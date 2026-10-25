Từ bữa cơm Công đoàn đến những cuộc đối thoại với công nhân

Qua đó, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Chăm lo ngay tại nơi làm việc

Các hoạt động giao lưu thường xuyên được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, tăng cường gắn kết, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Tại Công ty Cổ phần TKG Taekwang, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, chương trình "Bữa cơm Công đoàn" gắn với hoạt động "Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói" vừa cải thiện bữa ăn, vừa tạo dịp để công nhân trao đổi trực tiếp với tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp. Những kiến nghị, khó khăn trong công việc, cuộc sống được người lao động phản ánh ngay tại nơi làm việc.

Anh Diệp Văn Xim, 43 tuổi, công nhân có nhiều năm làm việc tại công ty cho biết, các hoạt động do Công đoàn cơ sở tổ chức giúp người lao động có điều kiện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và cảm nhận rõ hơn sự quan tâm đối với đời sống công nhân. Anh mong doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tiếp tục duy trì những buổi gặp gỡ, trao đổi để công nhân có điều kiện phản ánh khó khăn, đề xuất nguyện vọng chính đáng và được quan tâm giải quyết.

Mỗi suất ăn trong chương trình có giá trị 55.000 đồng, tăng khoảng 35.000 đồng so với mức ăn thông thường, nhằm bổ sung dinh dưỡng, chăm lo sức khỏe và động viên công nhân trong quá trình lao động, sản xuất.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh cùng dùng “Bữa cơm Công đoàn”, trò chuyện và chia sẻ với công nhân. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Ông Phạm Gia Đại, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TKG Taekwang cho biết, hoạt động chăm lo bữa ăn được triển khai với sự phối hợp của Ban Giám đốc Công ty và Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh. Công đoàn cơ sở chú trọng cải thiện khẩu phần, bảo đảm dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe người lao động.

Cùng với đó, việc kết hợp "Bữa cơm Công đoàn" và "Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói" tạo điều kiện để lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn trực tiếp tiếp nhận kiến nghị, sáng kiến và những vướng mắc của công nhân. Từ những ý kiến tại cơ sở, các bên cùng xem xét, tìm giải pháp tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Top Sport Textile Việt Nam (Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), hoạt động hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng nhận được sự quan tâm của công nhân. Anh Nguyễn Văn Hiếu, công nhân công ty cho biết, sự hỗ trợ, động viên kịp thời giúp người lao động có thêm điều kiện vượt qua khó khăn và yên tâm làm việc. Qua các chương trình chăm lo, công nhân cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh phúc lợi, bảo đảm an toàn tại nơi làm việc là nội dung doanh nghiệp quan tâm. Ông Đỗ Hoàng Sơn, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Top Sport Textile Việt Nam cho rằng, người lao động giữ vai trò trung tâm, quyết định năng suất, chất lượng và sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời là lực lượng trực tiếp đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Công nhân, người lao động tham gia “Bữa cơm Công đoàn” tại Công ty Cổ phần TKG Taekwang, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo ông Đỗ Hoàng Sơn, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động vừa là yêu cầu tuân thủ pháp luật, vừa là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội. Doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, ứng dụng công nghệ, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho công nhân. Công ty tiếp tục phối hợp với tổ chức Công đoàn chăm lo sức khỏe, đời sống người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, thân thiện.

Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp

Từ thực tiễn tại các doanh nghiệp, chăm lo đời sống gắn với lắng nghe, giải quyết kiến nghị là yêu cầu đặt ra đối với hoạt động Công đoàn. Hiệu quả đại diện không chỉ thể hiện qua các chương trình phúc lợi, còn ở việc nắm bắt kịp thời những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và các chế độ, chính sách của công nhân.

Ông Trần Lê Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, cho biết thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại, kiến nghị của người lao động được phản ánh đầy đủ hơn đến cơ quan, đơn vị liên quan. Đây là cơ sở để Công đoàn chủ động đề xuất giải pháp chăm lo phù hợp, nâng cao chất lượng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh trao quà, động viên công nhân tại chương trình chăm lo người lao động ở doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo ông Trần Lê Duy, đối thoại tại nơi làm việc có vai trò quan trọng trong phòng ngừa mâu thuẫn, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động. Khi được cung cấp thông tin đầy đủ, có cơ hội trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động và được xem xét, giải quyết kiến nghị kịp thời, người lao động sẽ thêm tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp. Cùng với tổ chức các hoạt động chăm lo, Công đoàn cơ sở cần nâng cao chất lượng đối thoại, chủ động theo dõi tình hình việc làm, thu nhập và thực hiện chế độ, chính sách. Những nội dung về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động và phúc lợi cần được quan tâm trong đối thoại, thương lượng tập thể, sát với nhu cầu của người lao động.

Ở cấp quản lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đài Thy yêu cầu UBND các xã, phường hằng năm xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động. Các địa phương phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp.

Chính quyền cơ sở phân công cán bộ theo dõi, nắm tình hình quan hệ lao động trên địa bàn; chủ động tiếp nhận, phân loại yêu cầu giải quyết tranh chấp và hòa giải lao động tại cơ sở. Khi phát sinh tranh chấp lao động tập thể, đình công, địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xử lý theo quy định pháp luật. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, yêu cầu đặt ra là chủ động nắm tình hình tại doanh nghiệp, tích cực tham gia giải quyết tranh chấp lao động, có biện pháp phù hợp để hạn chế các vụ việc phát sinh; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động.

Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, chăm lo sức khỏe, tăng cường gắn kết giữa người lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Việc hỗ trợ cần tập trung vào tiền lương, tiền thưởng, điều kiện lao động, giúp Công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi đoàn viên. Tỉnh định hướng nghiên cứu, lựa chọn, triển khai thí điểm mô hình giải quyết tranh chấp lao động; trong đó bố trí một số hòa giải viên, trọng tài viên lao động chuyên trách phù hợp với điều kiện thực tế và quy định pháp luật; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, kịp thời phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, không để vụ việc kéo dài.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm quyền lợi người lao động ngày càng cao, đổi mới hoạt động Công đoàn theo hướng lấy đoàn viên làm trung tâm là yêu cầu thiết thực. Chăm lo đời sống, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, còn tạo nền tảng cho quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.