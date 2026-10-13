Từ bỏ thuốc lá - bảo vệ sức khỏe chính mình

Giáo viên Trường THCS Tiên Lữ tuyên truyền cho học sinh tác hại của thuốc lá.

Ngay sau khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được ban hành, UBND tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh chương trình giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá đối với bản thân và người xung quanh. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị, trường học không khói thuốc; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nòng cốt các sở, ban, ngành và lực lượng tham gia công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định phòng, chống tác hại thuốc lá ở tất cả các ngành, các tổ chức xã hội và trong cộng đồng. Hàng năm, tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành trên địa bàn tỉnh; 100% thanh tra, công an viên được tập huấn về giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Các giải pháp hữu hiệu và tích cực trên đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; treo biển cấm hút thuốc lá tại những nơi dễ quan sát. Đi đầu trong triển khai các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là các đơn vị y tế, trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp. 100% đơn vị y tế và trường học đưa hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá vào nội dung công tác, trong đó có nhiều đơn vị làm tốt như: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Y dược cổ truyền; 100% trường THPT, THCS nghiêm cấm học sinh hút thuốc lá; chú trọng giáo dục cho giáo viên, học sinh, sinh viên về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng mô hình trường học không khói thuốc. Các nhà trường còn tích hợp nội dung về tác hại thuốc lá vào các môn học như: Giáo dục công dân, Đạo đức, Sinh học, qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá cho học sinh, giúp các em hình thành ý thức và hành vi văn minh trong nhà trường và nơi công cộng.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Nguyên nhân làm cho người hút thuốc lá khó bỏ được vì trong thuốc lá có chứa chất nicotine. Chất nicotine khiến người hút bị nghiện, rồi dần dần bị lệ thuộc vào thuốc lá. Thuốc lá cũng là tác nhân hàng đầu gây ra bệnh ung thư phổi, viêm đường hô hấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính... Người hút thuốc lá, hay sống chung với khói thuốc một thời gian dài sẽ khiến cơ thể bị các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Những người hút thuốc lá dễ bị các bệnh như: Rụng tóc, đục thủy tinh thể, da nhăn, giảm thính lực, sâu răng, ung thư da, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, loãng xương, bệnh tim mạch, vàng móng tay, bệnh vảy nến, viêm tắc mạch máu, đặc biệt là ung thư phổi và các bệnh liên quan đến mũi, miệng, lưỡi, tuyến nước bọt, họng, thanh quản, thực quản, thận, tụy... Nếu từ bỏ thuốc trước tuổi 50 sẽ giảm 50% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, giảm 50% nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi.

Thuốc lá gây tổn hại trực tiếp đến sức khỏe và kinh tế gia đình, vì vậy mỗi người cần chủ động nói không với thuốc lá. Từ bỏ hút thuốc ngay hôm nay chính là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.