Từ bỏ giường ngủ quen thuộc, nhiều gia đình trẻ chuyển sang những thiết kế lạ mắt này

Vì sao giường truyền thống dần mất sức hút?

Chiếc giường từ lâu luôn được xem là món đồ nội thất trung tâm của phòng ngủ. Tuy nhiên, quan niệm này đang dần thay đổi khi nhu cầu sử dụng không gian sống ngày càng đa dạng.

Tại các đô thị, đặc biệt trong những căn hộ chung cư mini hoặc phòng ngủ dưới 12m2, một chiếc giường gỗ kích thước lớn có thể chiếm đáng kể diện tích. Khi phải bố trí thêm tủ quần áo, bàn làm việc và các vật dụng sinh hoạt khác, không gian còn lại để di chuyển, vui chơi hay thư giãn trở nên khá hạn chế.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình trẻ bắt đầu cân nhắc những phương án thay thế giường ngủ truyền thống. Thay vì dành phần lớn diện tích cho một món đồ chỉ phục vụ việc ngủ nghỉ, họ ưu tiên nội thất có thể đảm nhiệm nhiều chức năng hơn.

Bên cạnh vấn đề diện tích, giường ngủ truyền thống còn bộc lộ hạn chế về khả năng lưu trữ. Những mẫu giường thông thường không có ngăn kéo hoặc khoang chứa đồ thường để trống phần gầm, dễ trở thành nơi tích tụ bụi bẩn và khó vệ sinh. Trong khi đó, các thiết kế hiện đại hướng đến việc tận dụng tối đa từng khoảng không trong nhà.

Nhiều gia đình trẻ bắt đầu cân nhắc những phương án thay thế giường ngủ truyền thống

Những kiểu giường ngủ mới đang được quan tâm

Nệm đặt trực tiếp xuống sàn

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là xu hướng bỏ khung giường, đặt nệm trực tiếp xuống sàn. Cách bố trí này giúp phòng ngủ trông rộng rãi, thoáng mắt hơn, đồng thời mang lại cảm giác tối giản, gần gũi.

Với những gia đình có trẻ nhỏ, việc không sử dụng giường cao còn giúp hạn chế nguy cơ trẻ lăn ngã trong lúc ngủ. Tuy nhiên, giải pháp này phù hợp hơn với những khu vực có khí hậu khô ráo và nền nhà ít bị ẩm.

Nếu đặt nệm trực tiếp xuống sàn trong thời gian dài, hơi ẩm có thể tích tụ ở mặt dưới, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Vì vậy, người dùng cần thường xuyên dựng nệm để vệ sinh, làm khô và kiểm tra mặt tiếp xúc với sàn.

Khung giường thấp

Để khắc phục nhược điểm của việc đặt nệm trực tiếp xuống sàn, nhiều gia đình lựa chọn khung giường thấp hoặc tấm kê chống ẩm. Thiết kế này vẫn giữ được cảm giác gọn gàng, không khiến căn phòng trở nên nặng nề, đồng thời tạo khoảng cách giữa nệm và mặt sàn.

Một số người còn tận dụng pallet gỗ hoặc ván nhựa để làm bệ kê. Tuy nhiên, pallet cần được xử lý bề mặt kỹ lưỡng, tránh dằm gỗ, bụi bẩn và các hóa chất tồn dư. Với ván nhựa, cần chú ý độ chắc chắn, khả năng chịu lực và mức độ thông thoáng.

Giường bục, tatami

Nếu muốn kết hợp chỗ ngủ với không gian lưu trữ, giường bục hoặc giường kiểu tatami là phương án đáng cân nhắc. Phần mặt bục được bố trí làm nơi đặt nệm, trong khi phía dưới có thể thiết kế thành các ngăn kéo, hộc tủ để cất chăn màn, quần áo hoặc đồ dùng ít sử dụng.

Với gia đình có hai con nhỏ, bục ngủ có thể được thiết kế rộng để đặt hai tấm nệm, đồng thời trở thành khu vực vui chơi khi không sử dụng để ngủ.

Dù vậy, thiết kế cần tính toán khe thoáng và khả năng lưu thông không khí bên dưới nệm. Nếu làm kín hoàn toàn, khu vực này vẫn có nguy cơ tích tụ hơi ẩm, gây mùi khó chịu và nấm mốc.

Giường bục hay tatami là phương án tốt khi muốn kết hợp chỗ ngủ với không gian lưu trữ

Giường Murphy

Giường Murphy, hay giường gấp vào tường, là lựa chọn dành cho những căn hộ cần thay đổi công năng phòng liên tục. Ban ngày, giường được dựng gọn vào tường, trả lại diện tích cho phòng khách hoặc góc làm việc. Khi cần nghỉ ngơi, người dùng chỉ cần mở giường xuống.

Tuy nhiên, đây không phải giải pháp có chi phí thấp. Giường Murphy đòi hỏi hệ thống bản lề, cơ cấu nâng hạ và kết cấu cố định chắc chắn. Việc thi công cũng phức tạp, cần tính toán tải trọng và không gian mở giường. Do đó, người dùng nên lựa chọn đơn vị thiết kế, lắp đặt có kinh nghiệm thay vì tự chế kết cấu thiếu an toàn.

Giường nửa chiều cao

Một thiết kế khác đang được quan tâm là giường nâng cao, thường có độ cao khoảng 1,2-1,5m. Phần trên dành cho khu vực ngủ, bên dưới có thể bố trí tủ quần áo, bàn học hoặc góc vui chơi.

Cách thiết kế này đặc biệt phù hợp với phòng trẻ em hoặc căn hộ nhỏ, nơi diện tích mặt sàn hạn chế nhưng vẫn cần nhiều khu vực chức năng. Tuy nhiên, cần chú ý chiều cao trần, độ chắc chắn của kết cấu, lan can bảo vệ và cầu thang lên xuống, nhất là khi trẻ nhỏ sử dụng.