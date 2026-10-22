Từ buổi khám tim miễn phí đến cơ hội viết tiếp ước mơ của nam sinh

Bất ngờ phát hiện bệnh

Vẫn đi học, chơi bóng đá, đạp xe như bao bạn bè cùng trang lứa, em N.V.Q., học sinh lớp 7 Trường THCS Ba Tri (Vĩnh Long), không biết mình mang trong người một bệnh tim bẩm sinh.

Thỉnh thoảng, sau những lần chạy nhảy nhiều, Q. cảm thấy mệt. Gia đình nghĩ con vận động quá sức, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại. Không ai ngờ phía sau những biểu hiện tưởng chừng bình thường ấy là một lỗ thông liên nhĩ có kích thước khoảng 20mm.

Bước ngoặt đến vào tháng 9/2026, khi chương trình tầm soát tim bẩm sinh miễn phí "Cho em trái tim khỏe mạnh" do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tổ chức tại địa phương.

Qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện Q. mắc bệnh thông liên nhĩ, cần được đánh giá chuyên sâu để có hướng điều trị phù hợp.

Kết quả ấy khiến gia đình bất ngờ, lo lắng. Bởi lâu nay, Q. vẫn lớn lên, học tập và vui chơi bình thường. Nếu không có chương trình tầm soát, chưa biết đến khi nào bệnh của em mới được phát hiện.

Theo BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường - Phó khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, không phải trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nào cũng có biểu hiện tím tái, khó thở hay thường xuyên mắc bệnh hô hấp.

Các bác sĩ can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da. Ảnh: Kim Cương

"Có những trường hợp bệnh nhân vẫn cảm thấy sức khỏe bình thường, chiều cao, cân nặng và sự phát triển đều tốt. Chỉ khi gắng sức, chẳng hạn chơi thể thao mạnh hoặc chạy bộ, trẻ mới cảm thấy hơi mệt" – BS. Cường chia sẻ.

Thông liên nhĩ là tình trạng tồn tại lỗ thông bất thường giữa hai buồng nhĩ của tim. Với những lỗ thông lớn, nếu không được phát hiện và điều trị khi có chỉ định, bệnh có thể gây quá tải tim phải, giãn buồng tim, rối loạn nhịp và những biến chứng lâu dài.

Điều đáng quý là hành trình chăm sóc sức khỏe cho Q. không dừng lại ở việc phát hiện bệnh.

Kết nối chung tay

Biết gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện đã kết nối nguồn hỗ trợ thiện nguyện, tạo điều kiện để nam sinh tiếp cận điều trị. Sự chung tay về kinh phí từ các nhà hảo tâm thông qua hoạt động kết nối với bệnh viện đã giúp gia đình vơi bớt gánh nặng.

Mẹ Q. kể, khi nghe bác sĩ thông báo con mắc bệnh tim, chị vừa lo vừa hồi hộp. Nỗi lo càng lớn bởi chi phí điều trị vượt quá khả năng xoay xở của gia đình.

"Gia đình cũng khó khăn, mà chi phí điều trị bệnh tim thì rất cao. May mắn có chương trình hỗ trợ nên gia đình rất vui và biết ơn" - chị xúc động chia sẻ.

Sau khi được đánh giá chuyên môn, Q. được chỉ định can thiệp bít lỗ thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da.

Đây là phương pháp ít xâm lấn, bác sĩ sử dụng ống thông đưa dụng cụ đến vị trí lỗ thông để đóng lại, thay vì phải phẫu thuật mở tim.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, kéo dài khoảng 30 phút. Các bác sĩ đã đặt thành công dụng cụ bít kín lỗ thông, giúp nam sinh có thêm cơ hội bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Niềm vui của người mẹ không chỉ là con được điều trị, mà còn là hy vọng em có thể tiếp tục đến trường, học tập, vui chơi và lớn lên khỏe mạnh như bạn bè.

Nam sinh được hỗ trợ nhờ bệnh viện kết nối. Ảnh: Kim Cương

Từ câu chuyện của Q., có thể thấy giá trị thiết thực của những chương trình tầm soát sức khỏe cộng đồng miễn phí. Một cuộc thăm khám đúng lúc có thể phát hiện căn bệnh âm thầm tồn tại nhiều năm, trước khi những biến chứng nghiêm trọng xuất hiện.

Nhưng phát hiện bệnh mới chỉ là bước đầu. Với những gia đình khó khăn, hành trình từ chẩn đoán đến điều trị còn cần sự đồng hành về chuyên môn, kinh phí và tinh thần.

Chính sự kết nối giữa cơ sở y tế với các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã góp phần nối liền khoảng cách ấy, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không phải bỏ lỡ cơ hội chữa bệnh vì thiếu điều kiện kinh tế.

BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường khuyến cáo phụ huynh cần chú ý những biểu hiện như trẻ mệt bất thường khi gắng sức, khó thở, đau tức ngực hoặc hồi hộp. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá tim mạch.

Với Q., một buổi khám miễn phí đã mở ra cơ hội điều trị. Những bàn tay nhân ái tiếp tục nâng đỡ để cơ hội ấy trở thành hiện thực.

Chăm lo sức khỏe cho một học trò hôm nay không chỉ giúp em vượt qua bệnh tật, mà còn là gìn giữ những tháng năm học tập, những ước mơ và cả một tương lai đang chờ phía trước.