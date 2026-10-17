Từ cảm hứng văn hóa đến thiết kế nội thất giàu bản sắc Việt

Bộ sưu tập nội thất "Đòng Đòng" được thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa lúa nước.

Khi nhu cầu sử dụng được cân chỉnh hài hòa với dấu ấn thẩm mỹ

Với các thương hiệu nội thất, nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dụng đã đặt ra không ít yêu cầu phát triển sản phẩm theo nhiều ngôn ngữ thiết kế. Và những thiết kế này cũng đồng thời duy trì được sự hài hòa giữa hình thức, công năng và giá trị sử dụng.

Nội thất cổ điển cung cấp một vẻ đẹp giàu chi tiết, chú trọng tỷ lệ và tính hoàn thiện. Thiết kế hiện đại lại hướng đến đường nét gọn gàng, sự cân đối và khả năng thích ứng với sinh hoạt. Trong khi đó, những sản phẩm giàu tính sáng tạo có thể đem đến một lựa chọn khác biệt với khả năng truyền tải những câu chuyện văn hóa và đem tới ý tưởng thiết kế riêng.

Ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng Bộ phận nghiên cứu, Trung tâm R&D của Landco Corporation chia sẻ: "Một sản phẩm có thể được bắt đầu từ hình dáng, cảm hứng văn hóa, một nhu cầu sử dụng hoặc một ngôn ngữ thẩm mỹ cụ thể. Nhưng dù xuất phát từ đâu, chúng tôi cũng cần làm rõ những yếu tố nào tạo nên đặc trưng của sản phẩm và đâu là những yêu cầu cần được đáp ứng khi đưa vào sử dụng".

Ông Vũ Ngọc Dũng cho rằng, trong quá trình phát triển, có những yếu tố thuộc về bản sắc của sản phẩm cần được giữ nhất quán, nhưng cách hiện thực hóa chúng có thể cần điều chỉnh. Điều quan trọng cần phân biệt được đâu là đặc điểm cốt lõi tạo nên tinh thần thiết kế, đâu là phương án thể hiện có thể thay đổi để phù hợp hơn với vật liệu, cấu tạo hoặc điều kiện sản xuất.

Xây dựng các dòng sản phẩm mang đặc điểm thẩm mỹ và công năng riêng, phù hợp với các bối cảnh sử dụng khác nhau là định hướng mà LandFurniture thực hiện. Thương hiệu nội thất đậm bản sắc Việt này đã từng bước ghi những dấu ấn trên thị trường kiến trúc trong và ngoài nước.

Trước đó, vào tối 16/10, tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 do Bộ Công thương tổ chức, LandFurniture, thương hiệu nội thất thành viên của Landco Corporation, lần đầu ghi dấu ấn với sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng với dòng sản phẩm nội thất do người Việt nghiên cứu, thiết kế và chế tác, hướng đến những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, thẩm mỹ và công năng.

Theo Phó Tổng Giám đốc Landco Corporation Nguyễn Trường Giang, sự ghi nhận từ Thương hiệu quốc gia Việt Nam đối với sản phẩm, doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa về uy tín thương hiệu, mà còn đặt ra trách nhiệm trong việc duy trì chất lượng, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Được biết, đây là lần thứ ba liên tiếp Landco Corporation có sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, sau các năm 2022 và 2024. Từ nền tảng phát triển ấy, thương hiệu LandFurniture đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm nội thất.

Những thiết kế đậm dấu ấn văn hóa, chế tác từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam

Với những người yêu thích phong cách cổ điển, sức hấp dẫn của nội thất thường đến từ sự cân đối trong tỷ lệ, đường nét và độ tinh tế của các chi tiết. Những đường cong, họa tiết chạm khắc, cấu trúc chân bàn hay cách xử lý bề mặt không chỉ tạo nên vẻ đẹp riêng mà còn quyết định sự hài hòa của toàn bộ sản phẩm.

Những thiết kế của LandFurniture tiếp cận từ chính gốc rễ ngôn ngữ thẩm mỹ của các trường phái kiến trúc châu Âu kinh điển. Sau đó, diễn giải lại bằng năng lực thiết kế và đôi bàn tay tài hoa của nghệ nhân Việt Nam.

Các nghệ nhân tỉ mẩn trong từng khâu chế tác.

Quá trình sáng tạo này cũng đặt ra không ít yêu cầu khắt khe đối với năng lực chế tác của các nghệ nhân Việt. Từ nghiên cứu hình thức, phát triển cấu tạo đến hoàn thiện, thiết kế cần được chuyển hóa thành những chi tiết có thể sản xuất thực tế, song vẫn giữ được độ tinh xảo cần thiết khi sản phẩm hoàn thiện.

Ông Vũ Ngọc Dũng, Trưởng Bộ phận nghiên cứu, Trung tâm R&D của Landco Corporation bày tỏ, với thiết kế theo tinh thần cổ điển châu Âu như bộ sưu tập "Imperial", "Louisarmando", "Lucius"... tỷ lệ tổng thể, mối quan hệ giữa các chi tiết và cách xử lý bề mặt có vai trò quan trọng trong việc tạo nên cảm nhận chung. Trong khi đó, "Đòng Đòng" lại lấy cảm hứng từ văn hóa lúa nước Việt Nam được chuyển tải qua một ngôn ngữ thiết kế đương đại. Vì thế, phát triển sản phẩm cần quan tâm đến cách thể hiện được tinh thần ấy thông qua hình khối, vật liệu và chi tiết cụ thể.

"Điểm xuất phát của 'Đòng Đòng' không phải là một họa tiết có sẵn để đưa lên sản phẩm, mà là một hình ảnh văn hóa rất quen thuộc: mùa lúa trổ đòng và nền văn minh lúa nước. Vì vậy, bài toán của chúng tôi là làm thế nào để chuyển một hình ảnh giàu tính biểu tượng thành ngôn ngữ của nội thất mà không làm sản phẩm trở nên minh họa hay mang tính trang trí đơn thuần", ông Vũ Ngọc Dũng phân tích.

Từ hình ảnh bông lúa, hạt gạo, cánh diều và những ký ức về đời sống đồng quê, đội ngũ thiết kế đã chắt lọc những đặc điểm có thể chuyển hóa thành hình khối, đường nét và chi tiết của sản phẩm.

Các thiết kế của "Đòng Đòng" cũng có sự giao thoa với ngôn ngữ Art Deco. Vì vậy, việc phát triển sản phẩm không chỉ là đưa yếu tố Việt Nam vào thiết kế, mà còn tìm được sự cân bằng giữa một nguồn cảm hứng rất bản địa với tỷ lệ, hình thức và công năng của nội thất đương đại. Từ độ lượn của một đường cong, nhịp điệu của mảng chạm khắc thủ công, cho đến kỹ thuật hoàn thiện bề mặt, tất cả đạt đến độ tiết chế phù hợp để tạo nên một tổng thể thiết kế hài hòa, chứa đựng trọn vẹn tinh thần và bản sắc văn hóa Việt.