Từ biến động thương mại toàn cầu đến cơ hội thị trường: Tận dụng CPTPP để chuyển hướng và mở rộng xuất khẩu
Tại Tọa đàm, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thương vụ và hiệp hội doanh nghiệp tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: tác động của biến động thương mại toàn cầu và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam; dư địa thị trường CPTPP cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khai thác...
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/truc-tuyen--tu-bien-dong-thuong-mai-toan-cau-den-co-hoi-thi-truong--tan-dung-cptpp-de-chuyen-huong-va-mo-rong-xuat-khau-553294.htm