Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Đây là 3 bị can có liên quan đến nhóm đối tượng gồm: Chu Đức Anh (41 tuổi), Đặng Thị Hải (39 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (24 tuổi), cùng trú Hà Nội đã bị khởi tố vào cuối tháng 7/2026, trong vụ án rửa tiền quy mô lớn, lừa đảo trực tuyến và giao dịch tiền điện tử USDT.

Đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Theo hồ sơ điều tra, vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của bà N.T.N. (trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đăng ký tài khoản trên những website giả mạo, thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền với lời hứa nhận lợi nhuận cao.

Một nạn nhân khác tại phường An Hải, TP Đà Nẵng bị dẫn dụ bằng chiêu trò “thanh toán nhầm đơn hàng COD”, sau đó được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu.

Đáng chú ý, tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu dòng tiền, trước khi sử dụng để mua tiền điện tử USDT trên các sàn Binance, OKX.

Số USDT sau đó tiếp tục được chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng liên quan quản lý. Quá trình truy vết, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng liên lạc qua Telegram, sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc để thống nhất phương thức chuyển đổi, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo.

Để phục vụ hoạt động này, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền từ các nạn nhân được chuyển vào tài khoản của Hiếu, sau đó dùng để mua USDT. Số tiền điện tử này tiếp tục được chuyển vào các ví do nhóm đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này lên đến khoảng 700 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.