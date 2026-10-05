Từ bản lĩnh người lính đến những mô hình kinh tế hiệu quả

Ông Nguyễn Thanh Phong (trái), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Cầu Hà Bắc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, điều hành sản xuất.

Năng động trên mặt trận kinh tế.

Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo tổng kết phong trào giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh hiện có 18.739 mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động; trong đó có 273 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 117 hợp tác xã, 77 tổ hợp tác, 275 trang trại, 3.052 gia trại và gần 15.000 hộ kinh doanh dịch vụ.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 1.385 mô hình cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, góp vốn xoay vòng, cho hội viên nghèo, cận nghèo vay vốn không lấy lãi để phát triển sản xuất; qua đó 959 hộ cựu chiến binh nghèo được hỗ trợ, từng bước ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh hiện có 256 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội. Tổng số vốn của các hội viên đạt trên 50.000 tỷ đồng, doanh thu bình quân khoảng 4.000 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 11.000 lao động, với mức thu nhập từ 8,5 - 12 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Ông Nguyễn Thanh Phong (trái), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Cầu Hà Bắc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, điều hành sản xuất.

Là một trong những doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Cầu Hà Bắc, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh đã vận dụng tinh thần quyết đoán, kỷ luật và ý chí vượt khó của người lính vào điều hành doanh nghiệp.

Năm 2003, khi tiếp quản doanh nghiệp đang gặp khó khăn, các sản phẩm phân bón truyền thống không còn đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, ông Phong lựa chọn hướng đi mới, đầu tư trạm nghiền và nhà máy xi măng, sau đó tổ chức lại doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Sông Cầu Hà Bắc. Việc chuyển đổi góp phần duy trì sản xuất, việc làm, thu nhập và các chế độ bảo hiểm cho người lao động.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, môi trường quân đội rèn luyện cho con người “tính kỷ luật và tác phong công nghiệp rất cao”. Đây là những yếu tố quan trọng được ông vận dụng trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật. Không chỉ sản xuất công nghiệp, nhiều doanh nhân cựu chiến binh còn phát huy kinh nghiệm, trách nhiệm của người lính trong những lĩnh vực trực tiếp phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh Trần Đức Cử, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện Hùng Cường, khám cho người bệnh.

Ông Trần Đức Cử, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh từng là bác sĩ quân y. Sau khi chuyển ngành, ông tiếp tục gắn bó với nghề y và đến năm 2009 mở phòng khám tư nhân. Năm 2020, ông thành lập Bệnh viện Hùng Cường với quy mô ban đầu 31 giường. Đến năm 2025, bệnh viện có 197 giường được cấp phép, 271 giường thực kê; tổng số lượt khám bệnh, điều trị ngoại trú và nội trú đạt gần 120.000 lượt. Đơn vị tạo việc làm cho hơn 200 cán bộ, nhân viên, trong đó có nhiều người là cựu quân nhân, con em cựu chiến binh và người có công.

“Làm kinh tế y tế với tôi không phải vì mục đích lợi nhuận đơn thuần”, ông Trần Đức Cử chia sẻ. Ông mong muốn quy tụ đội ngũ bác sĩ từng công tác trong quân đội, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ phục vụ nhân dân.

Làm kinh tế gắn với nghĩa tình đồng đội

Điểm nổi bật trong phong trào làm kinh tế của cựu chiến binh Bắc Ninh là hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn gắn với trách nhiệm xã hội.

Trong 5 năm qua, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo với tổng số tiền hơn 14,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 35 nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng; đồng thời tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình chính sách, người có công, cựu chiến binh nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Riêng Công ty Cổ phần Bệnh viện Hùng Cường trong giai đoạn 2021-2025 đã ủng hộ các quỹ và hoạt động từ thiện xã hội gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ 460 triệu đồng; đóng góp xây dựng nông thôn mới 128 triệu đồng và tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 2.000 người có công, hội viên cựu chiến binh và đối tượng chính sách.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh Trần Đức Cử (phải), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện Hùng Cường, cùng đồng nghiệp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh cho rằng, cần tiếp tục đồng hành với đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh bằng những giải pháp thiết thực, nhất là bồi dưỡng kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và hỗ trợ mở rộng thị trường. Đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh không chỉ hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước mà còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Hội Cựu chiến binh phối hợp với Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh làm cầu nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ.

Bước vào giai đoạn 2026-2031, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh xác định tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; duy trì và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm sản phẩm có thương hiệu, giá trị và sức cạnh tranh. Hội đặt mục tiêu đến hết năm 2027 không còn hộ cựu chiến binh nghèo, cận nghèo; đến năm 2031, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 70%.

Từ những người lính trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh trên mặt trận kinh tế, lấy kỷ luật, ý chí vượt khó và tinh thần đồng đội làm nền tảng xây dựng doanh nghiệp. Qua đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy trong môi trường mới, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, hỗ trợ đồng đội và sẻ chia với cộng đồng, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh.