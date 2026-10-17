Từ bát mì trú mưa đến lời cầu hôn trên bầu trời, Hà Còi - Meichan khiến dân tình tan chảy

Buổi hẹn đầu tiên cực đơn giản nhưng đáng nhớ

Mới đây, Hà Còi đăng tải vlog dài khoảng 11 phút ghi lại hành trình chuẩn bị cho màn cầu hôn Meichan. Từ chiếc nhẫn, hoa, voan đến bộ đồng phục phi công nữ dành riêng cho bạn gái, nam phi công tự tay chuẩn bị từng chi tiết cho khoảnh khắc đặc biệt.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người thích thú lại không chỉ nằm ở màn cầu hôn lãng mạn. Trong vlog, Hà Còi lần đầu kể về buổi hẹn hò đầu tiên của hai người - một kỷ niệm rất khác với khung cảnh trên bầu trời sau này.

Khi ấy, Hà Còi và Meichan vẫn xưng hô “chị - em” vì Meichan hơn bạn trai 1 tuổi. Giữa lúc trời mưa bão, cả hai ngồi trong ô tô để trú mưa và cùng ăn mì.

Giữa lúc trời mưa bão, cả hai ngồi trong ô tô để trú mưa và cùng ăn mì. Buổi gặp đầu tiên của họ giản dị đến mức nếu không được Hà Còi kể lại, có lẽ chẳng ai nghĩ đó lại là một trong những dấu mốc mở đầu cho chuyện tình kéo dài hơn 2 năm.

Từ một cuộc gặp rất đỗi bình thường, cả hai dần đồng hành cùng nhau và giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng. Trước khi công khai màn cầu hôn, Hà Còi và Meichan gần như không chia sẻ trực tiếp về mối quan hệ trên mạng xã hội.

Từ chiếc nhẫn giấu kín đến màn cầu hôn trên bầu trời

Sau hơn 2 năm bên nhau, Hà Còi quyết định dành cho Meichan một bất ngờ đặc biệt. Ngày 12/10, nam phi công công khai khoảnh khắc cầu hôn bạn gái trên bầu trời Florida. Đây cũng là địa điểm có ý nghĩa với anh khi từng là nơi bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành phi công. Meichan đã nhận lời cầu hôn. Để giữ bí mật, Hà Còi phải lên kế hoạch khá kỹ. Anh lấy lý do nhờ Meichan sang Mỹ hỗ trợ quay vlog, sau đó cùng bạn bè, đồng nghiệp tạo ra những hoạt động để bạn gái không nghi ngờ.

Trong vlog mới, Hà Còi còn khoe chiếc nhẫn cầu hôn với mẹ trước khi thực hiện kế hoạch. Anh chuẩn bị thêm hoa, voan và một bộ đồng phục phi công nữ để Meichan mặc trong ngày đặc biệt. Đáng chú ý, Hà Còi quyết định không công khai khoảnh khắc Meichan nói lời đồng ý. Anh muốn giữ riêng giây phút ấy như một kỷ niệm của hai người. Có lẽ chính sự riêng tư ấy lại khiến câu chuyện trở nên đặc biệt. Giữa một màn cầu hôn được thực hiện trên bầu trời, Hà Còi vẫn giữ lại một phần quan trọng nhất cho riêng mình và người thương.

Một bát mì, một lời cầu hôn và hơn 2 năm bên nhau

Nhìn lại chuyện tình của Hà Còi và Meichan, điều khiến nhiều người thích thú có lẽ nằm ở sự đối lập giữa điểm bắt đầu và khoảnh khắc hiện tại. Ngày đầu tiên là một bát mì giữa lúc trú mưa. Sau hơn 2 năm, cũng là hình ảnh những cơn mưa được Hà Còi nhắc đến trong những lời nhắn gửi dành cho Meichan.

Trong vlog, nam phi công chia sẻ rằng trước đây anh từng nghĩ mình sẽ khoảng 30 tuổi mới kết hôn. Nhưng khi gặp Meichan, suy nghĩ ấy dần thay đổi. Anh cũng tự nhận mình vốn khá xuề xòa, thường có suy nghĩ “sao cũng được”, nhưng khi ở bên cô lại muốn cố gắng nhiều hơn.

Điều đó khiến màn cầu hôn không chỉ là một khoảnh khắc lãng mạn được ghi lại trên máy bay. Nó còn là dấu mốc cho thấy Hà Còi đã nghiêm túc nghĩ về một chặng đường dài hơn cùng Meichan.