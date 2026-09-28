Từ biến động thương mại toàn cầu đến cơ hội thị trường: Tận dụng CPTPP để chuyển hướng và mở rộng xuất khẩu

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 9 tháng năm 2026 hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 11,12%, là động lực chính đóng góp tăng trưởng GRDP và thu ngân sách địa phương. Đây chính là điểm tựa vững chắc để các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục tăng tốc, tạo đà bứt phá trong giai đoạn “nước rút” cuối năm.