Phiên thảo luận về các cấu trúc vốn mới cho những lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại ASEAN, trong khuôn khổ sự kiện Nuclear Business Platform diễn ra từ ngày 24-26/11/2026 tại Hà Nội. Ảnh: Thiên Nga

Việc phát triển điện hạt nhân không chỉ là bài toán lựa chọn công nghệ hay xây dựng nhà máy, mà còn là thách thức lớn về huy động và tổ chức nguồn vốn. Với quy mô đầu tư lớn, thời gian xây dựng kéo dài và những rủi ro đặc thù, các dự án điện hạt nhân khó có thể chỉ dựa vào một nguồn tài chính đơn lẻ.

Trong khuôn khổ Hội nghị Nền tảng Kinh doanh Hạt nhân châu Á lần thứ 11 (Nuclear Business Platform 2026- ANBP 2026), diễn ra từ ngày 24-26/11 tại Hà Nội, đã diễn ra phiên thảo luận về các cấu trúc vốn mới cho những lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại ASEAN.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về vai trò của bảo lãnh chính phủ, các tổ chức tín dụng xuất khẩu, ngân hàng thương mại và nhà đầu tư tư nhân trong việc hình thành cấu trúc tài chính cho các dự án hạt nhân.

Những ý kiến cho thấy bài toán quan trọng không chỉ là tìm kiếm nguồn vốn, mà còn phải xây dựng được một dự án có khả năng huy động vốn (bankable), với rủi ro được phân bổ hợp lý giữa chính phủ, chủ đầu tư, nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính.

BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠO NỀN TẢNG

Một trong những vấn đề được các chuyên gia nhấn mạnh là vai trò của các tổ chức tín dụng xuất khẩu (ECA) trong việc hỗ trợ tài chính cho các dự án điện hạt nhân, đặc biệt tại những quốc gia lần đầu triển khai chương trình điện hạt nhân.

Do quy mô vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài, các ngân hàng quốc tế thường đánh giá rất kỹ mức độ rủi ro của quốc gia tiếp nhận dự án, năng lực của chủ đầu tư và khả năng bảo đảm dòng tiền trong suốt vòng đời công trình. Trong đó, xếp hạng tín nhiệm quốc gia là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định cho vay và chi phí vốn.

Đại diện tổ chức tín dụng xuất khẩu của Anh cho biết ECA có thể hỗ trợ dự án thông qua bảo lãnh tín dụng hoặc cho vay trực tiếp. Các công cụ này được thiết kế tùy theo quy mô, cấu trúc và điều kiện của từng dự án, trong đó có thể xem xét phương án tài trợ có hoặc không có bảo lãnh chính phủ.

Đáng chú ý, khả năng tiếp cận tín dụng xuất khẩu có mối liên hệ chặt chẽ với việc lựa chọn nhà cung cấp công nghệ và chuỗi cung ứng. Nguồn vốn ECA thường gắn với hàng hóa, thiết bị, dịch vụ hoặc giá trị kinh tế có liên quan đến quốc gia cung cấp tín dụng. Vì vậy, việc lựa chọn đối tác công nghệ, nhà thầu và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cần được tính toán ngay từ đầu để tối đa hóa khả năng huy động nguồn vốn này.

Theo đại diện phía Anh, ECA không nhất thiết chỉ tham gia khi dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Các công cụ hỗ trợ có thể được xem xét từ giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị dự án và thuê tư vấn quốc tế, qua đó giúp chủ đầu tư xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp hơn.

Bên cạnh tín dụng xuất khẩu, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các định chế tài chính phát triển và ngân hàng quốc tế cũng có thể đóng vai trò bổ trợ. Sự kết hợp giữa các nguồn vốn này giúp giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để huy động thêm nguồn vốn thương mại.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đối với những dự án điện hạt nhân đầu tiên, hỗ trợ của chính phủ vẫn là yếu tố khó thay thế. Bảo lãnh nhà nước có thể giúp cải thiện mức độ tín nhiệm của cấu trúc tài chính dự án, tạo niềm tin cho các tổ chức cho vay và giảm bớt rủi ro mà ngân hàng thương mại phải gánh chịu.

