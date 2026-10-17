Từ búp chè Shan tuyết đến sản phẩm giá trị cao
Từ những cây chè Shan tuyết cổ thụ vùng Tây Côn Lĩnh, HTX Chế biến chè Phìn Hồ (Tuyên Quang) đã từng bước nâng cao giá trị đặc sản địa phương thông qua đầu tư công nghệ, chuẩn hóa sản xuất và xây dựng thương hiệu. Với sản phẩm OCOP 5 sao và thị trường xuất khẩu, HTX góp phần kết nối vùng nguyên liệu, mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị chè và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/tu-bup-che-shan-tuyet-den-san-pham-gia-tri-cao.html