Từ bục giảng đến nghĩa cử nhân ái

Cô Bế Thị Thê, viên chức Trường Cao đẳng Lạng Sơn tham gia hiến máu tình nguyện do ngành giáo dục tỉnh tổ chức

Với quan niệm giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là hành trình nuôi dưỡng nhân cách, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm xã hội, những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng. Trong đó, hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động được ngành duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia. Mỗi giọt máu được trao đi là sự sẻ chia thiết thực của những người làm giáo dục đối với người bệnh đang cần máu.

Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Từ năm 2022 đến nay, ngành đã duy trì tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện tập trung, tiếp nhận gần 2.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành còn tích cực hưởng ứng các chương trình hiến máu do tỉnh và các địa phương phát động. Chúng tôi xác định, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là bồi dưỡng nhân cách, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, việc thầy cô trực tiếp tham gia hiến máu cũng là cách giáo dục bằng hành động, giúp học sinh hiểu hơn về sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm với những người xung quanh.

Riêng tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chung dòng máu Việt, trao niềm hy vọng” tổ chức ngày 2/11 vừa qua, toàn ngành có hơn 650 cán bộ, nhà giáo, người lao động đăng ký tham gia, qua đó tiếp nhận được 444 đơn vị máu, tăng 94 đơn vị so với năm 2025. Để có được kết quả đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm. Tại các cơ sở giáo dục, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ quản lý, đảng viên, đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên. Qua đó, ngày càng có nhiều nhà giáo, người lao động chủ động đăng ký, sẵn sàng tham gia hiến máu khi đủ điều kiện sức khỏe.

Cô Trần Thị Thu Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Bắc cho hay: Qua tuyên truyền, hằng năm đều có đông đảo giáo viên đăng ký hưởng ứng chương trình do ngành phát động. Bản thân tôi đã 3 lần tham gia hiến máu. Qua mỗi lần tham gia, tôi càng nhận thức rõ hơn giá trị của những giọt máu được trao đi và luôn mong muốn có thêm nhiều đồng nghiệp cùng hưởng ứng. Với tôi, việc thầy cô trực tiếp tham gia các hoạt động vì cộng đồng cũng là cách nêu gương gần gũi, thiết thực đối với học sinh, bởi những điều các em nhìn thấy từ thầy cô có sức thuyết phục không kém những bài học trên lớp.

Không chỉ hưởng ứng các đợt phát động của ngành, nhiều cán bộ, nhà giáo, người lao động còn duy trì việc hiến máu qua nhiều năm, trở thành những tình nguyện viên tích cực trong phong trào.

Cô Bế Thị Thê, viên chức Trường Cao đẳng Lạng Sơn chia sẻ: Tôi tham gia hiến máu với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ những người bệnh đang cần máu để điều trị. Đến nay, tôi đã có 19 lần hiến máu tình nguyện. Mỗi lần tham gia, tôi đều cảm thấy vui vì biết rằng việc làm của mình có thể góp phần giúp đỡ một người bệnh nào đó. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc tôi tiếp tục duy trì hoạt động này khi còn đủ điều kiện sức khỏe. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ, động viên đồng nghiệp và người thân cùng tham gia, bởi mỗi người góp một chút sẽ có thêm nhiều người bệnh được giúp đỡ.

Từ những người thầy, người cô tận tụy trên bục giảng đến những cán bộ, người lao động tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục đang thể hiện tinh thần cống hiến bằng những việc làm cụ thể. Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần đem lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn cho thấy sự sẻ chia, lòng nhân ái luôn hiện diện trong mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động.