Vấn đề đặt ra là cần thiết kế cơ chế hỗ trợ phù hợp, tránh để toàn bộ rủi ro và nghĩa vụ tài chính tập trung vào khu vực công.

MỞ RỘNG CỬA CHO VỐN TƯ NHÂN VÀ CÁC MÔ HÌNH SMR

Theo ông George Borovas, Trưởng bộ phận Hạt nhân tại hãng luật Hunton, khu vực tư nhân cần được thu hút tham gia từ sớm, thay vì chỉ được xem xét khi nhà máy đã đi vào vận hành thương mại.

Các ngân hàng thương mại ngày càng quan tâm và có mức độ sẵn sàng cao hơn đối với lĩnh vực hạt nhân. Tuy nhiên, đối với dự án đầu tiên tại một quốc gia mới tham gia lĩnh vực này, việc huy động vốn thương mại thuần túy ngay từ đầu vẫn rất khó khăn. Sự hỗ trợ của chính phủ và bảo lãnh tín dụng vẫn cần thiết để tạo nền tảng cho các khoản vay.

ông George Borovas Trưởng bộ phận Hạt nhân tại hãng luật Hunton

Một điểm đáng chú ý trong phân tích của ông Borovas là rủi ro của dự án không cố định trong toàn bộ giai đoạn xây dựng. Ở giai đoạn phát triển ban đầu, những bất định liên quan đến địa điểm, thiết kế, chuỗi cung ứng và phương án triển khai khiến dự án có mức độ rủi ro cao. Nhưng khi công trình chuyển sang giai đoạn xây dựng thực chất, thiết bị được bàn giao, các hạng mục được triển khai đúng tiến độ và năng lực thực hiện được chứng minh, mức độ bất định có thể giảm dần.

Đây là thời điểm các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro khác nhau có thể bắt đầu tham gia, ngay cả khi nhà máy chưa vận hành thương mại. Khi dự án đi vào hoạt động và hình thành dòng tiền ổn định, khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thương mại sẽ thuận lợi hơn.

Đối với các chương trình có nhiều địa điểm hoặc nhiều tổ máy, việc triển khai thành công tổ máy đầu tiên còn có thể tạo cơ sở để tái cấp vốn (refinancing) cho các dự án tiếp theo hoặc toàn bộ danh mục đầu tư.

Một hướng đi khác được các chuyên gia đề cập là phát triển điện hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR). So với các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn, SMR có thể có quy mô vốn đầu tư ban đầu dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở ra khả năng ứng dụng đa dạng và thu hút nhiều nhóm khách hàng tiêu thụ điện.

Theo các chuyên gia, triển vọng chế tạo theo mô-đun, sản xuất tại nhà máy và triển khai lặp lại nhiều tổ máy có thể giúp chuẩn hóa quy trình, tạo hiệu ứng học hỏi và từng bước giảm chi phí. Tuy nhiên, những lợi thế này vẫn cần được chứng minh thông qua triển khai và thương mại hóa trên thực tế.

SMR cũng có thể tạo điều kiện cho các mô hình đầu tư linh hoạt hơn, trong đó khu vực tư nhân tham gia vào vốn chủ sở hữu, phát triển dự án hoặc cung cấp nguồn vốn ở những giai đoạn phù hợp. Các mô hình hợp tác chính phủ với chính phủ (G2G), xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) và xây dựng - sở hữu - vận hành (BOO) đều có thể được xem xét, tùy thuộc đặc điểm dự án.

Dù vậy, quy mô nhỏ hơn không đồng nghĩa SMR được miễn trừ những yêu cầu căn bản về tài chính dự án. Các dự án vẫn cần mô hình tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế, đánh giá môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cùng hệ thống quy định an toàn phù hợp với đặc điểm triển khai theo mô-đun.

