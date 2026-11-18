Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, những hoạt động tại các khu dân cư TPHCM cho thấy sức mạnh đoàn kết được vun đắp từ chính đời sống thường ngày. Qua sự kết nối của Mặt trận, những tấm lòng sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng đang góp phần làm nên những khu dân cư nghĩa tình, văn minh.