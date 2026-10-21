Từ cam kết đến hành động

Silk Sense Hội An River Resort (phường Hội An Tây) đã triển khai giải pháp chuyển đổi rác hữu cơ thành phân compost để giảm tải lượng rác vận chuyển ra bãi rác; đồng thời tạo ra phân bón hữu cơ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thúc đẩy thực hành xanh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch Đà Nẵng xác định chuyển đổi xanh là nhiệm vụ quan trọng, cần triển khai đồng bộ trong công tác quản lý, hoạt động kinh doanh và hành vi của người dân, du khách; lấy hiệu quả thực tiễn, chất lượng trải nghiệm và tính bền vững làm mục tiêu xuyên suốt.

Thời gian qua, ngành du lịch thành phố phối hợp các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại những khu vực tập trung đông du khách như bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm và các bãi biển du lịch. Những chương trình “Clean Up Son Tra”, “Clean Up Danang - Go Green Stay Green”, lặn biển thu gom rác, bảo vệ san hô, “đổi rác lấy cây xanh” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng.

Thực tế, những năm gần đây hàng chục cơ sở lưu trú ở các phường Ngũ Hành Sơn, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây… đã tự thực hiện chuyển đổi xanh hoặc thiết lập quy trình xanh ngay từ lúc mới đi vào hoạt động, giảm thiểu đáng kể chi phí phát sinh cũng như góp phần gầy dựng thương hiệu du lịch xanh cho địa phương.

Đáng chú ý, UBND thành phố vừa ban hành Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng khuyến khích các đơn vị kinh doanh chủ động áp dụng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói: “Ngành du lịch nhận thức rõ khó khăn của doanh nghiệp về chi phí, nguồn vốn và điều kiện vận hành. Do đó, chuyển đổi xanh có thể bắt đầu bằng những công việc cụ thể như tiết kiệm điện, nước, giảm rác thải nhựa và sử dụng hiệu quả tài nguyên, thay vì đòi hỏi những khoản đầu tư lớn ngay từ đầu”.

Bà Nguyễn Mai Bích Tiên, Quản lý phát triển kinh doanh GreenYellow (công ty chuyên về lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp) cho rằng, sử dụng năng lượng hiệu quả là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm phát thải trong lĩnh vực lưu trú.

Hệ thống làm mát và lò hơi có thể chiếm khoảng 60-70% chi phí năng lượng của khách sạn. Thiết bị hoạt động kém hiệu quả sẽ làm tăng chi phí vận hành, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Mô hình đi xe đạp được triển khai tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) để thúc đẩy du lịch xanh. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cần xanh hóa từng mắt xích du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một trong những hướng đi được chú trọng thời gian tới là đưa sản phẩm OCOP, làng nghề và trải nghiệm văn hóa bản địa vào hành trình du lịch, thay vì chỉ dừng ở hoạt động mua sắm, giới thiệu sản phẩm.

Việc tổ chức các trải nghiệm tương tác tại làng nghề, khuyến khích sử dụng nguyên liệu, bao bì thân thiện với môi trường và tạo điều kiện để người dân tham gia cung ứng dịch vụ sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa địa phương.

Ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, để chuyển đổi xanh đi vào thực chất cần sớm có giải pháp cung ứng nguyên, vật liệu thay thế ngay từ đầu vào đồng thời cải thiện quy trình phân loại, xử lý rác thải ở đầu cuối.

Ngoài ra, phải có một chủ thể đứng ra điều phối mạng lưới hàng trăm đơn vị, điểm đến liên quan nhằm tối ưu hóa tài nguyên du lịch, giảm phát thải ra môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hoài An cho hay, từ các cơ sở lưu trú thực hành xanh, sở sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp tăng cường kết nối với đơn vị lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, khu, điểm du lịch sinh thái.

Mục tiêu là từng bước hình thành chuỗi dịch vụ xanh đồng bộ, giúp du khách có thêm lựa chọn trong suốt hành trình, đồng thời nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của điểm đến.

Đại diện WWF Việt Nam cho rằng, việc phát triển mạng lưới tiếp nước, tổ chức phân loại và thu gom rác tại các điểm du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận giải pháp phù hợp sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

Đồng thời cần có cơ chế đánh giá bằng những chỉ số cụ thể về lượng rác thải giảm được, mức tiết kiệm năng lượng và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Theo các chuyên gia, để giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch, cần có sự phối hợp giữa doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý điểm đến.

Trong đó, doanh nghiệp lữ hành có thể đưa yêu cầu giảm nhựa vào hợp đồng đặt dịch vụ, ưu tiên phương tiện vận chuyển sử dụng bình nước dung tích lớn thay cho chai nhựa nhỏ, cung cấp lịch trình điện tử và khảo sát các điểm tiếp nước trước khi tổ chức tour.

Về phía điểm đến, cần xây dựng hạ tầng hỗ trợ để những lựa chọn thân thiện với môi trường trở nên thuận tiện, dễ tiếp cận đối với du khách.