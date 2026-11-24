Anh Tài cho cá trê vàng ăn 2 lần mỗi ngày, đồng thời điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cá.

Tìm đầu ra trước khi đổi vật nuôi

Sau nhiều năm đi làm việc ở nước ngoài, anh Lê Công Tài (sinh năm 1982, xóm Đại Thành, xã Vân Du) trở về quê, đầu tư xây bể xi măng nuôi cá lóc và lươn. Việc tiêu thụ ngày càng khó khăn khiến anh phải tính lại: chọn đối tượng nuôi nào vừa phù hợp với diện tích sẵn có, vừa tìm được người mua?

Qua các chuyến tham quan mô hình nuôi thủy sản ở một số tỉnh phía Bắc, anh nhận thấy cá trê vàng có khả năng thích nghi tốt, thức ăn đa dạng và phù hợp với quy mô bể của gia đình. Trong quá trình tìm hiểu, anh cũng kết nối được cơ sở cung cấp con giống và các đầu mối thu mua.

Năm 2022, anh Tài cải tạo 18 bể xi măng từng dùng để nuôi cá lóc và lươn. Anh bố trí bể riêng cho từng giai đoạn, từ ương cá giống, nuôi cá nhỡ đến nuôi thương phẩm. Cách bố trí này giúp anh theo dõi đàn cá theo từng giai đoạn và chủ động hơn khi thu hoạch.

Theo anh Tài, nguồn nước sạch là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả nuôi cá trê vàng.

Quản lý nước nuôi, chủ động thu hoạch

Theo anh Tài, chất lượng nước là yếu tố anh chú trọng nhất. Anh lắp đường ống đưa nước từ sông đào về bể chứa, sau đó dẫn đến từng bể nuôi. Nước trong bể được thay hai lần mỗi ngày.

Cá được cho ăn cám viên vào sáng sớm và chiều tối. Anh điều chỉnh lượng cám để hạn chế thức ăn dư thừa, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước trong bể.

Sau khoảng 6 tháng nuôi, cá trê vàng đạt trọng lượng 260-270g/con, đủ điều kiện thu hoạch và xuất bán.

Sau khoảng sáu tháng, cá đạt cỡ xuất bán. Thương lái từ các tỉnh phía Bắc đến tận cơ sở thu mua, mỗi lứa khoảng 10–12 tấn. Với giá bán bình quân 54.000 đồng/kg, doanh thu ước tính khoảng 540–648 triệu đồng mỗi lứa, tùy sản lượng, trước khi trừ chi phí.

Ông Nguyễn Đình Ban, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Du, đánh giá mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh Tài. Theo ông Ban, địa phương sẽ tiếp tục đánh giá khả năng nhân rộng, trong đó có phương án liên kết các hộ dân và hình thành các cơ sở nuôi vệ tinh.