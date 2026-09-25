Từ 'Bình dân học vụ số' đến chính quyền số ở Liên Minh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Liên Minh đã cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Sau hơn một năm triển khai, chuyển đổi số từng bước đi vào hoạt động quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và đời sống người dân.

Đến nay, xã Liên Minh đã hoàn thành 34/34 nhiệm vụ theo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, không có nhiệm vụ quá hạn. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,64%, hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,8%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đều đạt 100%.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND xã được cung cấp trực tuyến, gồm 215 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 219 dịch vụ công trực tuyến một phần. Đến ngày 15/6/2026, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã tiếp nhận 1.444 hồ sơ, trong đó 1.439 hồ sơ được nộp trực tuyến, chỉ có 5 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua hình thức khác.

Theo đánh giá bằng Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ số về công khai, minh bạch, mức độ hài lòng của người dân và thanh toán trực tuyến của xã đạt điểm tối đa; chỉ số về tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 19,6/20 điểm.

Xác định người dân là trung tâm của chuyển đổi số, xã Liên Minh triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, duy trì 18 Tổ công nghệ số cộng đồng làm lực lượng hỗ trợ. Cán bộ xã, công an, đoàn thể hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, tài khoản định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, Sổ sức khỏe điện tử và các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin.

Đến tháng 6, toàn xã có 16.701 công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt khoảng 71,3%. Trong số 1.431 đối tượng bảo trợ xã hội, có 763 người nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng, đạt 53,3%; tỷ lệ chi trả trợ cấp cho người có công qua tài khoản đạt trên 70%.

Chủ tịch UBND xã Liên Minh Quyền Mạnh Cường cho biết, điểm nổi bật sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhận thức và thói quen sử dụng dịch vụ số của người dân có chuyển biến. Nhiều người đã chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cùng với cải cách hành chính, xã Liên Minh bước đầu đưa công nghệ số vào phát triển kinh tế, các hợp tác xã, hộ kinh doanh và sản phẩm OCOP được hỗ trợ quảng bá trên môi trường số, mở rộng kênh giới thiệu sản phẩm qua website và các nền tảng trực tuyến. Địa phương đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại địa phương còn một số khó khăn như nguồn lực đầu tư hạn chế, hạ tầng số chưa đồng bộ, kỹ năng số của người dân chưa đồng đều. Một bộ phận người cao tuổi ở khu vực nông thôn còn gặp khó khăn khi sử dụng các nền tảng số; nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin cấp xã còn mỏng và chủ yếu kiêm nhiệm.

Thời gian tới, xã Liên Minh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thanh toán không dùng tiền mặt. Địa phương cũng duy trì “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Qua đó, Liên Minh hướng tới đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành công cụ nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.