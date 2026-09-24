Từ biểu tượng địa lý đến chiều sâu văn hoá và tầm nhìn khát vọng

Mũi Cà Mau là hình ảnh định vị địa lý tuyệt vời, gợi lên dáng dấp vùng đất địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng địa lý chỉ là cái khung, văn hoá và con người mới là phần hồn sống động. Ðờn kìm được tôn vinh là “quân tử cầm”, linh hồn của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, vừa mang tính nghệ thuật, vừa chất chứa sự hào sảng, nghĩa tình của người phương Nam. Trao cây đờn kìm không chỉ đơn thuần là tặng vật phẩm lưu niệm mà còn gửi gắm niềm tự hào về di sản phi vật thể đã được UNESCO tôn vinh, trao đi cái "tình" mặn mòi của đất và người Cà Mau.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao tặng ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện cây đờn kìm - biểu tượng văn hoá của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, trong chuyến làm việc tại tỉnh Ninh Bình, ngày 14/8/2026. Ảnh: TIẾN LUẬN

Song song với chiều sâu bản sắc ấy, hình ảnh phối cảnh công trình cầu vượt biển kết nối đất liền với đảo Hòn Khoai lại bổ sung mảnh ghép hiện đại đầy tính chiến lược. Nếu Mũi Cà Mau gợi lên hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam, thì cây cầu vươn khơi cùng quy hoạch siêu cảng biển Hòn Khoai chính là lời khẳng định về vị thế mới: Cà Mau sẽ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử (bìa phải) tặng quà lưu niệm là bức tranh phối cảnh công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai đến lãnh đạo Trường Ðại học Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội thảo ngày 19/5/2026. Ảnh: HỒNG PHƯỢNG

Hơn thế nữa, việc chọn những vật phẩm lưu niệm cho thấy tư duy rộng mở và đa dạng. Cà Mau không đóng khung hình ảnh của mình trong phạm vi du lịch địa lý đơn thuần. Vật phẩm lưu niệm được lựa chọn phù hợp cho từng cuộc gặp gỡ, từ hình ảnh Ðất Mũi thiêng liêng, cây đờn kìm mang đậm bản sắc văn hoá, cho đến nhịp cầu Hòn Khoai vươn tầm tương lai, vừa có chiều sâu lịch sử - văn hoá, vừa có điểm tựa địa lý, lại vừa tràn đầy sinh lực phát triển kinh tế biển. Tiếng đờn kìm vang lên là để kết nối, nhịp cầu vươn xa là để mở đường cho hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử tặng bà Raïssa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh bức ảnh Mũi Cà Mau nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Lãnh sự tại tỉnh Cà Mau vào ngày 1/7/2026. Ảnh: THANH HẢI

Việc đa dạng hoá các vật phẩm lưu niệm không chỉ làm phong phú quà tặng mang tính nhận diện, thể hiện tình cảm, thông điệp muốn gửi gắm mà còn khẳng định một Cà Mau đầy tự tin, nghĩa tình và bản lĩnh trên con đường hội nhập.