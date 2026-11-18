Từ bản sắc văn hoá đến ngày hội Đại đoàn kết
Năm 2026, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức lồng ghép với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trên phạm vi cả nước.
Từ những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống đến các hoạt động giao lưu, thể thao cộng đồng, mỗi khu dân cư đang tạo nên một không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi niềm tự hào về truyền thống hòa quyện với tinh thần đoàn kết, gắn bó. Tại Thái Nguyên, không khí ấy đang lan tỏa sôi nổi từ mỗi bản làng, thôn xóm.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tu-ban-sac-van-hoa-den-ngay-hoi-dai-doan-ket-post1403951.html