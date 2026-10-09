Từ bất cập trên công trường đến sáng kiến làm lợi cả trăm triệu đồng

Biến bất cập thành sáng kiến, biến sáng kiến thành hiệu quả

Trên công trường Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 với hàng nghìn công nhân, kỹ sư làm việc, Giang Công Hoàn, cán bộ Quản lý an toàn dự án thuộc Công ty CP Lilama 18, thường xuyên di chuyển giữa các hạng mục, kiểm tra điều kiện thi công, nhắc nhở người lao động tuân thủ quy định an toàn.

Không bằng lòng với những bất cập trong công việc hằng ngày, Giang Công Hoàn, cán bộ Công ty CP Lilama 18 (bên trái), luôn tìm cách cải tiến để thi công an toàn, hiệu quả hơn. Trong ảnh, anh Hoàn được lãnh đạo dự án khen thưởng vì những đóng góp tích cực.

Với anh, giữ an toàn không chỉ là kiểm tra, giám sát, mà còn là tìm cách giải quyết những bất cập trong công việc để người lao động làm việc hiệu quả và yên tâm hơn.

"Chúng tôi liên tục kiểm tra, nhắc nhở người lao động sắp xếp vật liệu, giữ thông thoáng lối đi và tuân thủ quy định của chủ đầu tư, tổng thầu. Tất cả đều hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn cho hàng nghìn người đang làm việc trên công trường", anh Hoàn chia sẻ.

Từ những vấn đề nảy sinh ngay tại hiện trường, người cán bộ trẻ đã đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực, trong đó có giải pháp cải tiến hệ thống dẫn khí Argon với giá trị làm lợi ước tính khoảng 250 triệu đồng. Những đóng góp nổi bật ấy giúp anh được vinh danh là gương điển hình sáng tạo năm 2026.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 có khoảng 3.000 người làm việc, thời điểm cao nhất lên tới 4.000 người. Chính vì vậy, công tác an toàn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ.

Từ khi khởi công, công trường ghi nhận hơn 20 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn nghiêm trọng hay sự cố ảnh hưởng đến môi trường.

Trong vai trò phụ trách an toàn, vệ sinh lao động của Đội công trình số 5, Hoàn không chỉ đôn đốc thực hiện quy trình mà còn chủ động tìm giải pháp hạn chế rủi ro từ những khâu cụ thể.

Trước tình trạng máy móc, dụng cụ, thiết bị điện và xe cẩu có thể được đưa trở lại sử dụng khi chưa được kiểm tra đầy đủ, anh đề xuất sử dụng mã màu theo tháng để nhận diện tình trạng kiểm tra thiết bị. Cách làm đơn giản giúp việc quản lý trực quan hơn, tăng cường phối hợp giữa bộ phận an toàn và quản lý vật tư, hạn chế nguy cơ sử dụng thiết bị không bảo đảm yêu cầu.

Một sáng kiến khác xuất phát từ việc công nhân phải di chuyển bình khí Argon đến vị trí hàn, kéo nhiều đường dây dẫn, vừa mất thời gian vừa tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, cháy nổ và vấp ngã.

Hoàn đề xuất xây dựng hệ thống dẫn khí cố định bằng ống thép đường kính 27mm, kết nối với bồn chứa dung tích 10.000 lít đặt dưới mặt đất. Khí được phân phối qua các van đến những trạm chia tại cao độ phù hợp, sau đó dẫn tới vị trí hàn.

Giải pháp giúp giảm đáng kể việc vận chuyển bình khí lên cao, thay bình, đồng thời tạo hệ thống dẫn khí gọn gàng, thuận tiện kiểm tra và hạn chế dây dẫn vướng víu. Việc tận dụng vật tư sẵn có góp phần tiết kiệm chi phí, với giá trị làm lợi ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Từ một bất cập trong thi công, Hoàn đã tìm ra hướng cải tiến vừa nâng cao hiệu quả công việc, vừa góp phần bảo đảm an toàn. Đó cũng là cách anh theo đuổi sáng tạo: bắt đầu từ thực tế, giải quyết đúng vấn đề và hướng tới hiệu quả cụ thể.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 có sự tham gia thi công của Đội công trình số 5, Công ty CP Lilama 18.

Lấy trách nhiệm làm gốc, lấy sáng tạo làm động lực

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn, Giang Công Hoàn còn dành sự quan tâm thiết thực đến đời sống người lao động. Anh thường xuyên nắm bắt tâm tư, đề xuất hỗ trợ những trường hợp khó khăn và tìm cách cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các khu nhà ở tập thể.

Nhận thấy quần áo bảo hộ dày, lâu khô, khiến công nhân mất nhiều thời gian giặt giũ sau giờ làm, anh đề xuất bố trí 10 máy giặt loại 20kg tại hai khu vực giặt tập trung, kết hợp khu phơi đồ. Quần áo được ghi tên, thu gom theo phòng, giặt, phơi, gấp gọn và trả lại cho người lao động vào cuối ngày.

Mô hình giúp giảm công sức giặt giũ, tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi và có thể tháo lắp, tái sử dụng tại các dự án khác với chi phí hợp lý.

Anh cũng đề xuất xây dựng hệ thống nấu nước nóng tập trung gồm sáu nồi dung tích 60 lít và các bồn chứa bảo ôn giữ nhiệt, giúp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giảm phụ thuộc vào thiết bị đun điện cá nhân.

Tại Dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh) và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 (Hà Tĩnh), anh đề xuất đầu tư hệ thống lọc nước uống công suất 500 lít/giờ; tại Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 (Khánh Hòa), anh đề xuất trang bị máy giặt tập trung loại 20kg.

Từ những việc tưởng chừng nhỏ bé như giặt quần áo bảo hộ, sử dụng nước nóng hay bảo đảm nước uống, Hoàn hướng các sáng kiến đến nhu cầu thiết thực của công nhân. Với anh, chăm lo đời sống người lao động cũng là một phần trách nhiệm, giúp họ yên tâm làm việc và gắn bó với công trường.

Điểm chung trong các sáng kiến của Giang Công Hoàn là đều bắt nguồn từ thực tiễn: Một thiết bị cần được kiểm soát tốt hơn, một thao tác thi công cần được cải tiến hay một bất tiện trong sinh hoạt cần được tháo gỡ. Không chạy theo những ý tưởng xa rời công việc, anh chọn cách tạo ra thay đổi từ những vấn đề cụ thể.

Được vinh danh là gương điển hình sáng tạo năm 2026 là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nỗ lực đổi mới của người cán bộ trẻ Lilama 18. Từ giữ an toàn cho hàng nghìn người lao động đến đề xuất giải pháp làm lợi khoảng 250 triệu đồng và cải thiện điều kiện sinh hoạt của công nhân, những đóng góp của anh cho thấy sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ điều lớn lao.

Đôi khi, sáng tạo bắt đầu từ việc nhìn thấy một bất cập mà người khác đã quen với nó, rồi kiên trì tìm cách làm tốt hơn. Với Giang Công Hoàn, mỗi cải tiến thiết thực chính là một cách góp sức xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và nhân văn hơn.