PPA, LƯỚI ĐIỆN VÀ HỢP TÁC KHU VỰC QUYẾT ĐỊNH KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN

Một cấu phần quan trọng khác trong khả năng huy động vốn là hợp đồng mua bán điện (PPA). Các chuyên gia cho rằng dù công nghệ và nguồn vốn có thể được xác định, dự án vẫn khó đạt được khả năng tài trợ nếu chưa chứng minh được đầu ra điện năng ổn định và khả năng thu hồi vốn.

Theo các ý kiến, PPA cần có thời hạn đủ dài, tương thích với kỳ hạn khoản vay; bên mua điện phải có năng lực tài chính và mức độ tín nhiệm phù hợp. Các điều khoản về giá điện, sản lượng, thanh toán và phân bổ rủi ro cũng cần được thiết kế rõ ràng.

Quá trình đàm phán PPA giữa chủ đầu tư và đơn vị mua điện có thể kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ chuẩn bị tài chính. Một chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm từ một thị trường khác, trong đó quá trình thống nhất giữa bên mua điện và nhà phát triển dự án kéo dài khoảng một năm rưỡi mới có thể hình thành cấu trúc hợp đồng đủ khả năng huy động vốn.

Bên cạnh đó, rủi ro không chỉ nằm ở nội dung hợp đồng mà còn ở khả năng giải tỏa công suất lên lưới điện. Việc xác định rõ trách nhiệm đầu tư hạ tầng truyền tải, kết nối hệ thống và phân bổ rủi ro trong trường hợp không thể truyền tải điện là những vấn đề cần được xử lý ngay trong quá trình chuẩn bị dự án.

Một triển vọng mới được đặt ra là sự tham gia của các tập đoàn công nghệ và trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Nhu cầu điện ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu và hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra nhóm khách hàng tiềm năng cho các dự án điện hạt nhân, đặc biệt nhờ nhu cầu về nguồn điện sạch, ổn định và liên tục.

Ông George Borovas cho biết tại Mỹ đã xuất hiện những thỏa thuận trong đó các tập đoàn công nghệ sẵn sàng trả mức giá cao hơn để có nguồn điện sạch và ổn định phục vụ hoạt động. Một số doanh nghiệp cũng đã đầu tư vào các công ty công nghệ hạt nhân. Tuy nhiên, ông lưu ý chưa thấy rõ mô hình các tập đoàn này trực tiếp gánh rủi ro xây dựng của một dự án nhà máy điện hạt nhân.

Các chuyên gia cũng đề cập yêu cầu đa dạng hóa đồng tiền vay và quản trị rủi ro tỷ giá. Việc lựa chọn đồng tiền tài trợ cần tính đến cơ cấu doanh thu, chi phí nhập khẩu thiết bị và khả năng phòng ngừa rủi ro của chủ đầu tư. Sự tham gia của ngân hàng trong nước cùng các ngân hàng quốc tế có thể giúp hình thành cấu trúc vay phù hợp hơn với dòng tiền dự án.

Ở cấp độ khu vực, Ông Leslie Lau, đại diện Temasek Trust, nhấn mạnh cần tiếp cận tài chính hạt nhân theo hướng hệ thống, không chỉ tập trung vào công nghệ lò phản ứng mà còn phải xem xét an toàn, an ninh, nhân lực, cơ sở hạ tầng và năng lực quản lý.

ASEAN có nhiều cơ hội hợp tác trong chia sẻ tri thức, dữ liệu về địa điểm, cơ sở dữ liệu tham chiếu về thiết kế và chi phí, cũng như tận dụng kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý giữa các quốc gia. Mỗi nước vẫn có quyền tự quyết về tiêu chuẩn an toàn và các yêu cầu chủ quyền, nhưng hợp tác khu vực có thể giúp giảm trùng lặp công việc và tiết kiệm nguồn lực.

