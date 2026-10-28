Từ bản vẽ đến biểu tượng: Khám phá giá trị của Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 28/10, Hội trường Thống Nhất - cơ quan quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Từ bản vẽ đến biểu tượng," giới thiệu quá trình hình thành công trình và những giá trị kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử đặc biệt của di tích.

Hoạt động hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11/2026).

Trưng bày đưa công chúng trở lại những ý tưởng khởi nguồn của Dinh Độc Lập qua hệ thống bản vẽ, hình ảnh và tư liệu được chọn lọc. Các tư liệu thiết kế được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với không gian kiến trúc hiện hữu, giúp người xem đối chiếu bản vẽ với công trình và nhận diện rõ hơn quá trình sáng tạo.

Dinh Độc Lập là công trình tiêu biểu của kiến trúc Việt Nam hiện đại, ghi dấu tài năng của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các cộng sự.

Tư duy kiến trúc hiện đại kết hợp với những giá trị văn hóa truyền thống được thể hiện trong bố cục, hình khối, cách tổ chức không gian, nội thất và các chi tiết trang trí.

Qua cách tiếp cận này, trưng bày không chỉ giới thiệu những nét vẽ ban đầu mà còn gợi mở chiều sâu nghệ thuật và bản sắc văn hóa kết tinh trong công trình.

Tuy nhiên, tầm vóc của Dinh Độc Lập không chỉ được tạo nên từ giá trị kiến trúc. Ngày 30/4/1975, nơi đây ghi dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ một công trình kiến trúc, Dinh Độc Lập trở thành chứng tích lịch sử và biểu tượng của hòa bình, độc lập, thống nhất dân tộc.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cho rằng việc tiếp cận di sản qua bản vẽ, tư liệu và không gian kiến trúc giúp công chúng nhìn nhận Dinh Độc Lập như một nguồn tư liệu sống; đồng thời là không gian giáo dục lịch sử, văn hóa và thẩm mỹ.

Ông Trần Thế Thuận mong muốn Hội trường Thống Nhất tiếp tục phối hợp với ngành văn hóa thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thêm các hoạt động đa dạng, phù hợp với công chúng đương đại, nhất là thế hệ trẻ.

Thông qua trưng bày, Hội trường Thống Nhất tiếp tục thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập. Việc bảo tồn không chỉ là gìn giữ công trình mà còn làm sáng tỏ các giá trị lịch sử, văn hóa, đưa di sản đến gần hơn với công chúng và góp phần trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ sau./.