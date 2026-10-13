Từ căn nhà thuê lần ra đường dây lừa đảo hơn 240 tỷ đồng

Những người chờ gọi tên ở tầng hai

Ngày 16/1/2025, Công an phường Quang Hanh kiểm tra hành chính căn nhà số 885, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 4, khu 10B. Trong nhà có 10 người đang thực hiện việc nhận, chuyển tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Căn nhà hai tầng, một tum do Nguyễn Đức Linh thuê từ tháng 10/2024. Tầng một là nơi ăn ở, với đệm ngủ, chăn, quần áo và các vật dụng cá nhân. Trên tầng hai có bàn, thiết bị phát wifi cùng điện thoại phục vụ giao dịch ngân hàng. Đây cũng là nơi chủ tài khoản được gọi lên để quét khuôn mặt, xác thực chuyển tiền.

Lực lượng chức năng thu giữ một máy tính xách tay, 40 điện thoại di động. Những người liên quan giao nộp thêm bảy điện thoại. Ngay sau cuộc kiểm tra, các đối tượng chưa rõ lai lịch trong nhóm Telegram đã xóa dữ liệu liên quan, khiến cơ quan chức năng không thu được dữ liệu điện tử trong các thiết bị đã thu giữ.

Công an phường Quang Hanh kiểm tra hành chính căn nhà số 885, trong nhà có 10 người đang thực hiện việc nhận, chuyển tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua xác minh giao dịch ngân hàng, cơ quan điều tra từng bước làm rõ hoạt động tại căn nhà. Người chi trả tiền công, tiền ăn ở cho nhóm làm thuê là Nguyễn Đức Tiến, lúc đó đang ở Campuchia.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 9/2024, Tiến (SN 1985, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) sang Campuchia. Tiến khai làm thuê cho một người tên Nguyễn Quang Hải, được giao nhận và chuyển tiền có được từ hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng giả danh Công an, thông báo người nghe liên quan đến vụ án đang điều tra; hướng dẫn mua hàng trực tuyến hưởng chiết khấu cao hoặc nạp tiền làm nhiệm vụ nhận thưởng. Khi bị hại chuyển tiền, chúng cần chủ tài khoản xác thực giao dịch để chuyển tiếp sang nơi khác.

Đầu tháng 10/2024, Tiến gọi điện cho Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, Quảng Ninh), là em con chú ruột, đề nghị tìm thuê nhà và tuyển người nhận, chuyển tiền trong hai tháng.

Linh nhận lời nhưng nói không biết làm kỹ thuật chuyển tiền. Tiến cho biết sẽ cử người về hỗ trợ. Sau đó, Linh thuê căn nhà trên đường Nguyễn Đức Cảnh, bố trí chỗ ăn ở cho những người được tuyển.

Nguyễn Đức Tiến đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo chỉ đạo của Tiến, Nguyễn Đức Quân và Nguyễn Quang Trương, cùng SN 1987, trú tại Hà Nội, từ Campuchia về Việt Nam tham gia nhận, chuyển tiền. Hai người hướng dẫn nhóm làm thuê mở tài khoản ngân hàng, đăng ký giao dịch trực tuyến rồi giao lại thông tin để quản lý.

Các tài khoản được đăng nhập trên những điện thoại Tiến chuyển về từ trước. Khi tiền đến, Quân hoặc Trương nhận chỉ đạo qua Telegram để chuyển tiếp. Với giao dịch trên 10 triệu đồng, theo cách thức được ghi nhận trong cáo trạng, chủ tài khoản được gọi lên tầng hai, quét khuôn mặt để xác thực.

Linh thuê 13 người, trả công từ 15–20 triệu đồng/tháng. Tiến chuyển tiền để Linh chi trả các khoản thuê nhà, thuê người và sinh hoạt. Một số người nhận 40 triệu đồng cho hai tháng làm thuê; có người mới đến đầu tháng 1/2025, chưa nhận tiền công thì bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, cả 13 người đều khai biết tiền nhận, chuyển có nguồn gốc từ lừa đảo. Vì công việc đơn giản, thu nhập cao, được ăn ở miễn phí, họ vẫn tham gia. Tổng cộng, nhóm này mở 61 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền.

