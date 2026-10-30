Từ bảo đảm nguồn cung đến nâng cao hiệu quả hoạt động: Dấu ấn NSRP sau 9 tháng năm 2026

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Trong Quý IV, NSRP dự kiến cung ứng thêm khoảng 2,69 triệu tấn sản phẩm, nâng tổng lượng sản phẩm cung ứng cả năm lên hơn 9,2 triệu tấn.

Kết quả trên không chỉ phản ánh khả năng thích ứng của NSRP trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới mà còn cho thấy vai trò quan trọng của nhà máy trong việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế và góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô, bảo đảm vận hành liên tục

Năm 2026 ghi nhận nhiều biến động đối với thị trường dầu mỏ quốc tế, đặc biệt liên quan đến nguồn cung dầu thô từ khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh đó, NSRP đã triển khai các giải pháp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu nhằm tăng tính linh hoạt trong vận hành và giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Từ đầu năm đến nay, nhà máy đã chế biến thành công 10 loại dầu thô ngoài Kuwait Export Crude (KEC), bắt đầu từ lô dầu Das Blend đầu tiên được đưa vào chế biến từ tháng 1/2026. Việc mở rộng danh mục nguyên liệu đầu vào giúp nhà máy chủ động hơn trong công tác bảo đảm nguồn cung, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả vận hành và sản xuất.

Kuwait tiếp tục là đối tác chiến lược và là nguồn cung dầu thô quan trọng của NSRP. Sau giai đoạn gián đoạn đầu năm, việc nhập khẩu dầu thô từ Kuwait đã được nối lại từ tháng 9/2026. Bên cạnh các hợp đồng dài hạn, công ty tiếp tục đánh giá các loại dầu thô mới và tận dụng cơ hội từ thị trường giao ngay nhằm tăng cường khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu trong dài hạn.

Ông Kazutaka Yamato, Tổng Giám đốc NSRP cho biết, việc đa dạng hóa nguồn dầu thô, nâng cao độ tin cậy vận hành và tối ưu hóa sản xuất đã giúp nhà máy duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, đồng thời tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo đảm nguồn cung sản phẩm cho thị trường trong nước.

Duy trì vận hành ổn định, bảo đảm nguồn cung cho thị trường

Nhờ chủ động về nguồn nguyên liệu và duy trì vận hành ổn định, NSRP tiếp tục giữ vai trò là một trong những cơ sở sản xuất năng lượng trọng điểm của Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhà máy đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu ra thị trường. Trong Quý IV, NSRP dự kiến tiếp tục cung ứng thêm khoảng 2,69 triệu tấn sản phẩm, nâng tổng sản lượng cung ứng cả năm lên hơn 9,2 triệu tấn.

Hiện nay, NSRP đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Các sản phẩm của nhà máy được tiêu thụ thông qua cơ chế bao tiêu với Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) và được phân phối tới các thương nhân đầu mối trên toàn quốc. NSRP và các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp trong công tác lập kế hoạch sản xuất, logistics và quản lý tồn kho nhằm bảo đảm nguồn hàng thông suốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong mọi điều kiện.

Hiệu quả vận hành tạo nền tảng cho tăng trưởng tài chính

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, NSRP cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực về hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính trong năm 2026.

Việc duy trì công suất vận hành cao, đa dạng hóa nguồn dầu thô, tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào và kiểm soát chi phí đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà máy trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục có nhiều biến động.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của NSRP ước đạt gần 216,9 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 57% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách Nhà nước đạt khoảng 21,2 nghìn tỷ đồng, bằng 119% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 21,6 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi vận hành thương mại NSRP ghi nhận lợi nhuận dương. Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong hiệu quả hoạt động của nhà máy, đồng thời cho thấy hiệu quả của các giải pháp tối ưu vận hành, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong những năm gần đây.

Song song với kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, các bên góp vốn tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc tài chính dài hạn nhằm tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động của thị trường và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của NSRP trong giai đoạn tới.

Chuyến tàu dầu thô thứ 200 cập cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đồng hành cùng chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, NSRP tiếp tục tham gia vào lộ trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Từ tháng 7/2026, nhà máy đã sản xuất xăng nền phục vụ pha chế xăng RON95 E10 với sản lượng khoảng 250.000 tấn mỗi tháng, tương đương khoảng 90% tổng sản lượng xăng của nhà máy. Hoạt động này góp phần hỗ trợ triển khai các loại nhiên liệu thân thiện hơn với môi trường theo định hướng của Chính phủ.

Công ty cũng đang nghiên cứu các giải pháp thu giữ và sử dụng carbon, bao gồm dự án thu giữ carbon (CCS), nhằm giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong dài hạn.

Đóng góp của NSRP còn được thể hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô. Từ khi vận hành thương mại vào cuối năm 2018 đến hết tháng 9/2026, công ty đã đóng góp khoảng 148,6 nghìn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tương đương khoảng 5,72 tỷ USD.

Song song với hoạt động sản xuất, NSRP tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội tại Thanh Hóa, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia

Trong những tháng cuối năm 2026, NSRP tiếp tục tập trung duy trì vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả, đồng thời chủ động bảo đảm nguồn dầu thô phục vụ sản xuất.

Nhà máy đã chứng minh khả năng vận hành ở mức hơn 120% công suất thiết kế và hướng tới duy trì mức công suất này trước kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ hai dự kiến vào tháng 8/2027.

Bên cạnh hoạt động cốt lõi, công ty đang nghiên cứu các cơ hội phát triển trong lĩnh vực hóa dầu, bao gồm olefin, polymer, bitum, dầu nhờn và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng cùng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, việc duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở lọc hóa dầu trọng điểm như NSRP có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế. Với nền tảng vận hành ngày càng vững chắc, nguồn nguyên liệu linh hoạt hơn và hiệu quả tài chính được cải thiện, NSRP tiếp tục góp phần bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho thị trường trong nước, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.