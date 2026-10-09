Từ buổi tiếp xúc cử tri, 80 phần quà đến với người dân khó khăn ở Đà Nẵng

Những phần quà sẻ chia với người dân khó khăn

Chiều 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Thăng Trường trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Bên cạnh việc thông tin về chương trình kỳ họp, lắng nghe ý kiến người dân, các đại biểu còn dành sự quan tâm đến những gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tham dự có ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thăng Trường.

Tại chương trình, ông Nguyễn Khánh Ngọc trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thăng Trường. Hoạt động nhằm động viên, chia sẻ và hỗ trợ người dân trong cuộc sống.

Nhận phần quà tại chương trình, bà Hồ Thị Miết chia sẻ cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, các khoản chi tiêu sinh hoạt hằng ngày đều phải tính toán cẩn thận. Vì vậy, sự hỗ trợ lần này giúp gia đình bà có thêm điều kiện trang trải những nhu cầu thiết yếu.

Với bà Miết, phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên để gia đình tiếp tục cố gắng, vượt qua những khó khăn trước mắt.

ĐBQH Tạ Văn Hạ cùng ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thăng Trường.

Trong khi đó, bà Liên Thị Nhi bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ các đại biểu Quốc hội ngay tại địa phương. Bà mong muốn những hoạt động thăm hỏi, động viên tiếp tục được duy trì để các gia đình còn khó khăn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ.

Đối với bà Nhi, việc đại biểu Quốc hội về cơ sở, trực tiếp gặp gỡ người dân còn là dịp để bà con có thêm cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề trong đời sống.

Ông Phạm Công Quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Trường, chia sẻ về công tác chăm lo cho các gia đình khó khăn tại địa phương.

Bên cạnh đó, ông Phạm Công Quốc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Trường, chia sẻ trên địa bàn vẫn còn những gia đình chính sách, hộ dân gặp khó khăn trong cuộc sống, cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và cộng đồng.

Ông Quốc đánh giá hoạt động trao quà của đại biểu Quốc hội Nguyễn Khánh Ngọc không chỉ góp phần hỗ trợ người dân về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với các gia đình ở cơ sở.

Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức để chăm lo tốt hơn cho những trường hợp còn khó khăn, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Những phần quà được trao đến các gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống tại xã Thăng Trường.

Trước đó, tại các buổi tiếp xúc cử tri ở xã Xuân Phú, Duy Nghĩa và Việt An, ông Nguyễn Khánh Ngọc cũng trao tặng mỗi địa phương 20 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Như vậy, trong hai ngày 8 và 9/10, tổng cộng 80 phần quà được trao đến 80 gia đình tại bốn xã Xuân Phú, Duy Nghĩa, Việt An và Thăng Trường.

Lắng nghe kiến nghị, chuyển tải tiếng nói của cử tri

Tại buổi tiếp xúc chiều 9/10, ông Nguyễn Khánh Ngọc thông tin về chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cùng những nội dung liên quan đến xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và hoạt động giám sát của Quốc hội.

ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc thông tin về chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, công tác xây dựng pháp luật được đặt trong yêu cầu hoàn thiện các quy định, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đề cập đến những kiến nghị từ cơ sở, ông Ngọc nhấn mạnh trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri đến cơ quan có thẩm quyền. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương hay chính quyền địa phương cần được phân loại rõ ràng để xem xét, giải quyết.

Không chỉ dừng lại ở việc chuyển kiến nghị, hoạt động giám sát kết quả giải quyết cũng được chú trọng. Qua đó, các đại biểu có thể nắm bắt tiến độ xử lý, những khó khăn phát sinh và phản ánh của người dân đối với nội dung trả lời của cơ quan chức năng.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, ông Ngọc đề cập trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc lắng nghe, tiếp nhận và theo dõi quá trình xử lý. Đây cũng là kênh để những vướng mắc trong đời sống được phản ánh đến các cơ quan có trách nhiệm.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri xã Thăng Trường trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị cử tri xã Thăng Trường tiếp tục đóng góp ý kiến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những khó khăn trong đời sống và các vấn đề cần được quan tâm giải quyết tại địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị chính đáng để phản ánh tại các phiên thảo luận của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng thời chuyển các nội dung thuộc thẩm quyền đến cơ quan chức năng xem xét.

ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc cũng mong muốn người dân tiếp tục theo dõi, giám sát hoạt động của đại biểu Quốc hội, góp phần tăng cường trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc chuyển tải tiếng nói, nguyện vọng của cử tri.