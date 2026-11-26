Từ căn cứ kháng chiến nơi vùng đất xứ Thanh

Giữa không gian làng quê thanh bình của xã Ba Đình hôm nay, những dấu tích về một thời kỳ lịch sử hào hùng vẫn được gìn giữ, tôn tạo. Trên vùng đất chiêm trũng này, cách đây gần 140 năm, những lũy tre, hào đất, những ngôi làng bình dị đã trở thành một chiến lũy kiên cường, nơi nghĩa quân và Nhân dân quyết tâm chống lại ách xâm lược của thực dân Pháp.

Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

Cuối thế kỷ XIX, hưởng ứng phong trào Cần Vương, dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước, trong đó có Phạm Bành, Đinh Công Tráng, Hoàng Bật Đạt, ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ và Mỹ Khê được lựa chọn xây dựng thành căn cứ kháng chiến liên hoàn. Mỗi làng có một ngôi đình, từ đó hình thành tên gọi Ba Đình.

Bằng sự sáng tạo, mưu trí và tinh thần đoàn kết, nghĩa quân đã xây dựng hệ thống thành lũy, hào sâu, lũy tre bao bọc, biến địa hình vùng chiêm trũng thành lợi thế phòng thủ. Căn cứ Ba Đình trở thành một công trình quân sự độc đáo, thể hiện nghệ thuật tổ chức chiến đấu và ý chí quyết tâm giữ đất, giữ làng của những người yêu nước.

Khu vực núi Thúc trước đây là đồn tiền tiêu đặc biệt quan trọng trong khởi nghĩa Ba Đình.

Dù cuộc khởi nghĩa cuối cùng không giành được thắng lợi, nhưng tinh thần chiến đấu quả cảm, ý chí không khuất phục trước kẻ thù đã trở thành một dấu son trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

Tên gọi Ba Đình đi vào trái tim Tổ quốc

Gần 6 thập kỷ sau cuộc khởi nghĩa, tên gọi Ba Đình đã vượt ra khỏi phạm vi một vùng quê xứ Thanh, hiện diện giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Tháng 8/1945, trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, bác sĩ Trần Văn Lai, khi giữ chức Đốc lý Hà Nội, đã chủ trương thay thế những tên gọi mang dấu ấn thực dân bằng tên các danh nhân và địa danh lịch sử của dân tộc. Vườn hoa Puginier trước Phủ Toàn quyền Đông Dương được đổi tên thành vườn hoa Ba Đình, nhằm tưởng nhớ cuộc khởi nghĩa chống Pháp anh dũng của Nhân dân Thanh Hóa cuối thế kỷ XIX.

Sự lựa chọn ấy mang ý nghĩa đặc biệt. Một địa danh gắn với cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của Nhân dân xứ Thanh được trao một vị trí trang trọng giữa lòng Thủ đô, như sự ghi nhận đối với truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của các thế hệ cha ông.

Và rồi, lịch sử đã tạo nên một sự tiếp nối đầy ý nghĩa.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường mang tên Ba Đình, trước hàng vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, Ba Đình trở thành địa danh gắn liền với thời khắc trọng đại nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam - thời khắc dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Nếu Ba Đình ở Thanh Hóa là biểu tượng của tinh thần đứng lên chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương trong buổi đầu đất nước còn chìm dưới ách đô hộ, thì Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội lại là nơi ghi dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, mở ra một trang sử mới cho đất nước.

Hai địa danh, hai dấu mốc lịch sử nhưng cùng chung một mạch nguồn: lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Sau ngày giải phóng Thủ đô năm 1954, tên gọi Quảng trường Ba Đình tiếp tục được giữ lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý giữ tên gọi này, bởi nơi đây đã trở thành một địa danh lịch sử thân thuộc, gắn với sự kiện khai sinh nước Việt Nam.

Quảng trường Ba Đình không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại mà còn là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ đó đến nay, Quảng trường Ba Đình không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại mà còn là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi dịp Quốc khánh, những bước chân diễu binh, diễu hành trang nghiêm trên quảng trường lại gợi nhắc về hành trình đấu tranh gian khổ mà vẻ vang của dân tộc, về sự hy sinh của biết bao thế hệ để đất nước có được độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Mạch nguồn truyền thống tiếp nối hôm nay

Từ vùng đất Ba Đình của Thanh Hóa đến Quảng trường Ba Đình giữa lòng Hà Nội, tên gọi ấy đã vượt qua giới hạn của không gian và thời gian để trở thành một phần ký ức lịch sử của dân tộc.

Đối với người dân vùng đất Ba Đình, niềm tự hào không chỉ nằm ở việc tên quê hương được đặt cho quảng trường mang tầm vóc quốc gia, mà còn ở trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử mà cha ông đã để lại.

Một góc xã Ba Đình, Thanh Hóa hôm nay.

Ba Đình - cái tên bắt nguồn từ một vùng quê xứ Thanh đã trở thành tên gọi thiêng liêng giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến. Dẫu thời gian trôi qua, ý nghĩa lịch sử của địa danh ấy vẫn còn nguyên giá trị. Đó là niềm tự hào của người dân Thanh Hóa, đồng thời là biểu tượng của mạch nguồn yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí tự cường của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.