện quy trình sản xuất sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững.

Từ những cánh đồng Tân Trào, câu chuyện “Gạo Tân Trào” vì thế không chỉ là tìm một giống lúa cho năng suất cao, mà là quá trình kết nối giữa giống, đất đai, thời tiết, sản xuất hữu cơ, thị trường và lợi ích của người nông dân.

Nếu tiếp tục hoàn thiện quy trình, lựa chọn được giống phù hợp và tổ chức tốt liên kết sản xuất - tiêu thụ, đây sẽ là nền tảng để Tân Trào từng bước hình thành vùng lúa gạo chất lượng cao và xây dựng thương hiệu “Gạo Tân Trào” có giá trị trên thị trường.