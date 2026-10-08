Từ căn cước đến hàng triệu hồ sơ được kết nối ở Thanh Hóa

Những con số cho thấy dữ liệu dân cư đang được kết nối, khai thác ngày càng rộng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, thuế và đất đai tại Thanh Hóa.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Hơn 4,28 triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế bằng căn cước

Tại các cơ sở khám, chữa bệnh ở Thanh Hóa, người dân đã có thể sử dụng căn cước, căn cước công dân gắn chíp để tra cứu thông tin bảo hiểm y tế thay cho việc xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, 673/673 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước, đáp ứng việc tra cứu thông tin thẻ bằng số định danh cá nhân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 4.284.679 lượt tra cứu thành công, đạt tỉ lệ 92,3%.

Để phục vụ việc tra cứu, thông tin của 3.411.565 người trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,96%.

Cùng với tra cứu thông tin bảo hiểm, nhiều dữ liệu phục vụ khám, chữa bệnh đã được tích hợp trên VNeID. Thanh Hóa đã tích hợp 1.791.286 thẻ bảo hiểm y tế/sổ sức khỏe điện tử, 35.692 giấy chuyển tuyến và 63.530 giấy hẹn khám lại.

Việc tích hợp giúp các thông tin liên quan đến quá trình khám, chữa bệnh được lưu trữ và khai thác trên môi trường điện tử. Người dân có thể sử dụng thông tin định danh để xác thực thay vì phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ trong một số thủ tục.

Kết nối dữ liệu cũng được triển khai trong cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Toàn tỉnh hiện có 42 cơ sở đủ điều kiện khám, cấp giấy khám sức khỏe lái xe, trong đó 41 cơ sở đã thực hiện liên thông dữ liệu. Từ đầu năm 2026, các cơ sở này đã liên thông 82.823 giấy khám sức khỏe lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phục vụ dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Tại Cảng hàng không Thọ Xuân, dữ liệu định danh còn được sử dụng trong kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học.

Riêng tháng 9.2026, có 18.333 lượt hành khách qua cửa an ninh tự động bằng giải pháp sinh trắc học, chiếm 49,1% số hành khách đủ điều kiện.

Các kết quả trên cho thấy dữ liệu định danh đang được sử dụng ở nhiều khâu khác nhau, từ xác định thông tin người bệnh, liên thông giấy khám sức khỏe đến xác thực hành khách tại sân bay.

Hơn 1,34 triệu thửa đất được làm sạch dữ liệu

Trong giáo dục, việc xác thực thông tin học sinh, cán bộ và phát hành học bạ số đang được triển khai trên diện rộng.

Theo báo cáo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thanh Hóa đã đối chiếu, xác thực thành công 60.439 hồ sơ cán bộ và 927.775 hồ sơ học sinh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, 755.654/761.592 học bạ số đã được phát hành thành công trên Cổng học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt 99,2%.

Trong lĩnh vực thuế, Thanh Hóa đã hoàn thành rà soát, chuẩn hóa 2.337.053 mã số thuế cá nhân.

Người dân thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh bằng căn cước có tích hợp thông tin bảo hiểm y tế. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Đối với doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật của 23.145 trường hợp đã được liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh và chuẩn hóa khớp đúng. Trong nhóm doanh nghiệp không liên thông, 5.315/5.316 trường hợp đã khớp đúng.

Việc thống nhất thông tin định danh giữa các hệ thống giúp cơ quan quản lý có cơ sở đối chiếu chính xác hơn trong quá trình quản lý thuế và giải quyết các thủ tục liên quan.

Đất đai là một trong những lĩnh vực có khối lượng dữ liệu lớn đang được tập trung xử lý.

Đến ngày 3.10.2026, toàn tỉnh đã đồng bộ hơn 1,44 triệu thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS. Trong số này, hơn 1,34 triệu thửa đã được làm sạch dữ liệu, đạt 93,01%.

Việc làm sạch dữ liệu đất đai tập trung vào chuẩn hóa, đối chiếu thông tin để xác định chính xác dữ liệu về thửa đất và người sử dụng đất. Đây là cơ sở phục vụ quản lý, khai thác dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Tuy vậy, quá trình kết nối và chuẩn hóa dữ liệu vẫn còn những phần việc phải tiếp tục hoàn thiện.

Tỉ lệ tra cứu thông tin bảo hiểm y tế thành công hiện đạt 92,3%, chưa đạt 100%. Dữ liệu đất đai còn hơn 101.000 thửa chưa hoàn thành làm sạch. Trong lĩnh vực thuế vẫn còn trường hợp không liên hệ được với người nộp thuế hoặc thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác.

Theo Công an tỉnh, cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp xã, tổ chức và doanh nghiệp đang được triển khai để thực hiện định danh, xác thực điện tử, kết nối, chia sẻ, đối chiếu và tái sử dụng dữ liệu.

Trong quá trình này, yêu cầu đặt ra không chỉ là kết nối các hệ thống mà còn phải duy trì chất lượng dữ liệu. Thông tin thay đổi cần được cập nhật; những trường hợp chưa khớp phải được kiểm tra, xác minh và điều chỉnh.

Đối với người dân, việc kiểm tra thông tin cá nhân, sử dụng tài khoản định danh điện tử và phản ánh dữ liệu chưa chính xác cũng là một phần của quá trình hoàn thiện dữ liệu.

Từ y tế, giáo dục đến giao thông, thuế và đất đai, dữ liệu dân cư tại Thanh Hóa đang được sử dụng cho ngày càng nhiều thủ tục cụ thể. Hơn 4,28 triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế bằng căn cước, hơn 755.000 học bạ số được phát hành và hơn 1,34 triệu thửa đất được làm sạch là những kết quả có thể đo đếm được từ quá trình này.

Mục tiêu của việc kết nối dữ liệu cuối cùng vẫn là giảm thời gian, giấy tờ và các bước cung cấp lại thông tin khi người dân thực hiện thủ tục. Để đạt được điều đó, việc chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu sẽ tiếp tục là khâu quan trọng trong thời gian tới.