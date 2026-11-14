Từ bản sắc riêng đến tình đoàn kết cộng đồng

Chương trình “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: TUẤN MINH)

Sáng 14/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Chương trình có sự tham gia của đồng bào 16 dân tộc đang sinh sống, hoạt động thường xuyên tại Làng cùng các đoàn nghệ nhân dân tộc Dao đến từ tỉnh Quảng Ninh và dân tộc Chăm đến từ tỉnh Khánh Hòa.

Gặp gỡ, giao lưu qua những sắc màu văn hóa

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh: Chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc” là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nhân ái và gắn bó trong “ngôi nhà chung”.

Hoạt động diễn ra trong thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu. (Ảnh: TUẤN MINH)

Văn hóa là nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử, 54 dân tộc anh em đã cùng vun đắp nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, thể hiện qua lễ hội, trang phục, ngôn ngữ, phong tục, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và ẩm thực đặc sắc.

Mỗi dân tộc mang một sắc màu riêng nhưng văn hóa của mỗi cộng đồng là tài sản chung của quốc gia. Chương trình là không gian để đồng bào gặp gỡ, sẻ chia và trân trọng di sản của cha ông. Những điệu múa, làn điệu dân ca, bộ trang phục truyền thống và sản phẩm thủ công thể hiện tình gắn bó giữa các dân tộc trên dải đất Việt Nam.

Nhấn mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ sự thấu hiểu và trân trọng văn hóa của nhau, ông Phạm Tuấn Long khẳng định: Tinh thần đó thể hiện qua sự rung động của người miền xuôi trước một điệu xoang Tây Nguyên, niềm tự hào của đồng bào miền núi tự tin mang nghề truyền thống đến với công chúng Thủ đô. Sự thấu hiểu văn hóa là con đường bền vững để các cộng đồng thêm yêu thương và gắn bó. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là dịp ôn lại truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, tương thân tương ái được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ qua nhiều đời.

Tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: TUẤN MINH)

Đoàn kết là sức mạnh thực tiễn để nhân dân vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự đa dạng về ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng làm nên sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Tinh thần tôn trọng và sẻ chia giữa các dân tộc là sợi dây bền chặt gắn kết đại gia đình Việt Nam.

Là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội luôn tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tinh hoa văn hóa của cả nước. Hà Nội lưu giữ di sản Thăng Long và rộng mở đón nhận những sắc màu văn hóa của mọi miền Tổ quốc. Thành phố xác định văn hóa là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển bền vững, là cầu nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân ái và trách nhiệm công dân.

Các em nhỏ hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Làng. (Ảnh: CTV)

Việc tổ chức hoạt động giao lưu tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam thể hiện trách nhiệm của Thủ đô trong bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa và kết nối các vùng miền. Người dân Hà Nội và du khách có thêm cơ hội tiếp cận, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, cùng chung tay bảo vệ di sản, phát huy giá trị truyền thống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, nhân văn.

Giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc

Dịp này, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, giao lưu và trình diễn nghệ thuật. Điểm nhấn là không gian giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào Dao tỉnh Quảng Ninh với những nét đặc trưng trong phong tục, tập quán, trang phục, ẩm thực và nghệ thuật diễn xướng dân gian.

Đồng bào Dao Thanh Phán trình diễn múa chuông, thổi kèn trong dịp lễ cấp sắc, hát giao duyên. Đồng bào Dao Thanh Y giới thiệu các hoạt động múa, hát đối giao duyên và kỹ thuật thêu hoa văn trên trang phục truyền thống. Chương trình còn tái hiện Lễ Sóng Mun - nghi lễ cầu an của đồng bào Dao Thanh Y, thể hiện đời sống tín ngưỡng và mong ước bình an, may mắn của cộng đồng.

Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu giữa đồng bào Dao Quảng Ninh với các nhóm H’Mông, Dao và một số dân tộc phía Bắc, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng qua dân ca, dân vũ, nhạc cụ, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian của từng địa phương.

Du khách trải nghiệm nghề chài lưới tại Làng. (Ảnh: CTV)

Tại không gian các Làng dân tộc Tày, Làng dân tộc Ê Đê, tháp Chăm, quảng trường Hùng Vương... nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi. Đoàn nghệ nhân dân tộc Dao Quảng Ninh phối hợp biểu diễn cùng đồng bào Tày, Nùng (Thái Nguyên), Dao (Hà Nội), H’Mông (Tuyên Quang). Đoàn nghệ nhân dân gian dân tộc Chăm đến từ Khánh Hòa giao lưu, trình diễn cùng đồng bào Khmer (Cần Thơ). Đồng bào Mường, Khơ Mú, Lào, Thái và 7 nhóm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hưởng ứng tham gia giao lưu, biểu diễn, mang đến những sắc màu văn hóa đa dạng...

Tại không gian văn hóa Chăm, các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật, hòa tấu nhạc cụ dân gian, múa quạt cổ truyền, thực hành làm gốm Bàu Trúc và trưng bày các sản phẩm gốm truyền thống.