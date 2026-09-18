Từ căn cứ cách mạng đến xã An toàn khu

Những ngày tháng 9, trở lại vùng đất Phú Long (nay thuộc xã Tân Phú Trung), nơi từng là chiến trường ác liệt của vùng Châu Thành trước đây, chúng tôi đã được gặp những cựu chiến binh từng trực tiếp sống, chiến đấu giữa bom đạn chiến tranh.

Ông Cù Quang Phước (thứ 3 từ phải sang) chia sẻ về những kỷ niệm thời kháng chiến và niềm tự hào khi Tân Phú Trung được công nhận là xã An toàn khu.

Ở tuổi 85, thương binh Cù Quang Phước (ấp Phú Bình) vẫn nhớ rõ những năm tháng tuổi trẻ gắn với cách mạng. Ông tham gia bộ đội năm 1961, được giao nhiệm vụ lắp ráp, sửa chữa vũ khí thu được của địch để phục vụ chiến đấu. “Năm 1969, trong một lần làm nhiệm vụ, chú không may bị mìn nổ. May mắn sống sót nhưng 2 cánh tay đã vĩnh viễn mất đi”, ông Phước kể.

Những mất mát ấy là một phần ký ức của vùng đất từng được xem là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quân sự và giao thông. Tân Phú Trung ngày nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Tân Bình, Tân Phú, Phú Long và Tân Phú Trung. Trong chiến tranh, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, địa hình thuận lợi cùng sự che chở, đùm bọc của người dân đã tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ an toàn cho các cơ quan lãnh đạo, lực lượng vũ trang và tuyến giao liên của tỉnh, của Khu.

Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp khu, cấp tỉnh từng đến đây hoạt động, lãnh đạo phong trào cách mạng như các đồng chí Huỳnh Văn Hớn, Nguyễn Việt Châu (Sáu Tâm), Hai Mương... Đặc biệt, cơ sở giao liên bí mật của Khu 8 tại gia đình ông Phạm Văn Tư và bà Lê Thị Khôi ở ấp Tân Quới từng là nơi bảo đảm an toàn cho cán bộ cách mạng trong những chuyến công tác.

Bà Phạm Ngọc Bích (bìa trái) giới thiệu vị trí từng là căn hầm trú ẩn năm xưa của gia đình - nơi từng che chở, hỗ trợ cán bộ cách mạng.

Bà Phạm Ngọc Bích, con gái thứ 7 của ông Phạm Văn Tư (còn gọi là Tư Dưa Leo) vẫn nhớ lời cha kể về những năm tháng chiến tranh. Phía sau nhà, gia đình đào hầm trú ẩn để khi có động tĩnh, mọi người có thể xuống tránh bom đạn. Căn nhà cũng trở thành nơi gia đình che chở, giúp đỡ cán bộ cách mạng. Theo lời kể của cha, trong những lần công tác qua tuyến giao liên, đồng chí Võ Văn Kiệt, khi đó là cán bộ lãnh đạo cách mạng ở Nam Bộ, từng đi qua địa bàn và được gia đình bảo đảm an toàn.

Từ những câu chuyện của các cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng có thể thấy, sức mạnh của căn cứ cách mạng không chỉ được tạo nên bởi địa hình hay điều kiện tự nhiên, mà còn bởi lòng dân. Chính sự kiên cường, thủy chung và sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy của người dân đã tạo thành chỗ dựa để cách mạng bám trụ, phát triển phong trào và bảo toàn lực lượng.

Việc Tân Phú Trung được công nhận là xã An toàn khu không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận về mặt lịch sử. Đây còn là cơ sở để địa phương tiếp tục giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ; giúp những giá trị được vun đắp qua chiến tranh không dừng lại ở ký ức mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống hôm nay.

Theo ông Lê Bình An, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung, việc xã được công nhận là An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là sự ghi nhận đối với truyền thống cách mạng của địa phương, đồng thời là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh...