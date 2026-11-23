Kết nối di sản với đời sống đương đại

Chiều 23.11, tọa đàm chuyên đề “Từ Hộp xá lị Phật (Tháp Nhạn) đến Phật giáo xứ Nghệ hôm nay” diễn ra tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo Phật tử và người dân.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về giá trị lịch sử, kiến trúc, khảo cổ học của di tích Tháp Nhạn và Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Phật, đồng thời nhìn nhận sự hình thành, phát triển của Phật giáo trên vùng đất Hoan Châu xưa trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Sau hành trình gần 40 năm kể từ thời điểm được phát lộ từ lòng đất, câu chuyện về Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn tiếp tục được viết tiếp bằng một không gian trưng bày chuyên biệt tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tăng ni, Phật tử tham dự tọa đàm về Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn và Phật giáo xứ Nghệ

Đây được xem là điểm nhấn quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24.11 với nhiều sự kiện quảng bá văn hóa, di sản và du lịch đặc sắc.

Một trong những nội dung được quan tâm là kết quả khai quật di tích Tháp Nhạn trong hai năm 1985-1986 do Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh thực hiện.

Qua khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện phần chân tháp có mặt bằng gần vuông, kích thước 9,6 x 9m, cao khoảng 2,3m, được xây dựng theo lối giật cấp. Gạch xây tháp được xếp khít, không sử dụng chất kết dính; một số viên có hình ba Đức Phật ngồi thiền.

Đặc biệt, tại chính tâm lòng tháp, đoàn khai quật phát hiện một trụ gỗ ghép từ hai nửa thân cây khoét rỗng.

Các đại biểu, nhà nghiên cứu và tăng ni, Phật tử tham dự tọa đàm về Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn và Phật giáo xứ Nghệ

Bên trong trụ gỗ là hộp đồng, tiếp đến là hộp vàng, lưu giữ xá lị cùng than tro và một số dấu tích vật chất khác. Đây là phát hiện có ý nghĩa quan trọng, cung cấp chứng cứ khảo cổ về tục thờ xá lị trong một công trình Phật giáo cổ ở nước ta.

Căn cứ vào đặc điểm kiến trúc, vật liệu xây dựng và dấu tích văn tự, các nhà nghiên cứu xác định Tháp Nhạn có niên đại khoảng cuối thời Lục Triều đến đầu thời Đường, tương ứng đầu thế kỷ VII. Đáng chú ý, một viên gạch tại di tích có dòng chữ “Trinh Quán lục niên”, tương ứng năm 632.

Những phát hiện tại Tháp Nhạn cũng được đặt trong mối liên hệ với các nguồn tư liệu lịch sử, trong đó có Thiền uyển tập anh ghi chép việc thiền sư Pháp Hiền phân chia xá lị đến các chùa nổi tiếng ở các châu Phong, Hoan, Trường, Ái để dựng tháp thờ.

Qua đối chiếu tư liệu khảo cổ, thư tịch và văn khắc, các nhà nghiên cứu có thêm cơ sở nhận diện sự hiện diện sớm của Phật giáo trên vùng đất Hoan Châu.

Không chỉ có giá trị về niên đại và lịch sử, cách thức tôn trí xá lị tại Tháp Nhạn cũng gợi mở nhiều vấn đề nghiên cứu. Hộp vàng có kích thước dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, được chế tác công phu bằng kỹ thuật tán dập. Phần nắp tạo dáng như mái nhà, trang trí hoa văn hoa cúc sáu cánh và những dải hoa sen cách điệu.

Tọa đàm đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Tháp Nhạn, gắn với hoạt động nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch văn hóa

Đáng chú ý, việc đặt các hộp đựng xá lị trong thân cây khoét rỗng cho thấy sự kết hợp giữa nghi thức phụng thờ của Phật giáo với những yếu tố văn hóa bản địa. Một số ý kiến nghiên cứu từng gợi liên hệ cách thức này với tục mai táng bằng quan tài thân cây trong văn hóa Đông Sơn. Đây là hướng tiếp cận cần tiếp tục được nghiên cứu, đối sánh để làm rõ quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa trên vùng đất Hoan Châu.

Mở hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích Tháp Nhạn

Ngày 25.12.2017, Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 2089/QĐ-TTg.

Sự ghi nhận này khẳng định những giá trị đặc biệt của hiện vật về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy di sản gắn với không gian văn hóa đã sản sinh và lưu giữ bảo vật.

Tại tọa đàm, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, giá trị của Hộp xá lị Tháp Nhạn không chỉ nằm ở chất liệu vàng, kỹ thuật chế tác hay niên đại, mà còn gắn với những phần xá lị được lưu giữ bên trong và niềm tin tôn giáo mà các thế hệ tiền nhân gửi gắm.

Nếu đối với Nhà nước và giới khoa học, đây là bảo vật quốc gia, chứng tích lịch sử quý giá thì với tăng ni, Phật tử, hiện vật còn mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống tín ngưỡng.

Đông đảo người dân, tăng ni, Phật tử có mặt tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh để chiêm bái Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Phật Tháp Nhạn

Từ góc nhìn này, việc bảo tồn và phát huy giá trị bảo vật cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng tính xác thực, bảo đảm yêu cầu khoa học, đồng thời trân trọng những giá trị tinh thần mà di sản lưu giữ.

Đây cũng là yếu tố quan trọng để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, thay vì chỉ được nhìn nhận như một hiện vật có giá trị trong không gian trưng bày.

Từ dấu tích Phật giáo trên đất Hoan Châu cách đây khoảng 14 thế kỷ đến đời sống Phật giáo Nghệ An hôm nay là một dòng chảy có sự tiếp nối. Kể từ khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An được thành lập năm 2011, các hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, từ thiện xã hội và gắn kết đạo với đời từng bước được quan tâm, phát triển.

Tháng 6.2026, tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phật giáo Nghệ An: Giá trị truyền thống và định hướng phát triển”, góp phần hệ thống hóa tư liệu, luận cứ khoa học về lịch sử, tư tưởng, di sản và vai trò của Phật giáo trong tiến trình phát triển của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chiêm bái tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp đó, Tuần lễ Văn hóa cùng các hoạt động cung rước, chiêm bái và trưng bày Hộp xá lị Phật Tháp Nhạn đã tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận di sản. Không chỉ có chư tôn đức, tăng ni, Phật tử, nhiều gia đình, người cao tuổi, học sinh, sinh viên cũng đến tìm hiểu, chiêm bái bảo vật.

Những hoạt động này cho thấy di sản có khả năng kết nối nhiều thế hệ, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đến gần hơn với đời sống đương đại.

Ở góc độ nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Quang Hồng, giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh cho biết, bên cạnh hộp đựng xá lị, quá trình khai quật Tháp Nhạn còn phát hiện gạch tam thái, tượng Đức Phật cùng nhiều cổ vật khác.

Những hiện vật này bổ sung nguồn tư liệu quan trọng, góp phần làm sáng tỏ diện mạo Phật giáo cũng như đời sống văn hóa, lịch sử trên vùng đất Hoan Châu xưa.

Đông đảo người dân, tăng ni, Phật tử có mặt tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh để chiêm bái Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Phật Tháp Nhạn

Theo các nhà nghiên cứu, việc phát huy giá trị bảo vật cần được đặt trong mối liên hệ với chính di tích nơi hiện vật được phát hiện. Nếu Tháp Nhạn lưu giữ những dấu tích khảo cổ, giúp nhận diện bối cảnh lịch sử và quá trình hình thành công trình Phật giáo cổ, thì bảo tàng là nơi bảo quản, giới thiệu hiện vật và cung cấp thông tin khoa học đến công chúng.

Vì vậy, kết nối hai không gian này sẽ góp phần tạo nên hành trình tìm hiểu di sản liền mạch, giúp người dân và du khách có cái nhìn đầy đủ hơn về lịch sử, giá trị của bảo vật.

Để hiện thực hóa định hướng đó, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An cho biết: Tỉnh đang nghiên cứu, triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, trong đó trọng tâm là xây dựng dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Tháp Nhạn.

Hộp đựng xá lị Phật - Tháp Nhạn được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh

Cùng với đó, ngành văn hóa định hướng kết nối Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh với di tích Tháp Nhạn, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các điểm di sản khác trên địa bàn, hình thành tuyến tham quan gắn với tìm hiểu lịch sử, văn hóa và Phật giáo xứ Nghệ.

Bên cạnh công tác bảo tồn di tích, các nhiệm vụ như tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, tổ chức hội thảo khoa học, đẩy mạnh giáo dục di sản trong trường học và ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu hiện vật cũng được đặt ra.

Việc tăng cường quảng bá, kết nối thông tin giữa bảo tàng - nơi lưu giữ bảo vật và Tháp Nhạn - nơi phát hiện bảo vật sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận di sản của công chúng.

Từ một phát hiện khảo cổ có giá trị đặc biệt, Hộp xá lị Tháp Nhạn không chỉ góp phần làm sáng tỏ lịch sử Phật giáo trên vùng đất Hoan Châu mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, khai thác giá trị di sản.

Kết nối bảo vật với di tích, bảo tàng và đời sống cộng đồng chính là hướng đi để những dấu tích của quá khứ tiếp tục được nghiên cứu, gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ hôm nay.