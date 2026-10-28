Từ bản vẽ đến biểu tượng Dinh Độc Lập

Các đại biểu, khách mời tham quan triển lãm.

Đến dự có các đồng chí: Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM; kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, con trai kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Triển lãm giới thiệu quá trình hình thành Dinh Độc Lập thông qua hệ thống bản vẽ thiết kế, hình ảnh và tư liệu kiến trúc được chọn lọc.

Điểm nhấn của triển lãm là cách tiếp cận theo tinh thần “đồng hiện”, đặt những tư liệu thiết kế trong mối liên hệ trực tiếp với không gian kiến trúc hiện hữu. Qua đó, người xem có thể nhận diện quá trình chuyển hóa từ ý tưởng trên bản vẽ thành một công trình kiến trúc hoàn chỉnh, đồng thời hiểu rõ hơn sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại với những giá trị văn hóa truyền thống phương Đông. Sự kết hợp này được thể hiện qua bố cục tổng thể, hình khối, tổ chức không gian, nội thất và các chi tiết trang trí của công trình.

Khách tham quan triển lãm.

Không chỉ là công trình kiến trúc tiêu biểu, Dinh Độc Lập còn là chứng tích lịch sử gắn với ngày 30-4-1975, là biểu tượng của hòa bình và thống nhất đất nước. Sự hội tụ giữa giá trị kiến trúc, nghệ thuật và ý nghĩa lịch sử đã tạo nên vị thế đặc biệt của di tích trong đời sống văn hóa, lịch sử dân tộc.

Triển lãm góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc của di sản, tôn vinh tài năng sáng tạo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.