Dòng tiền dẫn đến phiên tòa

Sao kê 61 tài khoản cho thấy tổng tiền chuyển vào hơn 279,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 38,6 tỷ đồng là giao dịch qua lại giữa các tài khoản trong nhóm; hơn 240,9 tỷ đồng được xác định là tiền các bị hại bị lừa đảo chuyển đến.

Hơn 240,1 tỷ đồng đã được chuyển sang những tài khoản khác theo chỉ định. Số tiền còn lại hơn 768,5 triệu đồng được cơ quan điều tra phong tỏa.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Từ các giao dịch, cơ quan điều tra xác định bảy bị hại tại nhiều địa phương, tổng thiệt hại hơn 784,2 triệu đồng. Ngoài những trường hợp này, còn nhiều bị hại chưa rõ danh tính, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 240,1 tỷ đồng.

Anh Thạch Quốc Y Sơn, trú tại Cần Thơ, bị lừa mua hàng trực tuyến nhận chiết khấu, mất 24 triệu đồng. Chị Nguyễn Ngân Hà, trú tại Hải Phòng, bị lừa nạp tiền làm nhiệm vụ nhận thưởng, mất hơn 25,8 triệu đồng.

Với thủ đoạn giả danh Công an, các đối tượng chiếm đoạt của anh Lê Văn Chiến gần 30 triệu đồng; chị Nguyễn Phương Thảo hơn 200 triệu đồng; chị Trương Thị Tuyết gần 145 triệu đồng; chị Bùi Thị Hương Giang hơn 352,2 triệu đồng.

Tiền chuyển vào các tài khoản của nhóm làm thuê rồi được chuyển tiếp. Khoản tiền của chị Hà đi qua tài khoản Nguyễn Minh Tân, sau đó sang tài khoản Nguyễn Minh Hưng. Tiền của anh Chiến chuyển vào tài khoản Lê Duy Tùng rồi sang tài khoản Phạm Mạnh Hưng.

Cuộc điều tra tiếp tục mở rộng đến những người từng làm thuê tại căn nhà. Từ tháng 4 đến tháng 10/2025, sáu người từng tham gia nhận, chuyển tiền cùng nhóm Linh đến cơ quan điều tra đầu thú. Tiến vẫn ở Campuchia.

Ngày 5/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã Tiến. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp gia đình, người thân và các lực lượng chức năng vận động đầu thú. Ngày 26/1/2026, Tiến trở về Việt Nam trình diện.

Hồ sơ xác định các bị cáo cấu kết, phân công công việc cụ thể, nhận và chuyển tiền lừa đảo nhiều lần. VKSND Quảng Ninh truy tố 17 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phần liên quan đến những đối tượng chưa được làm rõ tại Campuchia được tách để tiếp tục điều tra.

Vụ án được đưa ra xét xử, TAND thành phố Quảng Ninh tuyên Nguyễn Đức Tiến 20 năm tù; Nguyễn Đức Linh và Nguyễn Đức Quân cùng 17 năm tù; Nguyễn Quang Trương 16 năm tù; Nguyễn Thanh Sơn và Phạm Văn Vinh cùng 15 năm tù; Nguyễn Minh Tân và Vũ Tiến Sĩ cùng 14 năm tù.

Nguyễn Minh Hưng, Phạm Mạnh Hưng và Phạm Tuấn Long cùng nhận 12 năm tù; Nguyễn Thị Trang, Dương Văn Tùng và Đoàn Văn Trường cùng 11 năm tù; Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Văn Chung và Lê Duy Tùng cùng 10 năm tù.

Công việc kéo dài vài tháng, nhưng những bản án phải chấp hành là từ 10 đến 20 năm tù. Vụ án cảnh báo người dân không cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc xác thực chuyển tiền hộ người lạ để hưởng tiền công. Biết tiền có nguồn gốc từ lừa đảo mà vẫn tham gia nhận, chuyển tiền có thể khiến người đứng tên tài khoản phải chịu trách nhiệm hình sự.