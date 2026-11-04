Từ bộ máy tinh gọn đến hiệu quả phục vụ: Kỳ 2: Đo lường hiệu quả từ sự hài lòng của nhân dân

Chuyển đổi số ở cơ sở bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực: giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân... Để đạt được điều đó, việc ứng dụng công nghệ cần đi cùng đổi mới cách làm của chính quyền. Với xã Phú Xuyên, đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình đưa chuyển đổi số vào đời sống, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội chi nhánh tại xã Phú Xuyên vận hành chuyên nghiệp, giải quyết hồ sơ công dân đúng hạn và trước hạn. Ảnh PV

Chuẩn hóa nền nếp công vụ

Bằng việc đưa nền tảng HanoiWork vào quản trị mục tiêu OKR/KPI, giải quyết 99,57% hồ sơ Một cửa đúng và trước hạn, cùng chiến dịch thần tốc làm sạch hơn 85.000 thửa đất, Phú Xuyên đã chứng minh công nghệ số chính là trợ lực mạnh mẽ đưa chính quyền đến gần dân và kiến tạo phát triển kinh tế.

Khi thẩm quyền được phân cấp mạnh mẽ về cơ sở, công nghệ số trở thành công cụ hành pháp then chốt để chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng thực thi và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phú Xuyên, hiệu quả vận hành được minh chứng cụ thể qua 23.571 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trong 9 tháng của năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, công chức tiếp nhận lĩnh vực văn hóa - xã hội cho biết, việc số hóa 100% hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận đã tạo bước đột phá trong thẩm định và xử lý. Tỷ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến đạt trên 50%, các khoản phí và lệ phí đều được thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ quy trình điện tử thông suốt và việc phân quyền giải quyết dứt điểm tại xã, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,57%, hoàn toàn không có hồ sơ trễ hạn.

Ông Đỗ Văn Tú (xã Phú Xuyên), người dân đến làm thủ tục chứng thực giấy tờ nhận xét, các bước thực hiện đều rất rõ ràng, công chức hướng dẫn tận tình và nhiều thủ tục được trả kết quả điện tử ngay trên điện thoại, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí đi lại của nhân dân.

Đối với nền tảng HanoiWork, đến nay, toàn xã Phú Xuyên đã tạo lập trên 1.850 tài khoản, quản lý 77 dự án với gần 5.000 nhiệm vụ được giao đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đến nay, 91,3% nhiệm vụ đã hoàn thành, trong đó, 98,73% hoàn thành đúng hạn, góp phần từng bước đổi mới phương thức quản trị, điều hành theo phương pháp OKR/KPI... Ảnh PV

Để quản trị công việc khoa học, nền tảng số HanoiWork được đưa vào sử dụng đồng bộ tại Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên. Anh Nguyễn Đức Minh, cán bộ phụ trách quản trị HanoiWork cho biết, việc áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu và kết quả then chốt cùng chỉ số hiệu suất công việc (OKR/KPI) đã giúp thiết lập kỷ cương hành chính trên không gian mạng.

Mọi nhiệm vụ được giao đều gắn với thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra cụ thể, tiến độ xử lý hồ sơ hiển thị công khai trên hệ thống theo thời gian thực. Công nghệ giúp lãnh đạo xã kiểm soát tiến độ công vụ minh bạch, loại bỏ hoàn toàn sự đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời, có thể đánh giá chính xác năng lực thực thi của từng công chức.

Năng lực số của hệ thống chính trị xã được khẳng định rõ nét trong Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phú Xuyên là địa bàn có số lượng thửa đất cần chuẩn hóa lớn thứ 3 toàn thành phố với trên 85.000 thửa đất. Nhằm bảo đảm tiến độ, xã đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị: lực lượng công an, địa chính cùng các tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp làm việc tập trung.

Đến cuối tháng 9-2026, toàn xã đã hoàn thành làm sạch dữ liệu của 57.479 thửa đất. Việc số hóa này giúp công khai, minh bạch quyền tài sản của nhân dân, tạo tiền đề để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng và phòng ngừa triệt để các sai phạm đất đai từ gốc.

Tạo động lực phát triển kinh tế

Chuyển đổi số ở Phú Xuyên được đưa thẳng vào công tác quản lý hiện trường. Thông qua các nhóm cộng đồng số trên ứng dụng iHanoi tại 32 thôn, chính quyền xã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các thông tin phản ánh về trật tự đô thị, điểm tồn lưu rác thải...

Điển hình là việc giải tỏa dứt điểm bãi xe tự phát Vạn Minh giáp kho xăng dầu K133 - một điểm phức tạp về trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm. Qua đó, bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Tương tự, nhờ các nhóm số cộng đồng phát hiện và giám sát kịp thời, số vụ đốt rơm rạ vào mùa thu hoạch gây ô nhiễm khói bụi đã giảm tới 80%.

Chính quyền số đồng thời trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn. Thực hiện Kế hoạch 100 ngày chuyển đổi số, định kỳ tối thứ sáu hằng tuần, xã tổ chức các buổi livestream bán hàng giới thiệu nông sản làng nghề và sản phẩm OCOP.

Phiên livestream quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nho Hạ Đen được trồng tại thôn Duyên Trang. Ảnh PV

Trong số này có mô hình trồng nho Hạ Đen tại thôn Duyên Trang của hộ nông dân Hoàng Văn Cương. Được xã hỗ trợ kỹ năng bán hàng trên không gian số, ông Cương đã tự tin livestream giới thiệu quy trình chăm sóc nho sạch ngay tại vườn, bán sản phẩm ổn định với giá 150.000 đồng/kg. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Cương còn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ xung quanh.

Việc khơi thông các kênh thương mại điện tử đã giúp mang về cho xã Phú Xuyên doanh thu 9 tháng đạt 425 tỷ đồng. Nhờ đó, kinh tế xã duy trì mức tăng trưởng 11%, thu ngân sách đạt 495,754 tỷ đồng, vượt xa dự toán thành phố giao.

Có thể thấy, phân cấp mạnh mẽ chỉ có thể thành công khi gắn liền với chuyển đổi số toàn diện và chuẩn hóa trách nhiệm người đứng đầu. Khi công nghệ giải phóng quy trình, kỷ cương công vụ được củng cố và sự hài lòng của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, chính quyền cơ sở sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò kiến tạo phát triển, đóng góp vào sự vươn mình của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Nền tảng số HanoiWork được áp dụng đồng bộ tại xã Phú Xuyên, giúp lượng hóa tiến độ công việc và đánh giá cán bộ bằng chỉ số OKR/KPI công khai, minh bạch. Ảnh

Hiệu quả hoạt động của hệ thống công quyền không nằm ở những báo cáo trên giấy, mà được đo bằng sự hài lòng của mỗi người dân khi đến thực hiện dịch vụ công, trong sự phát triển vững chắc của các mô hình kinh tế và trong niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị cấp cơ sở - cấp gần dân nhất.

Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Thủ đô Hà Nội tiếp tục đổi mới, xây dựng nền hành chính hiện đại, dân chủ, liêm chính và hành động trong kỷ nguyên mới.