Ông Leslie Lau Đại diện Temasek Trust

Nhìn tổng thể, các ý kiến tại Nuclear Business Platform 2026 cho thấy tài chính điện hạt nhân cần được chuẩn bị như một cấu phần xuyên suốt của quá trình phát triển dự án.

Đối với những quốc gia đang xây dựng chương trình điện hạt nhân đầu tiên, trong đó có Việt Nam, việc kết hợp bảo lãnh chính phủ, tín dụng xuất khẩu, vốn từ các định chế tài chính quốc tế và sự tham gia từng bước của khu vực tư nhân sẽ là hướng tiếp cận quan trọng.

Thay vì phụ thuộc vào một nguồn vốn hoặc một mô hình tài trợ duy nhất, bài toán dài hạn là xây dựng cấu trúc vốn đa dạng, có khả năng phân bổ rủi ro hợp lý và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án.

TỪ BÀI TOÁN TỶ GIÁ ĐẾN KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CHO SMR

Tại phiên thảo luận, đại diện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đặt câu hỏi về rủi ro tỷ giá trong quá trình huy động vốn quốc tế. Trong các dự án điện hạt nhân, quốc gia cung cấp công nghệ thường có xu hướng đề xuất sử dụng đồng tiền của mình trong các khoản vay. Điều này đặt ra vấn đề về những rủi ro mà chủ đầu tư có thể đối mặt nếu chấp nhận vay bằng đồng tiền của nước cung cấp công nghệ, cũng như cách thức kiểm soát những rủi ro đó.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện tổ chức tín dụng xuất khẩu của Anh cho biết bên cho vay có thể làm việc với các ngân hàng quốc tế và ngân hàng trong nước để xem xét đồng tiền tài trợ phù hợp với đặc điểm của dự án. Việc lựa chọn cần tính đến cơ cấu chi phí, nguồn thu dự kiến và khả năng phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Trong trường hợp dự án có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu điện, chủ đầu tư cũng có thể cân nhắc cơ chế phòng ngừa tự nhiên (natural hedge), qua đó tạo sự tương thích giữa dòng tiền thu về và nghĩa vụ trả nợ.

Một câu hỏi khác đến từ đại diện Trường Đại học Điện lực, tập trung vào khả năng huy động vốn tư nhân cho các dự án điện hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR). Những mô hình như hợp tác giữa chính phủ với chính phủ (G2G), xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) hay xây dựng - sở hữu - vận hành (BOO) thường được đề cập trong các dự án nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn. Vì vậy, vấn đề đặt ra là liệu SMR có thể đạt tính khả thi tài chính mà không cần sự hỗ trợ của Chính phủ, đồng thời mô hình nào phù hợp để doanh nghiệp tư nhân tham gia?

Các chuyên gia nhận định những mô hình G2G, BOT và BOO về nguyên tắc đều có thể áp dụng cho cả nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn và SMR. Tuy nhiên, SMR có thể mở rộng cơ hội tham gia của khu vực tư nhân nhờ quy mô vốn đầu tư ban đầu nhỏ hơn, phạm vi ứng dụng đa dạng và khả năng hình thành nhiều nhóm khách hàng tiêu thụ điện. Doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia vào quá trình phát triển dự án, đầu tư vốn cổ phần hoặc các cấu trúc tài chính phù hợp với từng giai đoạn triển khai.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý SMR không nằm ngoài những yêu cầu căn bản của tài trợ dự án. Nhà đầu tư vẫn cần đánh giá mô hình tài chính, hiệu quả kinh tế, các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cũng như khuôn khổ pháp lý, an toàn và quản lý tương thích với đặc điểm triển khai theo mô-đun. Lợi thế về tính linh hoạt và khả năng triển khai lặp lại có thể tạo thêm sức hấp dẫn cho SMR, nhưng hiệu quả thương mại và khả năng giảm chi phí vẫn cần được chứng minh qua thực tế.