Tôi nhớ những giờ học chăm chú đến quên cả thời gian, nhớ cảm giác tim đập thình thịch mỗi khi bị gọi tên lên bảng, nhớ cả những phút cả lớp hồi hộp chờ cô đọc điểm bài kiểm tra. Nhớ giờ ra chơi, lũ bạn chạy khắp sân trường, chia nhau gói quà vặt mua vội ở căng-tin, rồi có khi giận nhau chỉ vì một câu trêu đùa, để sáng hôm sau lại khoác vai nhau như chưa từng có chuyện gì. Những niềm vui, nỗi buồn thuở ấy thật giản đơn. Vậy mà khi đã đi qua, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy lòng mình xao xuyến, chỉ mong được một lần trở về với những ngày tháng hồn nhiên.

Trong miền ký ức ấy, thầy cô hiện lên qua những điều thật gần gũi. Có lời khen của thầy cô khiến tôi vui suốt cả ngày, về nhà còn ríu rít kể với mẹ. Cũng có những lần bị thầy cô nhắc nhở vì mải chơi, vì chưa thuộc bài, tôi cúi mặt, vừa tủi thân vừa nghĩ thầy cô nghiêm khắc quá. Thầy cô dạy tôi con chữ, phép tính, những kiến thức trong sách vở, còn trao gửi nhiều điều chẳng có trong bất kỳ trang sách nào. Đó là sự kiên nhẫn khi giảng lại một bài học khó, là sự động viên khi học trò chưa đạt được kết quả như mong muốn, là cách lắng nghe ý kiến của học trò. Ngày ấy, tôi chưa nhận ra hết ý nghĩa, chỉ đến khi lớn lên mới hiểu chúng đã âm thầm bồi đắp trong mình lòng kiên trì, sự chân thành, lòng thấu cảm.

Từ bục giảng thân quen, thầy cô lặng lẽ trao truyền tri thức và những bài học làm người cho bao thế hệ học trò.

Một buổi nọ, tôi tình cờ đi ngang ngôi trường cũ. Cổng trường đã được sửa sang, dãy lớp học khang trang hơn, chỉ hàng cây trước sân vẫn còn đó, thân cây sần sùi, tán lá rộng hơn theo năm tháng. Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy một cô giáo đang đứng trên bục bảng, kiên nhẫn giảng bài cho những học trò nhỏ. Thỉnh thoảng, cô dừng lại, quay xuống nhìn cả lớp, đợi các em chép bài xong mới viết tiếp. Dáng cô bên bảng, ánh mắt hướng về từng gương mặt học trò khiến tôi chợt nhớ đến những người thầy, người cô của mình năm ấy.

Tôi đứng lại nhìn thêm một lúc. Cô giáo vẫn tiếp tục bài giảng, những học trò bên dưới khi chăm chú ghi chép, khi khẽ trao đổi với nhau. Khung cảnh ấy thân thuộc đến lạ. Ngôi trường đã khoác lên mình diện mạo mới, những thế hệ học trò nối tiếp nhau qua từng năm tháng, nhưng hình ảnh thầy cô bên bục giảng và những giờ học thân quen vẫn luôn hiện hữu. Vẫn có người thầy, người cô tận tụy bên trang giáo án, vẫn có những ánh mắt chăm chú dõi theo bài giảng và những ước mơ đang được nuôi dưỡng dưới mái trường.

Tiếng trống tan học vang lên, từng tốp học trò ríu rít ùa ra cổng. Những chiếc cặp đeo sau lưng, tiếng nói cười nối nhau trên con đường trước trường. Các em vô tư kể nhau nghe chuyện lớp, chuyện bài, hẹn nhau ngày mai lại gặp. Nhìn những gương mặt trong veo ấy, tôi chợt nhận ra các em đang sống trong chính quãng thời gian mà nhiều năm sau, có lẽ cũng sẽ trở thành miền ký ức đẹp đẽ của riêng mình. Những ngày đến lớp tưởng như bình thường, những giờ học và cả những lần được thầy cô nhắc nhở rồi sẽ lùi xa, nhưng tình cảm dành cho mái trường, cho người dạy dỗ mình vẫn còn ở lại.

Tháng 11 cũng là dịp để những người học trò bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô. Ở trường, học sinh háo hức chuẩn bị những tiết mục văn nghệ, nắn nót từng dòng chữ trên báo tường. Cũng có những người đã rời xa mái trường nhiều năm, nhân dịp này trở về thăm thầy cô, nhắc lại chuyện cũ và hỏi han những điều thân thuộc. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, có thể thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ, nhưng niềm vui của thầy trò khi được gặp lại vẫn vẹn nguyên sự ấm áp.

Những năm tháng học trò rồi sẽ lùi về phía sau, mỗi người tiếp tục hành trình riêng với bao đổi thay của cuộc sống nhưng tình cảm dành cho thầy cô và mái trường vẫn luôn được nâng niu trong lòng. Mai này dù đi đến những miền đất xa, đảm nhận những công việc khác nhau, những lời dạy năm xưa vẫn theo ta trong cách nghĩ, cách sống và cả những lựa chọn của cuộc đời. Mỗi dịp tháng 11 về, ta lại nhớ về một thời áo trắng, nhớ những người đã tận tụy dìu dắt mình trên những bước đường đầu tiên. Và có lẽ, điều khiến thầy cô vui lòng nhất chính là được nhìn thấy những học trò năm nào đã trưởng thành, biết sống tử tế, biết yêu thương và vững vàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn.